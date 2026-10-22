VNeID giúp tổ dân phố trao đổi thông tin tình hình địa bàn với cảnh sát khu vực

Ứng dụng VNeID - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 22-10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thông tin nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, ứng dụng định danh điện tử VNeID cung cấp chức năng "Trao đổi thông tin tình hình địa bàn".

Chức năng này hỗ trợ tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn gửi, trao đổi, theo dõi thông tin với cảnh sát khu vực một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Đối tượng sử dụng là tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động và đã được phân quyền sử dụng chức năng.

Thông qua VNeID, việc trao đổi thông tin giữa lực lượng công an cơ sở và tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn được hỗ trợ trên môi trường số. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, kịp thời nắm bắt tình hình, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết đến nay, 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân.

Cơ quan chức năng đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, 109.000 tài khoản cho người nước ngoài và 950.000 tài khoản cho tổ chức.

VNeID duy trì khoảng 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày. Ứng dụng VNeID phát triển hơn 77 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập và triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến, cùng các tiện ích về y tế, giao thông, tư pháp.

VNeID là ứng dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Ứng dụng VNelD áp dụng cho người đang sống và du lịch tại Việt Nam.

Ứng dụng VNelD có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, Chính phủ số, xã hội số.

Bộ Công an hướng dẫn cách tạo chữ ký số cho cá nhân trên VNeID Người dân hiện có thể tạo chữ ký số miễn phí ngay trên ứng dụng VNeID, thuận tiện cho việc ký văn bản điện tử và thực hiện giao dịch trực tuyến.



