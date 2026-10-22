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Metro Bến Thành - Tham Lương cuối năm 2026 làm cả 11 nhà ga

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) hiện xây dựng 5 nhà ga, dự kiến cuối tháng 10 làm thêm 3 nhà ga và đến tháng 12 làm tiếp 3 nhà ga còn lại.

Metro Bến Thành - Tham Lương cuối năm làm cả 11 nhà ga - Ảnh 1.

Ông Vũ Văn Vịnh - Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM - phát biểu tại họp báo chiều 22-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tiến độ dự án một số tuyến metro được ông Vũ Văn Vịnh - Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) - thông tin tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 22-10.

Theo MAUR, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã ký hợp đồng với tổng thầu vào tháng 4-2026 và chính thức thi công từ tháng 7. Hiện dự án đang làm tại 5 nhà ga.

Dự kiến cuối tháng 10, đơn vị tiếp tục thi công thêm 3 nhà ga và đến tháng 12 làm tiếp 3 nhà ga còn lại, nâng tổng số nhà ga được thi công lên 11.

Với đoạn cầu cạn dài gần 2km, từ ga Tân Bình đến depot, MAUR đang thử nghiệm, đánh giá địa tầng và giải pháp thiết kế. Việc thi công đồng loạt phần nền, bản dầm dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 11.

Tại khu vực depot, đơn vị đang đánh giá địa tầng, thiết kế giải pháp gia cố nền đất yếu để phục vụ việc tập kết đoàn tàu, xây dựng xưởng sửa chữa và trung tâm điều khiển vận hành. Hạng mục này cũng dự kiến làm đồng loạt đầu tháng 11.

Năm 2026, MAUR được TP.HCM giao 17.600 tỉ đồng vốn đầu tư công. Đến nay đơn vị đã giải ngân 13.200 tỉ đồng, đạt khoảng 75% kế hoạch.

Từ nay đến cuối năm, MAUR phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao và giải ngân thêm khoảng 3.000 tỉ đồng từ nguồn vốn dôi dư thành phố bổ sung, tập trung cho bồi thường, giải phóng mặt bằng các tuyến đường sắt đô thị.

Riêng tuyến metro số 2, tổng vốn được giao sau khi bổ sung là 7.500 tỉ đồng. Đến nay dự án đã giải ngân 6.600 tỉ đồng, đạt gần 88% kế hoạch.

Việc xây dựng tuyến gặp một số khó khăn do hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm còn phải di dời, không gian tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm chật hẹp, thời tiết...

Metro Bến Thành - Tham Lương cuối năm làm cả 11 nhà ga - Ảnh 2.

Đồ họa tuyến metro số 2 đi qua đoạn ray trên cao - Nguồn: MAUR

Chuẩn bị các tuyến metro mới

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đặt mục tiêu phê duyệt dự án các tuyến đường sắt đô thị mới vào cuối năm 2026, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và khởi công.

Các tuyến được đề cập gồm metro số 1 kéo dài, metro số 2 từ thành phố mới Bình Dương về trung tâm, cùng tuyến số 3 và số 6 kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với khu vực vành đai 3 và vành đai 2.

Phương án tuyến metro số 2 từ thành phố mới Bình Dương đã được thành phố phê duyệt, đồng thời dự án bồi thường đã được phê duyệt tách riêng để triển khai. Với tuyến metro số 1 kéo dài, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã trình phương án tuyến để xem xét phê duyệt.

Với tuyến số 3 và số 6, MAUR đang hoàn tất thủ tục thỏa thuận với Bộ Quốc phòng, do hướng tuyến đi qua khu vực có sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất…

Metro Bến Thành - Tham Lương cuối năm 2026 làm cả 11 nhà ga - Ảnh 4.TP.HCM mở làn linh hoạt trên đường Trường Chinh để giảm ùn tắc

TP.HCM tháo dải phân cách cứng trên đường Trường Chinh, tổ chức làn xe linh hoạt theo từng khung giờ để giảm ùn tắc khi thi công xây dựng metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).


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    Chủ đề: ga Tân Bình MAUR đường sắt đô thị đường Trường Chinh metro số 2

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