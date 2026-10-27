Kết nối các cực tăng trưởng toàn cầu, mở rộng không gian phát triển cho TP.HCM và Việt Nam

Nhân sự kiện Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, diễn ra từ ngày 26 đến 29-10 tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - đã trao đổi về tầm nhìn hợp tác quốc tế, vai trò kết nối của thành phố và kỳ vọng đưa các cơ hội hợp tác thành động lực tăng trưởng thực chất cho Việt Nam.

* Thưa ông, với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được định vị là "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu". TP.HCM muốn gửi gắm thông điệp gì về vị thế và cơ hội phát triển của Việt Nam trong cấu trúc kinh tế toàn cầu đang tái định hình?

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

- Kinh tế thế giới đang chuyển dịch sâu sắc dưới tác động của biến động địa chính trị, công nghệ đột phá, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Dòng vốn, chuỗi cung ứng và các trung tâm sản xuất được tổ chức lại, làm xuất hiện những cực tăng trưởng mới.

Lợi thế cạnh tranh không còn chỉ dựa vào chi phí sản xuất hay khả năng tiếp cận thị trường mà ngày càng phụ thuộc vào năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tham gia các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong cấu trúc kinh tế thế giới. Tuy nhiên, cơ hội không tự chuyển hóa thành tăng trưởng. Muốn tận dụng những chuyển dịch này, chúng ta phải nâng cao nội lực, đổi mới thể chế, phát triển doanh nghiệp và xây dựng các quan hệ hợp tác có chiều sâu.

Từ nhận thức đó, TP.HCM lựa chọn chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới". Chúng tôi mong muốn diễn đàn không chỉ nhận diện những xu hướng phát triển mà còn mở ra không gian đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, cùng tìm kiếm giải pháp, kết nối nguồn lực và kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Việt Nam cần chủ động tham gia sâu hơn vào các mạng lưới hợp tác quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực đóng góp vào những sáng kiến phát triển chung.

* Trong bức tranh đó, TP.HCM định vị vai trò của mình như thế nào, nhất là khi thành phố có không gian phát triển và những lợi thế kinh tế mới?

TP.HCM không chỉ thu hút các nguồn lực toàn cầu mà còn tạo môi trường để dòng vốn, công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo hội tụ, chuyển hóa thành những dự án đầu tư và động lực tăng trưởng cụ thể - Ảnh: QUANG ĐỊNH

- Với đóng góp khoảng 23,4% GDP, khoảng 30% tổng thu ngân sách và 30% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển với không gian, tiềm lực và yêu cầu mới.

Việc mở rộng địa giới hành chính không chỉ làm tăng quy mô nền kinh tế mà quan trọng hơn là tạo điều kiện tổ chức lại các nguồn lực trong một cấu trúc liên kết và bổ trợ hiệu quả hơn.

Thành phố có những lợi thế về tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics, cảng biển và đổi mới sáng tạo.

Nếu phát triển riêng lẻ, hiệu quả sẽ có giới hạn. Nhưng khi được kết nối thành các chuỗi giá trị, những lợi thế này có thể tạo ra năng lực cạnh tranh mới.

Xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cát Lái, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Công nghệ cao và hoạt động nghiên cứu phải gắn với nhu cầu sản xuất; công nghiệp chế biến chế tạo tạo thị trường cho công nghiệp hỗ trợ; logistics, cảng biển phục vụ hiệu quả hoạt động xuất khẩu; tài chính trở thành nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và các ngành kinh tế chiến lược.

Thành phố không chỉ thu hút các nguồn lực toàn cầu mà còn tạo môi trường để dòng vốn, công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo hội tụ, chuyển hóa thành những dự án đầu tư và động lực tăng trưởng cụ thể.

Qua đó, TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, đồng thời nâng vị trí trong mạng lưới các trung tâm tài chính, công nghệ, công nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực và theo Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

(Theo Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới)

Với vai trò địa phương chủ trì tổ chức, TP.HCM mong muốn diễn đàn trở thành điểm hẹn đối thoại quốc tế có chất lượng, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút tri thức, công nghệ và nguồn lực cho Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển cho thành phố.

* Việt Nam đang hướng đến tăng trưởng cao và bền vững, trong đó TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo ông, đâu là những động lực mang tính quyết định và diễn đàn có thể đóng góp gì vào quá trình này?

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chạy qua cầu Sài Gòn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

- Việt Nam đang kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, gắn với chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Trong tiến trình đó, TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế với những kết quả tích cực.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố ước đạt khoảng 2,46 triệu tỉ đồng, tăng 9,06%, mức tăng cao nhất trong 10 năm gần đây. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026.

Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng cao trong dài hạn, chúng ta không thể chỉ dựa vào mở rộng vốn đầu tư hay gia tăng sản lượng.

Tăng trưởng phải dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Đối với TP.HCM, yêu cầu này càng cấp thiết khi thành phố đang tổ chức lại không gian phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.

Diễn đàn là cơ hội để Việt Nam tiếp cận những xu hướng, mô hình phát triển và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời kết nối các đối tác nhằm giải quyết những yêu cầu đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới.

Với TP.HCM, những kết quả đối thoại có thể góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

* Hội tụ vốn, công nghệ và tri thức là cơ hội lớn, nhưng không phải sự kết nối nào cũng chuyển thành kết quả. Theo ông, điều kiện nào để những nguồn lực này thực sự tạo ra tăng trưởng?

Công nhân sơ chế mít xuất khẩu tại nhà máy ở TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

- Hội tụ nguồn lực mới là điều kiện cần. Yếu tố quyết định là năng lực tổ chức, điều phối và chuyển hóa các nguồn lực thành hoạt động kinh tế cụ thể. Nhà đầu tư chỉ quyết định khi có môi trường pháp lý minh bạch, hạ tầng phù hợp, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu và triển vọng hợp tác lâu dài.

Tương tự, công nghệ tiên tiến chỉ tạo ra giá trị khi có doanh nghiệp đủ năng lực tiếp nhận, ứng dụng và phát triển.

Vì vậy, hợp tác cần được đặt trong những khuôn khổ đủ tin cậy và cơ chế phối hợp hiệu quả ở ba cấp độ: giữa các chính phủ, để củng cố niềm tin chính sách; giữa các bộ, ngành, để cụ thể hóa cam kết chung thành chương trình hành động; và giữa khu vực công với khu vực tư nhân, nơi vốn và công nghệ thực sự đi vào sản xuất, kinh doanh.

Có như vậy, định hướng chính sách và hợp tác mới có thể chuyển thành quyết định đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

Thành phố phải đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn lực mới và nâng cao năng lực hấp thụ, sử dụng hiệu quả những nguồn lực đó, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gắn với nâng cao hiệu quả, năng lực tự chủ chiến lược và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

* Thưa ông, đâu là thước đo thành công của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026? Sau diễn đàn, TP.HCM sẽ làm gì để các sáng kiến và kết nối quốc tế không dừng lại ở những cuộc đối thoại?

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP TP.HCM ước đạt khoảng 2,46 triệu tỉ đồng, tăng 9,06%, mức tăng cao nhất trong 10 năm gần đây - Ảnh: QUANG ĐỊNH

- Thành công của một diễn đàn quốc tế không chỉ được đánh giá bằng số lượng đại biểu, phiên thảo luận hay những cuộc gặp gỡ.

Giá trị quan trọng hơn là những vấn đề phát triển được nhận diện rõ hơn, các giải pháp có thể áp dụng, những quan hệ đối tác được mở rộng và khả năng chuyển hóa các kết nối thành chương trình hợp tác, dự án đầu tư hoặc sáng kiến cụ thể.

Chúng tôi mong muốn sau diễn đàn, các cơ quan chức năng của thành phố cùng những đơn vị liên quan tiếp tục tổng hợp các đề xuất, khuyến nghị và cơ hội hợp tác để xác định những nội dung có thể triển khai.

Thành phố sẽ chủ động trao đổi với các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư và doanh nghiệp để tìm kiếm phương thức hợp tác phù hợp.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xem xét, xử lý kịp thời; những nội dung vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, kiến nghị và phối hợp giải quyết theo quy định.

Điều quan trọng là duy trì các kết nối sau sự kiện, tạo điều kiện để những ý tưởng trở thành hành động và những nguồn lực mới đóng góp vào năng lực phát triển của nền kinh tế.

Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang đứng trước những cơ hội lớn, đồng thời phải đáp ứng những yêu cầu phát triển ngày càng cao.

Chúng tôi xác định phải chủ động đổi mới, phát huy nội lực và mở rộng hợp tác quốc tế để tạo ra những động lực tăng trưởng có chất lượng, bền vững.

Thực hiện: THANH TUYỀN Trình bày: TUẤN ANH



