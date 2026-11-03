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Một trường cao đẳng Việt Nam có tên trên bản đồ đào tạo nghề xuất sắc châu Âu

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2 (Đồng Nai) trở thành thành viên mạng lưới đào tạo nghề xuất sắc châu Âu, với các mô hình đào tạo kép và phối hợp cùng doanh nghiệp.

Một trường cao đẳng Việt Nam được ghi tên trên bản đồ đào tạo nghề xuất sắc châu Âu - Ảnh 1.

Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 trong ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ tại Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2 thông tin trường vừa chính thức trở thành thành viên Mạng lưới các cơ sở đào tạo nghề xuất sắc (ETF Network for Excellence - ENE) do Quỹ Đào tạo châu Âu (ETF) điều phối.

Thông tin về nhà trường cùng các mô hình đào tạo đã được công bố trên ENE Atlas, bản đồ trực tuyến giới thiệu các cơ sở đào tạo nghề xuất sắc thuộc mạng lưới này.

Hai mô hình được ETF ghi nhận là đào tạo kép (Dual System) và đào tạo phối hợp với doanh nghiệp (CVT). 

Đây là những mô hình kết hợp việc học tại trường với thực hành trong môi trường sản xuất, giúp sinh viên tiếp cận máy móc, quy trình và yêu cầu kỹ thuật thực tế của doanh nghiệp.

Hiện trường hợp tác với các tập đoàn như Bosch, Mercedes-Benz và Schaeffler trong hoạt động đào tạo nhân lực kỹ thuật. 

Các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Đức và Pháp được triển khai với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

LILAMA 2 hiện có quy mô đào tạo hơn 3.800 học sinh, sinh viên mỗi năm ở 22 ngành, nghề kỹ thuật, gồm cơ khí CNC, công nghệ hàn, tự động hóa công nghiệp, cơ điện tử, công nghệ ô tô, lắp đặt đường ống công nghệ và logistics.

Một số chương trình đào tạo hướng đến cung ứng nhân lực cho các dự án lớn như sân bay quốc tế Long Thành, cũng như thị trường lao động Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau khi gia nhập ENE, LILAMA 2 dự kiến mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong mạng lưới, tập trung vào đào tạo kỹ năng xanh, ứng dụng công nghệ số và phát triển các mô hình giảng dạy mới.

Trong đó, trường định hướng sử dụng công nghệ mô phỏng thực tế ảo VR/AR, công nghệ hàn ảo trong đào tạo kỹ thuật, đồng thời mở rộng trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ với các đối tác quốc tế.

Mạng lưới đào tạo nghề xuất sắc châu Âu là gì?

Mạng lưới các cơ sở đào tạo nghề xuất sắc (ETF Network for Excellence - ENE) được Quỹ Đào tạo châu Âu (ETF), một cơ quan của Liên minh châu Âu (EU), thành lập năm 2020.

Theo ETF, mạng lưới hiện có hơn 330 thành viên tại hơn 50 quốc gia, gồm các trung tâm đào tạo nghề xuất sắc, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đối tác hợp tác ở châu Âu, châu Á, châu Phi cùng một số khu vực khác.

ENE hoạt động nhằm kết nối các cơ sở đào tạo nghề, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp. Một số lĩnh vực được quan tâm gồm đào tạo gắn với thực tế sản xuất, chuyển đổi số và kỹ năng xanh.

Mạng lưới cũng vận hành ENE Atlas, bản đồ trực tuyến cung cấp thông tin về các thành viên, mô hình đào tạo và hoạt động hợp tác. Đây là công cụ kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

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    Chủ đề: đào tạo nghề Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 cao đẳng

    Dòng sự kiện: Giáo dục nghề nghiệp

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