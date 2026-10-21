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Người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ toàn bộ chi phí học nghề

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C11 (Bộ Công an), cho biết học viên thuộc nhóm đối tượng đặc thù sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí trong quá trình học nghề và được hỗ trợ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Người chấp hành xong án phạt tù học nghề được hỗ trợ toàn bộ chi phí - Ảnh 1.

Trung tướng Trần Văn Thiện chia sẻ nhiều chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng đặc thù học nghề - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ngày 21-10, Trường cao đẳng Kỹ nghệ II (Bộ Công an) tổ chức khai giảng khóa đầu tiên dành cho người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng và người hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân học nghề tại trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11, Bộ Công an), cho biết học viên thuộc nhóm đối tượng đặc thù sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí trong quá trình học nghề tại trường. Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên cũng được nhà trường hỗ trợ tối đa trong việc tìm kiếm việc làm.

Theo ông Thiện, đối với những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân, việc được học một nghề, có công việc ổn định khi trở về địa phương là sự ghi nhận đối với những đóng góp trong thời gian phục vụ.

Còn với người chấp hành xong án phạt tù, cơ hội học nghề, tìm việc có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình trở lại cuộc sống bình thường.

"Đối với người chấp hành xong án phạt tù, việc được tạo điều kiện học nghề, tìm kiếm việc làm là chìa khóa quan trọng nhất để giúp xóa bỏ tự ti, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và nhanh chóng hòa nhập vững chắc vào đời sống xã hội", ông Thiện nói.

Ông cho biết Trường cao đẳng Kỹ nghệ II là đơn vị đầu tiên trong ba trường cao đẳng nghề thuộc Cục C11 tổ chức khai giảng đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù sau khi chuyển giao về Bộ Công an.

PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, cho biết tính đến ngày 21-10, trường đã tuyển sinh 1.597 học viên thuộc ba nhóm đối tượng, với 55 lớp đào tạo.

Trong đó có 214 người hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân, 98 người chấp hành xong án phạt tù và 1.285 người đang cai nghiện ma túy tại các cơ sở.

Trước đó, ngày 16 và 19-10, trường đã khai giảng các lớp cho 394 học viên đang cai nghiện ma túy tại TP.HCM và Đồng Nai.

Các nghề đào tạo gồm điện công nghiệp, sửa chữa xe máy, hàn, kỹ thuật xây dựng, sửa chữa và lắp đặt máy điều hòa, xoa bóp và bấm huyệt. Thời gian học từ 2 - 5 tháng.

Ông Hưng cho biết trường đã thành lập văn phòng hỗ trợ việc làm từ ngày 21-9, đồng thời ký kết với các doanh nghiệp về tuyển dụng sau đào tạo và chuẩn bị các vị trí việc làm cho học viên.

"Lấy hiệu quả đào tạo và khả năng bố trí việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù sau khi ra trường làm thước đo chất lượng đào tạo của nhà trường", ông Hưng nói.

Người chấp hành xong án phạt tù học nghề được hỗ trợ toàn bộ chi phí - Ảnh 3.Chàng trai trẻ giành giải nhất thi tay nghề với bánh tiramisu theo cách làm riêng

Khi tên mình được xướng lên ở vị trí cao nhất bảng A không chuyên của hội thi tay nghề thanh niên TP.HCM năm 2026 với chủ đề 'Tinh hoa nghệ thuật làm bánh', Vũ Trần Anh, sinh năm 2008, sinh viên Trường cao đẳng Nghề TP.HCM, vẫn chưa tin đó là sự thật. Chàng trai trẻ xúc động, bật khóc giữa niềm vui và sự bất ngờ.

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TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: Dạy nghề học nghề

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