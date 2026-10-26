TP.HCM vận động cán bộ đi xe buýt, metro 2 lần/tuần, tính vào đánh giá hằng năm

TP.HCM phát động phong trào tăng cường đi phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, metro...) - Ảnh: THUẬN VĂN



Nội dung này nằm trong kế hoạch số 585, "phát động phong trào tăng cường đi phương tiện giao thông công cộng giai đoạn 2026-2030" do UBND TP.HCM ban hành.

Theo UBND TP.HCM, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động và cam kết thi đua; khuyến khích, vận động ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lựa chọn phương tiện giao thông công cộng để đi làm, hội họp hoặc sinh hoạt hằng ngày ít nhất 2 lần mỗi tuần.

Kết quả sẽ được đưa vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng người.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện, tạo sự lan tỏa tích cực. Các mô hình, cá nhân có thành tích nổi bật trong việc phát triển giao thông công cộng cũng được lựa chọn để khen thưởng.

Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu giao thông công cộng đáp ứng 15-20% nhu cầu đi lại của đô thị. Trên 95% giao dịch được thanh toán không tiền mặt, 100% lượt đi lại được xác thực điện tử và ghi nhận trên nền tảng MultiGo.

Năm 2027, TP.HCM đặt mục tiêu 100% xe buýt nội thành chạy bằng điện, năng lượng xanh. Trước năm 2030, 100% xe buýt và taxi đều chạy bằng điện, năng lượng xanh.

Để người dân dễ đi buýt, metro… thành phố sẽ tăng kết nối xe buýt với các ga metro, bến thủy nội địa và mạng lưới xe đạp công cộng. Mô hình xe buýt gom cỡ nhỏ theo nhu cầu (DRT) được triển khai vào các khu dân cư, tiếp cận trong phạm vi 300-500m.

Biểu đồ xe buýt được rà soát, tái cấu trúc, phát triển các tuyến buýt điện gom và tăng kết nối với metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tuyến metro số 1 đã khai thác chính thức cuối năm 2024, được nhiều người dân ủng hộ thời gian qua - Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, UBND TP.HCM yêu cầu xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh trạm dừng, nhà chờ, thêm mái che lối đi bộ, cây xanh, nhà vệ sinh công cộng và bãi giữ xe tại các điểm đầu mối.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phải nâng cao trách nhiệm phục vụ, bảo đảm an toàn, đúng giờ, không bỏ trạm, bỏ chuyến hoặc từ chối phục vụ người dân. Các đơn vị được khuyến khích đổi mới sang xe điện - năng lượng sạch.