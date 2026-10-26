Doanh nghiệp đề xuất TP.HCM xây 'sân thử' cho công nghệ

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu, doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại CEO 500 - Ảnh: THANH HIỆP

Bài toán khó hơn là tìm được nơi để thử nghiệm, chứng minh hiệu quả rồi mới nhân rộng.

Câu hỏi đặt ra vì thế không chỉ là thu hút thêm bao nhiêu vốn, mà là làm sao để dòng vốn công nghệ đi vào ứng dụng thực tế và tạo thêm năng lực cho doanh nghiệp trong nước.

Tại phiên CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 ngày 26-10, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn TP.HCM có thể trở thành nơi thử nghiệm các ứng dụng công nghệ mới nếu có cơ chế thí điểm rõ ràng và hạ tầng - nhất là điện và hạ tầng số - được chuẩn bị trước.

Cần "sân thử" cho công nghệ

Ông Jesse Choi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sunwah - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Jesse Choi - Tổng giám đốc Tập đoàn Sunwah khu vực ASEAN - cho biết doanh nghiệp đang tìm hiểu nhiều ứng dụng có thể triển khai tại TP.HCM. Trong đó có công nghệ AI giúp nhà máy xử lý nước thải tiết kiệm năng lượng, drone phục vụ kiểm tra công trình hay xe điện không người lái vận chuyển hàng hóa trong cảng, khu khai thác mỏ.

Theo ông Choi, các công nghệ này cần được thử trong điều kiện vận hành thực tế và đánh giá kỹ trước khi áp dụng rộng rãi. Một số lĩnh vực như drone được quản lý rất chặt, nên doanh nghiệp khó tự triển khai nếu thiếu sự hỗ trợ của chính quyền.

Ông đề nghị thành phố giúp doanh nghiệp tiếp cận các địa điểm thí điểm phù hợp, phối hợp với các sở ngành để làm rõ yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, đồng thời xây dựng lộ trình rõ ràng từ thí điểm đến triển khai.

Ông cũng lưu ý AI đang làm xuất hiện nhiều "công ty một người" và nhóm này cần được hỗ trợ, chứ không chỉ các dự án công nghệ lớn.

"Chúng tôi tin cách tiếp cận này giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ quốc tế, đồng thời xây dựng năng lực trong nước, tạo cơ hội chuyển giao công nghệ và đầu tư dài hạn. Với môi trường thí điểm và cơ chế phối hợp phù hợp, TP.HCM có thể trở thành nơi thử nghiệm quan trọng cho các ứng dụng công nghệ thực tiễn, từ đó nhân rộng ra cả nước và các thị trường khác", ông Choi khẳng định.

Hạ tầng phải đi trước

Ông Bill Giannikos - Giám đốc Trung tâm dữ liệu tại Aurecon Vietnam - phát biểu - Ảnh: THANH HIỆP

Để đi từ thí điểm lên quy mô lớn, theo các doanh nghiệp, hạ tầng phải được chuẩn bị từ trước.

Ông Bill Giannikos - Giám đốc Trung tâm dữ liệu tại Aurecon Vietnam - cho rằng năng lực tính toán quan trọng, nhưng tự nó không tạo ra thịnh vượng. Hạ tầng AI cần gắn với trường đại học, startup, y tế, giáo dục, sản xuất và thành công nên được đo bằng mức độ ứng dụng thực tế.

Theo ông, nhà đầu tư cần tin chắc rằng đất đai, nguồn điện và hạ tầng sẽ sẵn sàng đồng bộ, theo một lộ trình có thể dự đoán. Dẫn kinh nghiệm của bang Victoria (Úc), ông gợi ý TP.HCM quy hoạch các khu hạ tầng số chuyên biệt trước khi dòng vốn lớn đổ vào.

"Điện, kết nối, AI, đầu tư, nhân lực và quy hoạch hạ tầng không thể tách rời nhau. Khi được kết hợp, chúng tạo ra thứ mạnh mẽ hơn: không chỉ là hạ tầng số, mà là năng lực số bền vững", ông Giannikos nói.

Ông Jian Lu, Phó chủ tịch Tập đoàn Windey International Energy - Ảnh: THANH HIỆP

Ở góc độ năng lượng, ông Jian Lu - Phó chủ tịch Công ty TNHH Năng lượng quốc tế Windey (Trung Quốc) - cho biết hệ thống kết hợp điện gió, điện mặt trời và pin lưu trữ có thể đáp ứng tới 70% nhu cầu điện của một trung tâm dữ liệu AI.

Trong khi đó ông Phạm Quốc Anh - Chủ tịch điều hành Pacifico Energy Việt Nam - chỉ ra một nghịch lý. Nhà đầu tư khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao và trung tâm dữ liệu cần biết trước có nguồn điện tin cậy mới quyết định đầu tư, còn nhà phát triển nguồn điện lại cần có khách hàng và hợp đồng dài hạn để huy động vốn.

"Hai bên vì thế thường phải chờ nhau", ông Quốc Anh cho biết.

Ông đề xuất thành phố thí điểm cơ chế tổng hợp trước nhu cầu điện của các dự án chiến lược, kết nối với nhà cung cấp năng lượng để chuẩn bị sẵn thỏa thuận khung. Khi dự án triển khai, các thỏa thuận này có thể được hoàn thiện thành hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA).

"Chuẩn bị hạ tầng và nguồn cung năng lượng từ hôm nay chính là tạo nền tảng để thu hút những dự án đầu tư của ngày mai", ông Quốc Anh nhấn mạnh.

CEO 500 kết nối lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế Chương trình CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy tài chính toàn cầu" diễn ra ngày 26-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 tại TP.HCM. Chương trình quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đại diện các tổ chức tài chính, chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư, tập trung thảo luận các xu hướng dịch chuyển dòng vốn FDI, sự phát triển của công nghệ và vai trò của tài chính đối với tăng trưởng kinh tế. Các nội dung trao đổi hướng đến việc nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và chuỗi cung ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn và nhà đầu tư quốc tế.