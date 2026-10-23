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TP.HCM mở xưởng thực hành bán dẫn với thiết bị Intel trao tặng

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Với 13 mô đun thiết bị Intel trao tặng, xưởng thực hành tại Khu công nghệ cao TP.HCM giúp người học tiếp cận công đoạn đóng gói, kiểm thử bán dẫn trên máy công nghiệp.

TP.HCM mở xưởng thực hành bán dẫn với thiết bị Intel trao tặng - Ảnh 1.

Xưởng thực hành chip tại Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ngày 23-10, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM khánh thành xưởng thực hành đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn (SHTP ATP Lab), nhân kỷ niệm 24 năm thành lập Khu công nghệ cao.

Xưởng do Trung tâm Đào tạo Khu công nghệ cao TP.HCM chủ trì quản lý, vận hành, phối hợp với Trường cao đẳng Khoa học Công nghệ TP.HCM và các đối tác chuyên ngành. 

Hệ thống thiết bị được bố trí trong không gian thực hành có phòng sạch ISO 8, phục vụ đào tạo sinh viên, giảng viên, kỹ sư và kỹ thuật viên.

Tại đây, người học có thể trực tiếp thao tác trên thiết bị công nghiệp, tập vận hành dây chuyền, kiểm soát chất lượng và xử lý sự cố kỹ thuật.

Một trong những cụm thiết bị của xưởng là dây chuyền đóng gói chip gồm 10 máy tự động, sử dụng công nghệ Flip-Chip Ball Grid Array (FCBGA). 

Công nghệ này dùng các mấu hàn vi mô để kết nối trực tiếp chip với đế đóng gói, hỗ trợ tăng mật độ kết nối và cải thiện hiệu quả truyền tín hiệu.

TP.HCM mở xưởng thực hành bán dẫn với thiết bị Intel trao tặng - Ảnh 2.

Các sản phẩm chip tại xưởng - Ảnh: TRỌNG NHÂN

TP.HCM mở xưởng thực hành bán dẫn với thiết bị Intel trao tặng - Ảnh 3.

Một số sản phẩm bán dẫn tại xưởng thực hành - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Dây chuyền thực hiện liên tiếp các công đoạn nạp khay đế đóng gói, cấp chất trợ hàn, gắn chip, kiểm tra quang học, gia nhiệt tạo mối hàn, rồi kiểm tra và phân loại sản phẩm. 

Người học có thể tìm hiểu từng công đoạn, thực hành vận hành và theo dõi các thông số kiểm soát chất lượng.

Xưởng còn có hệ thống kiểm thử tự động Advantest T2000 kết hợp Handler Delta Pyramid 6200, phục vụ đo các tham số điện và đánh giá chức năng vi mạch

Hệ thống kiểm tra quang học ICOS CI-T130 dùng thị giác máy tính để phát hiện khuyết tật ngoại quan như nứt, lỗi hàn, các vấn đề trên bề mặt và mã khắc trên chip.

TP.HCM mở xưởng thực hành bán dẫn với thiết bị Intel trao tặng - Ảnh 4.

Một máy trong dây chuyền 10 máy đóng gói chip tại xưởng thực hành - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, cho biết xưởng là bước khởi đầu để nâng cao năng lực thực hành ở công đoạn hậu kỳ, chưa hoàn thiện toàn bộ chuỗi công nghệ bán dẫn.

Trung tâm Đào tạo sẽ phối hợp với các trường, viện để tích hợp mô đun thực hành vào chương trình chính quy, tổ chức khóa đào tạo theo đơn đặt hàng nhân lực của doanh nghiệp và triển khai nghiên cứu ứng dụng.

Ông Phùng đề nghị Intel tiếp tục tập huấn cho đội ngũ giảng viên, kỹ thuật viên, tư vấn quy trình vận hành và hỗ trợ kết nối nguồn linh kiện, vật tư tiêu hao tương thích với hệ thống.

TP.HCM mở xưởng thực hành bán dẫn với thiết bị Intel trao tặng - Ảnh 5.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tham quan xưởng thực hành trong ngày khánh thành - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Trong khi đó, ông Kenneth Tse, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam, chia sẻ: "Giá trị lớn nhất của dự án nằm ở những người sẽ học tập và trưởng thành tại đây".

Theo ông Tse, sinh viên có cơ hội lần đầu thực hành trên thiết bị bán dẫn thực tế, kỹ sư được rèn thêm kỹ năng và người nghiên cứu có thêm nguồn lực phát triển ý tưởng. 

Intel mong muốn việc trao tặng thiết bị giúp hoạt động đào tạo gắn bó hơn với nhu cầu sản xuất.

Xưởng được định hướng dùng chung cho các trường, viện và doanh nghiệp. 

Dịp này, Trung tâm Đào tạo ký biên bản ghi nhớ với VSAP LAB và Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, hướng tới phối hợp đào tạo, tổ chức thực hành và nghiên cứu ứng dụng.

TP.HCM mở xưởng thực hành bán dẫn với thiết bị Intel trao tặng - Ảnh 6.Doanh nghiệp góp tiền tỉ, đưa xưởng sản xuất vào trường nghề

Phòng sạch bán dẫn, xưởng cơ khí gia công hàng xuất khẩu hay phòng thực hành tự động hóa trị giá hàng tỉ đồng đang được các trường nghề tại TP.HCM phát triển với sự tham gia của doanh nghiệp.

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TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: bán dẫn khu công nghệ cao

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