TP.HCM có gần 13 triệu xe, chưa kể xe các tỉnh thành, làm sao để đường sá theo kịp?

Nhiều điểm ùn ứ kéo dài thường xuyên mấy năm qua ở TP.HCM, nhu cầu đi lại vượt quá khả năng đường sá hiện hữu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đến tháng 6-2026, TP.HCM đang quản lý 12,77 triệu xe (11,55 triệu xe máy). Số này chưa bao gồm xe từ các địa phương đi vào - đi qua TP.HCM. Sau sáp nhập, TP.HCM có khoảng 14 triệu dân, trong khi nhiều tuyến đường kết nối vẫn chưa hoàn chỉnh.

Xe cộ tập trung nhiều tại các cửa ngõ, tuyến đường chính

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đường sá hiện nay chưa theo kịp nhu cầu đi lại ngày càng lớn. Vành đai 2 còn 13,75km chưa khép kín. Vành đai 3, vành đai 4 cùng các tuyến cao tốc kết nối TP.HCM với các địa phương xung quanh đang được đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư.

Vận tải công cộng chưa đủ rộng để chia sẻ lượng xe trên đường. Hiện TP.HCM mới có metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài khoảng 20km đang khai thác. Tỉ lệ người dân đi vận tải công cộng khoảng 7,23%.

Các tuyến xe buýt kết nối giữa các khu vực, các trung tâm mới chưa hoàn chỉnh. Đồng thời, xe cộ tập trung nhiều tại các cửa ngõ và các tuyến đường chính…

Sở Xây dựng TP.HCM xác định 28 điểm có nguy cơ ùn tắc cần tập trung xử lý. Một số cái tên "nổi trội" như ngã tư Hàng Xanh, nút giao An Phú, giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, đường Nguyễn Tất Thành, đường Trường Chinh…

Giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn cho giao thông khoảng 1,12 triệu tỉ đồng. Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 616.000 tỉ đồng, tức chỉ đáp ứng khoảng 55% nhu cầu.

Vì vậy, Sở Xây dựng cho rằng cần tập trung vào những tuyến có khả năng kết nối nhiều khu vực, thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Bản đồ ba tuyến vành đai 2, 3, 4 TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Luật mới giúp làm dự án nhanh hơn

Luật Phát triển đô thị đã có hiệu lực từ ngày 1-10, mở thêm quyền cho TP.HCM trong việc quyết định và chuẩn bị các dự án lớn.

Theo luật này, HĐND TP.HCM được quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công, dự án PPP quan trọng quốc gia.

Với các dự án đầu tư công, PPP lớn, quan trọng, Chủ tịch UBND TP.HCM có thể quyết định đầu tư mà không phải qua các bước lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư như quy trình thông thường.

Quy định này giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP.HCM báo cáo danh mục các dự án lớn, quan trọng để làm theo luật mới.

Đồng thời, tham mưu UBND TP.HCM ban hành quy định để sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư, nhà đầu tư có thể tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng và dự toán.

Giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hoàn chỉnh các tuyến đường và nút giao kết nối vùng, các cửa ngõ, cảng, sân bay, khu công nghiệp, trung tâm logistics và khu đô thị.

Metro được xác định là trục chính của vận tải công cộng. TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 11 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 500km và cũng phát triển đô thị quanh các nhà ga theo mô hình TOD.

Luật Phát triển đô thị cho phép TP.HCM chủ động xây dựng chính sách TOD, xác định các chỉ tiêu về đất đai, không gian ngầm và không gian trên cao quanh nhà ga.

Có thể điều chuyển chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giữa các dự án TOD, đấu giá quỹ đất sạch quanh nhà ga và các nút giao để có thêm nguồn lực làm hạ tầng; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi cần thiết.

Quốc lộ 22, phía sau là đoạn cầu vượt thuộc dự án vành đai 3 đang được xây dựng hoàn chỉnh, dự kiến trong năm 2026 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Xây dựng nhận định, các dự án cần được tính cùng nhau để đường bộ, metro, đường thủy, hàng không và xe buýt hỗ trợ nhau.

"Ví dụ như một cảng biển hiện đại nhưng đường kết nối bị ùn tắc cũng không tạo được năng lực logistics tương ứng. Mục tiêu là chuyển từ tư duy đầu tư từng công trình giao thông sang đầu tư một hệ thống giao thông tích hợp.

Hiệu quả đầu tư không chỉ nằm ở số km đường hay metro được xây dựng, mà còn ở việc người dân đi lại thuận tiện hơn, hàng hóa vận chuyển nhanh hơn, giảm thời gian và chi phí…", Sở Xây dựng nêu rõ.

Danh sách 28 điểm có nguy cơ ùn tắc theo dữ liệu của Sở Xây dựng TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN