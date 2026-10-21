Những loại giấy tờ nào tích hợp trên VNeID có thể dùng thay bản chính?

Cán bộ công an hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính - Ảnh: DANH TRỌNG

Người dân có thể xuất trình giấy tờ điện tử trên VNeID thay cho bản chính, bản sao hoặc cơ quan chức năng chủ động khai thác thông tin từ dữ liệu trên ứng dụng.

Nhiều loại giấy tờ tích hợp trên VNeID

Khi cần sử dụng, người dân chỉ cần mở ứng dụng VNeID, đăng nhập bằng mật khẩu hoặc vân tay/khuôn mặt, chọn loại giấy tờ tương ứng và đưa cho cán bộ kiểm tra. Cụ thể:

Giấy tờ liên quan giao thông như giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe đã được tích hợp trên VNeID, dùng để xuất trình khi cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện, người điều khiển, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Giấy tờ cư trú, hộ tịch như giấy xác nhận thông tin cư trú, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, bản sao trích lục hộ tịch, sử dụng khi làm hồ sơ nhập học, xin miễn giảm học phí, đăng ký kết hôn, hồ sơ đất đai, phục vụ các thủ tục xác minh nơi ở...

Giấy tờ liên quan lĩnh vực xuất nhập cảnh gồm hộ chiếu phổ thông, thị thực, giấy miễn thị thực, sử dụng khi làm thủ tục xuất nhập cảnh đi du lịch, công tác, du học hoặc thăm người thân nước ngoài.

Giấy tờ y tế và bảo hiểm như sổ khám chữa bệnh điện tử, sổ tiêm chủng tiêm phòng, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế... đã được tích hợp trên VNeID, sử dụng khi khám chữa bệnh, làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm... Ngoài VNeID, bạn có thể xem sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng VssID.

Giấy tờ về hộ kinh doanh và thuế như giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, sử dụng khi làm hồ sơ, ký hợp đồng với đối tác, kê khai nộp thuế...

Ngoài ra, còn nhiều loại giấy tờ khác đã được tích hợp trên VNeID có thể dùng thay thế bản chính.

Để tra cứu nhóm giấy tờ trên VNeID, công dân vào mục "Ví giấy tờ" và chọn giấy tờ muốn xem tương ứng, hoặc tại trang chủ, có thể ấn vào biểu tượng tìm kiếm, nhập tên giấy tờ cần tìm.

Trường hợp chưa tích hợp giấy tờ, công dân cần gửi yêu cầu tích hợp. Công dân vào mục "Ví giấy tờ", chọn "Tích hợp giấy tờ", chọn "Tạo mới yêu cầu", chọn loại thông tin tích hợp.

Việc công nhận giá trị pháp lý của các giấy tờ điện tử tích hợp trên VNeID không chỉ đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, tiết kiệm chi phí và thời gian cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý.

VNeID phát triển hơn 77 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập

Ứng dụng VNeID - Ảnh: DANH TRỌNG

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết đến nay, 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân. Cơ quan chức năng đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, 109.000 tài khoản cho người nước ngoài và 950.000 tài khoản cho tổ chức.

VNeID duy trì khoảng 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày. Ứng dụng VNeID phát triển hơn 77 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập và triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến, cùng các tiện ích về y tế, giao thông, tư pháp.

Khoảng hơn 19 triệu thông tin tài khoản an sinh xã hội và tài khoản thanh toán đã được tích hợp, 87% công dân có tài khoản ngân hàng.

Gần 50% công dân đã được cấp chữ ký số, với khoảng 1,1 triệu lượt đăng ký chứng thư số, hơn 128.000 lượt ký tài liệu. Việc này giúp tiết kiệm khoảng 41.000 - 170.000 đồng cho mỗi hồ sơ ký, rút ngắn 15-60 phút xử lý.

Các tiện ích số cũng giúp người dân tiết kiệm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính. Đến ngày 30-9, khoảng 770.000 lượt tra cứu dữ liệu trên VNeID được thực hiện để xác định điều kiện hưởng chính sách.

Hơn 14.700 hồ sơ cư trú, một số hồ sơ cấp hộ chiếu được miễn phí, giúp tiết kiệm khoảng hơn 230 triệu đồng.

Có 25 địa phương triển khai mức phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỉ đồng/năm.