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Tinh thần hợp tác 'chắp cánh' TP.HCM trong kỷ nguyên mới

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Để TP.HCM trở thành cực tăng trưởng toàn cầu, TP cần tận dụng tốt và nâng tầm các mối quan hệ mình đang có với bạn bè quốc tế.

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Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam và Lào Fazurin Jamaludin chia sẻ với Tuổi Trẻ bên lề AEF 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026) tại TP.HCM, diễn ra từ 26 đến 29-10, nhấn mạnh chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", trong bối cảnh TP.HCM hướng đến trở thành cực tăng trưởng trong nước và khu vực.

Chia sẻ riêng với Tuổi Trẻ bên lề diễn đàn, trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần hợp tác mới trong câu chuyện tăng trưởng.

Hợp tác quan trọng hơn bao giờ hết

Chia sẻ trong lần đầu tiên đến TP.HCM, tân Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam và Lào Fazurin Jamaludin nhấn mạnh những sự kiện đối thoại như AEF có vai trò rất quan trọng khi Việt Nam nhắm đến tăng trưởng hai con số và cần huy động vốn cho các kế hoạch đầu tư lớn.

Nhìn từ góc độ thế giới, ông Jamaludin cho rằng kinh tế toàn cầu đã thể hiện sức chống chịu tốt trong thời gian qua. 

Tuy nhiên, điều đó đang che giấu thực tế là khả năng chống chịu ấy phân hóa lớn giữa các nước, tùy vào mức độ chịu tác động của cú sốc năng lượng và khả năng tận dụng chu kỳ đi lên của công nghệ nhờ AI.

"Trong bối cảnh bất định lớn như vậy, hơn bao giờ hết các nước cần hợp tác với nhau", ông Fazurin nhấn mạnh.

Ông chỉ ra ba lĩnh vực cần hợp tác. Thứ nhất là an ninh năng lượng, nơi Việt Nam luôn có cơ hội hội nhập sâu hơn với ASEAN. Thứ hai là thương mại, nhằm tăng tính minh bạch và khả năng dự báo của các quy tắc. Thứ ba là AI, vốn mang tính xuyên biên giới, nên các nước phải cùng tối đa hóa lợi ích và kiểm soát rủi ro.

Về tham vọng của TP.HCM, ông Jamaludin lưu ý: "Để TP.HCM thành công với vai trò một trục của cực tăng trưởng mới, thành phố cần được hỗ trợ bởi một môi trường quốc gia thuận lợi. Một khuôn khổ kinh tế vĩ mô vững mạnh ở cấp quốc gia sẽ tạo ra môi trường giúp những nỗ lực như thế này của TP.HCM thành công".

Phát huy tinh thần hợp tác từ 3 quan hệ kết nghĩa

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Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM chia sẻ với Tuổi Trẻ tại AEF 2026 - Ảnh: BẢO DUY

Theo Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM Raïssa Marteaux, quan hệ giữa Việt Nam và Hà Lan đặc biệt nhờ tính bổ trợ và những quan hệ đối tác thực tế. Điều này thể hiện rõ qua ba quan hệ kết nghĩa giữa TP.HCM và ba thành phố Hà Lan: Rotterdam, Eindhoven và Emmen.

Theo bà, mỗi quan hệ trong số này đều hướng trọng tâm đến một lĩnh vực riêng, cụ thể. Trong đó, quan hệ TP.HCM - Rotterdam tập trung vào thích ứng biến đổi khí hậu như giảm rủi ro ngập lụt, cùng logistics giữa cảng Rotterdam và cảng TP.HCM.

Tương tư, với Eindhoven là công nghệ cao và bán dẫn, còn với Emmen là nông nghiệp và công nghệ cao.

Bà Marteaux phân tích: "Ba quan hệ này bổ trợ cho nhau rất tốt, giúp củng cố quan hệ đối tác giữa hai bên và đưa TP.HCM tiến lên trong vai trò một trung tâm tăng trưởng.

Phát triển kinh tế là điều tốt, nhưng nếu thành phố ngập lụt và mọi thứ chìm dưới nước thì tất nhiên chẳng giúp gì cho tăng trưởng. Tham vọng trở thành trung tâm logistics là điều tuyệt vời, nhưng nếu thiếu hạ tầng cần thiết, thiếu hệ thống dữ liệu chia sẻ và sự hợp tác thì sẽ không thể đạt được vị thế đó".

Để các mối quan hệ hợp tác chuyển hóa thành động lực phát triển khoa học công nghệ cho TP.HCM và các địa phương Hà Lan, bà Marteaux nhấn mạnh điều quan trọng là biến nền tảng kết nghĩa sẵn có thành một hệ sinh thái công nghệ mà hai bên cùng xây dựng.

Để thực hiện điều này, tổng lãnh sự Hà Lan khẳng định hai bên không chỉ phát huy hệ sinh thái dựa trên mô hình "3 nhà" (nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp), mà còn mở rộng hệ sinh thái ấy ra giữa hai nước.

Đặc biệt trong đó là kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, để các công ty hai nước tìm đến nhau và cùng làm ăn.

"Nhìn vào các quan hệ hợp tác hiện có, chúng tôi đang xem xét khả năng tái cấu trúc để chúng cụ thể hơn và mang lại nhiều lợi ích hơn cho TP.HCM", bà Marteux chia sẻ.

- Ảnh 4.TP.HCM muốn tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo của UNDP

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ đề xuất kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo của UNDP để thử nghiệm các giải pháp công nghệ, giải quyết các bài toán đô thị nhức nhối.

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