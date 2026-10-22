TP.HCM đang xây dựng nội dung tăng phạt xe dừng, đậu sai quy định

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), thuộc Công an TP.HCM phát biểu tại họp báo chiều 22-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thông tin trên được Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), thuộc Công an TP.HCM cho biết tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội chiều 22-10.

Theo Trung tá Tuấn, Công an TP.HCM đang phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp đang phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết về an toàn giao thông liên quan đến Luật Phát triển đô thị để UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua.

Trong đó, nội dung tăng mức phạt với những lỗi vi phạm phổ biến để răn đe. Như lỗi xe dừng, đậu sai quy định trên các tuyến đường huyết mạch, trọng điểm vào giờ cao điểm có thể gây kẹt hoặc khiến sự cố kéo dài sang các tuyến đường liên quan.

Cũng tại cuộc họp báo, Trung tá Tuấn cho biết tình hình giao thông ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ TP.HCM đang chịu tác động bởi thời tiết, nhu cầu đi lại tăng, lượng xe tăng và nhiều công trình lớn triển khai.

Để giảm ùn tắc, PC08 thường xuyên điều chỉnh tổ chức giao thông, huy động lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường, xã, Thanh niên xung phong, đoàn viên và dân quân vào các khung giờ cao điểm sáng, chiều.

Trung tá Tuấn cho biết thêm, sau một tháng thử nghiệm Green Zone (mô hình điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông theo thực tế), tại khu vực trung tâm, năng lực thông hành tăng khoảng 30%.

PC08 đã báo cáo Công an TP.HCM, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để nghiên cứu mở rộng.

Công an TP.HCM và Sở Xây dựng cũng thống nhất trình UBND TP.HCM về việc lập các tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại những tuyến, khu vực thường xuyên ùn tắc.

Các khu vực được PC08 nêu gồm sân bay, khu trung tâm, đường Tôn Đức Thắng và Cảng Cát Lái. Thành phần tham gia gồm công an, UBND phường, xã, quân đội, dân quân, đoàn viên và các lực lượng liên quan.

"Khi dự báo có mưa lớn vào buổi chiều, đơn vị đã gửi văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh tan học sớm hơn để tránh xe tập trung vào giờ cao điểm. Tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, triều cường, PC08 phối hợp các lực lượng hỗ trợ xe cộ, hạn chế ùn tắc", Trung tá Tuấn cho hay.