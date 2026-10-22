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Ngã tư Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị vào ‘top’ 15 điểm kẹt cần ưu tiên xử lý ở TP.HCM

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, giai đoạn 2026-2027 thành phố dự kiến xử lý, xóa 15 trong tổng số 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Trong đó có hai ngã tư Phạm Văn Đồng với Phan Văn Trị và Nguyễn Xí.

Ngã tư Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị vào ‘top’ 15 điểm ùn tắc cần ưu tiên xử lý ở TP.HCM - Ảnh 1.

Ùn ứ giao thông khu vực ngã tư Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thông tin về việc ưu tiên xử lý 15 điểm ùn tắc giao thông tại TP.HCM giai đoạn 2026-2027 được Sở Xây dựng cho biết qua cuộc họp báo kinh tế và xã hội chiều 22-10. Trong đó, có hai ngã tư Phạm Văn Đồng với Phan Văn Trị và Nguyễn Xí.

Trong 15 điểm được ưu tiên xử lý giai đoạn 2026-2027 (trong tổng 28 điểm ùn tắc), có nhiều nút giao lớn như An Phú, Mỹ Thủy, Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50.

Cụ thể, khu vực trung tâm thành phố có một điểm là khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm, dự kiến xử lý trong năm 2027.

Khu vực phía đông bắc có ba điểm gồm giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, dự kiến xử lý trong năm 2026; giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị dự kiến xử lý năm 2027.

Khu vực phía đông có nút giao An Phú và ngã tư Tây Hòa, đều dự kiến xử lý trong năm 2026.

Ở phía nam, giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50 dự kiến được xử lý trong năm 2026.

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, dự kiến xử lý năm 2026. Tại khu vực cảng Cát Lái, nút giao Mỹ Thủy dự kiến xử lý năm 2027.

Hai điểm tại khu vực Bình Dương cũ gồm giao lộ quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long và giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30-4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai, đều dự kiến xử lý trong năm 2027.

Bốn điểm tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ gồm giao lộ quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình; quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân; quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo và quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải.  Các điểm này đều dự kiến xử lý trong năm 2027.

Thời gian qua, báo Tuổi Trẻ liên tục phản ánh tình trạng ùn ứ tại nhiều giao lộ trên đường Phạm Văn Đồng. Việc này có chiều hướng phức tạp, nhất là vào các khung giờ cao điểm, khi lượng xe tăng cao, đặc biệt tại giao lộ với Phan Văn Trị, Nguyễn Xí.

Ngã tư Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị vào ‘top’ 15 điểm ùn tắc cần ưu tiên xử lý ở TP.HCM - Ảnh 2.

Hướng tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng. Đây là trục kết nối kéo dài từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, băng qua sông Sài Gòn đến nút giao Linh Xuân - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hơn 360.000 tỉ đồng cho 98 dự án

Để xử lý 28 điểm có nguy cơ ùn tắc, TP.HCM có 98 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 360.841 tỉ đồng. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 khoảng 293.494 tỉ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng khoảng 150.991 tỉ đồng.

Dự kiến có thể cân đối khoảng 192.476 tỉ đồng, gồm 120.870 tỉ đồng vốn đầu tư công và 71.606 tỉ đồng từ các nguồn huy động khác như PPP, BOT, BT.

Một số dự án chuẩn bị khởi công gồm cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt đô thị số 6 đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Các dự án đang thi công có nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, mở rộng quốc lộ 50, cầu đường Nguyễn Khoái, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và vành đai 2.

Ngã tư Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị vào ‘top’ 15 điểm kẹt cần ưu tiên xử lý ở TP.HCM - Ảnh 4.Chờ đèn đỏ hơn 5-7 phút vẫn chưa qua được ngã tư Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, TP.HCM

Đây là tình trạng xảy ra tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (TP.HCM) chiều tối 28-9 và những ngày gần đây. Vào giờ cao điểm, dòng xe từ nhiều hướng dồn về, có người chờ đèn đỏ hơn 5-7 phút chưa thể qua.

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CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: đường Phạm Văn Đồng Sân bay Tân Sơn Nhất Quốc lộ 13 Phan Văn Trị Nguyễn Văn Linh

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