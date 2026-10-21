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Quảng Trị thu nhận thêm hơn 1.300 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

Tại những điểm thu nhận mẫu ADN tập trung, các cụ già được cán bộ công an hướng dẫn từng thủ tục, kiên nhẫn đối chiếu thông tin. Với những thân nhân tuổi cao, sức yếu, các tổ lưu động đến tận nhà để lấy mẫu, giúp họ có thêm cơ hội tìm người thân là liệt sĩ.

Quảng Trị thu nhận thêm hơn 1.300 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ - Ảnh 1.

Công an Quảng Trị tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 4 - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết trong đợt 4 thu nhận mẫu ADN bổ sung cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã thu nhận 1.339 mẫu trong số 1.433 trường hợp đủ điều kiện, đạt tỉ lệ 93,5%.

Trong số trên, có 1.248 trường hợp được lấy mẫu tập trung và 91 lấy mẫu lưu động. Đáng chú ý, có 2 mẹ đẻ liệt sĩ và 1 mẹ Việt Nam anh hùng.

Hiện còn 68 trường hợp chưa được thu mẫu, chiếm 6,5% số thân nhân đủ điều kiện. Nguyên nhân chủ yếu là một số người bị mất thẻ căn cước, không đồng ý lấy mẫu, đau ốm đột xuất hoặc đi khỏi địa phương trong thời gian triển khai.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, đợt 4 được triển khai tại địa bàn 65 xã, với các tổ công tác ở phía Bắc và phía Nam.

Tại các điểm thu nhận tập trung, người dân được hướng dẫn lần lượt qua các khâu xác minh thông tin, cập nhật dữ liệu và lấy mẫu. Cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp hỗ trợ những người lớn tuổi hoàn thiện thủ tục, giải thích những nội dung cần thiết để bảo đảm thông tin chính xác.

Quảng Trị thu nhận thêm hơn 1.300 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ - Ảnh 2.

Tổ lưu động thu nhận mẫu ADN của một cụ già - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Không chỉ tổ chức tại các điểm cố định, các tổ công tác còn đến tận nhà những thân nhân liệt sĩ tuổi cao, đau ốm… để thu nhận mẫu.

Việc thu mẫu được thực hiện nhằm bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh với dữ liệu di truyền từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đây là một trong những nhiệm vụ thuộc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Quảng Trị thu nhận thêm hơn 1.300 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ - Ảnh 3.

Tổ lưu động hỗ trợ người lớn tuổi, người đau ốm... để giúp tìm lại thân nhân là các liệt sĩ - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị thu nhận thêm hơn 1.300 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ - Ảnh 5.Nghệ An thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 từ ngày 24-10

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh và chính quyền các xã, phường phối hợp tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thời gian từ ngày 24 đến 30-10.

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HOÀNG TÁO
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    Chủ đề: công an Quảng Trị liệt sĩ thu mẫu ADN chiến dịch 500 ngày đêm Quảng Trị

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