VNeID bổ sung tính năng 'đăng kiểm phương tiện', người dân có thể tra cứu ngay trên ứng dụng

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 26-10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết nhằm tiếp tục nâng cao tiện ích phục vụ người dân trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID bổ sung tính năng "Đăng kiểm phương tiện", giúp công dân thuận tiện trong việc tiếp cận, quản lý thông tin đăng kiểm ngay trên ứng dụng.

Tính năng này có các chức năng chính như xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện, cho phép công dân thực hiện xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện trên ứng dụng VNeID.

Xem thông tin đăng kiểm phương tiện, giúp công dân tra cứu, theo dõi thông tin đăng kiểm phương tiện đã được tích hợp trên ứng dụng.

Đối tượng sử dụng là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Cách thực hiện:

Bước 1: Truy cập màn hình trang chủ.

Cách 1: Công dân đăng nhập vào VNeID, màn hình hiển thị thông báo, nhấn vào Truy cập chức năng.

Cách 2: Nhấn vào thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp ở tab Thông báo.

Cách 3: Tại trang chủ nhấn vào Ví giấy tờ, nhấn vào thông báo Bạn đang có thông tin cần xác nhận tích hợp. Truy cập để xác nhận.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt.

Bước 3: Nhấn Đăng kiểm phương tiện.

Bước 4: Công dân nhấn vào bản ghi Xác nhận tích hợp, Hệ thống hiển thị chi tiết các thông tin, công dân chọn Thông tin xác thực, tích hợp Ví giấy tờ, chọn xác nhận.

Trường hợp công dân không tích hợp sẽ chọn Không tích hợp, hệ thống hiển thị Lý do, công dân nhấn chọn Lý do không tích hợp và nhập thông tin, chọn Xác nhận.

Bước 5: Màn hình hiển thị Xác nhận thành công, nhấn Quay lại để về màn danh sách các bản ghi Xác nhận tích hợp thông tin.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, việc bổ sung các tiện ích trên VNeID góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin phương tiện, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng các dịch vụ số.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết đến nay, 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân. Cơ quan chức năng đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, 109.000 tài khoản cho người nước ngoài và 950.000 tài khoản cho tổ chức. VNeID duy trì khoảng 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày. Ứng dụng VNeID phát triển hơn 77 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập và triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến, cùng các tiện ích về y tế, giao thông, tư pháp.

VNeID giúp tổ dân phố trao đổi thông tin tình hình địa bàn với cảnh sát khu vực Thông qua VNeID, việc trao đổi thông tin giữa công an cơ sở với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn được thực hiện thuận tiện hơn, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.



