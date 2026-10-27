TP.HCM muốn tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo của UNDP

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ (phải) tiếp và làm việc cùng Phó trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam Francesca Nardini bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 27-10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ tiếp và làm việc cùng bà Francesca Nardini, Phó trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Áp dụng đổi mới sáng tạo để giải quyết bài toán đô thị

Tại buổi làm việc, ông Vũ đặt vấn đề với bà Nardini rằng hiện nay TP.HCM có hơn 40 trung tâm, chương trình và nền tảng đổi mới sáng tạo, bao gồm các vườn ươm công nghệ và chương trình tăng tốc khởi nghiệp. Khoảng 20 đơn vị có liên kết với các trường đại học. Tuy nhiên, chỉ có ba đơn vị có kết nối quốc tế chặt chẽ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề cập thành phố mong muốn tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo của UNDP để học hỏi kinh nghiệm quốc tế, kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm giải pháp phát triển phù hợp.

Thành phố muốn phát triển những trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên biệt, tập trung giải quyết các nhu cầu cụ thể và đưa ra giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn. Việc tham gia mạng lưới của UNDP sẽ giúp thành phố trao đổi kinh nghiệm, kết nối chuyên gia, tiếp cận nhân tài và các chương trình cố vấn, ông Vũ nêu.

Theo ông Vũ, TP.HCM có hai lợi thế lớn để phát triển các mô hình đổi mới sáng tạo chuyên biệt.

Thứ nhất là nền tảng công nghiệp với hơn 40.000ha khu công nghiệp sau khi mở rộng địa giới.

Đây là cơ sở để nghiên cứu các giải pháp về phát thải ròng bằng 0 (net zero), tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và phương tiện tự hành.

Thứ hai là môi trường đô thị với dân số khoảng 14 triệu người có thể trở thành nơi thử nghiệm công nghệ và giải pháp mới trong các lĩnh vực số hóa, logistics, công nghệ tài chính và dịch vụ đô thị.

Ông Vũ nhấn mạnh đổi mới sáng tạo không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ của các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có người khuyết tật.

Dẫn ví dụ về việc TP.HCM triển khai xe buýt miễn phí cho người dân khoảng ba tháng trước, ông Vũ cho biết việc mở rộng khả năng tiếp cận giao thông công cộng cần đi cùng cải thiện chất lượng dịch vụ. Thành phố cần dữ liệu về nhu cầu đi lại, những khu vực có nhu cầu cao và các nhóm cần hỗ trợ thêm.

Theo ông, mô hình "phòng thí nghiệm sống" (Living Lab) có thể giúp thành phố tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể bằng công nghệ và các giải pháp thực tiễn.

UNDP sẵn sàng hỗ trợ TP.HCM kết nối quốc tế

Bà Francesca Nardini, Phó trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP

Đáp lại, bà Francesca Nardini khẳng định UNDP sẵn sàng xem xét khả năng đưa TP.HCM tham gia mạng lưới phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo của tổ chức.

Theo bà, mô hình "phòng thí nghiệm sống" giúp kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học và phòng thí nghiệm để cùng nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp mới, bổ sung cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện có của thành phố.

Với mạng lưới hoạt động tại 177 quốc gia, UNDP có thể hỗ trợ thành phố tìm kiếm kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu giải pháp cho những vấn đề do TP.HCM lựa chọn, như ùn tắc giao thông, ngập lụt hoặc giảm phát thải tại các khu công nghiệp.

Theo bà Nardini, mục tiêu không chỉ là giới thiệu mô hình từ quốc gia khác mà còn thử nghiệm giải pháp trong điều kiện thực tế tại địa phương. Quá trình này giúp nhận diện những tác động ngoài dự kiến, điều chỉnh phương án và cung cấp thêm cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách.

Nếu giải pháp chứng minh được hiệu quả, việc triển khai có thể được mở rộng, đi kèm tư vấn chính sách và từng bước đưa vào thực hiện chính thức.

Bà Nardini cũng cho rằng sự hợp tác có thể mang lại lợi ích hai chiều. Bên cạnh việc tiếp nhận kinh nghiệm quốc tế, TP.HCM có thể chia sẻ sáng kiến và kinh nghiệm của mình tại các diễn đàn quốc tế như Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP) hoặc Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện UNDP chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: THANH HIỆP