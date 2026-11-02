TP.HCM hướng tới vị thế trung tâm logistics biển châu Á

Cần Giờ, Cái Mép - Thị Vải trong quy hoạch kinh tế biển TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định, kèm kế hoạch triển khai kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Kế hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa TP.HCM trở thành trung tâm biển hiện đại, xanh, thông minh, có năng lực cạnh tranh quốc tế; đến năm 2045 trở thành trung tâm dịch vụ, tài chính, logistics và khoa học - công nghệ biển tầm cỡ quốc tế tại châu Á.

Trọng tâm của kế hoạch là hình thành Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gắn với Khu thương mại tự do (FTZ), và phát huy cực tăng trưởng biển mới liên hoàn Cần Giờ - Cái Mép - Thị Vải - Côn Đảo.

TP.HCM sẽ phát triển dịch vụ cảng biển, logistics, vận tải đa phương thức, thương mại quốc tế và dịch vụ hàng hải có giá trị gia tăng cao. Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ tham gia mạng lưới logistics khu vực và quốc tế.

TP.HCM cũng rà soát, hoàn thiện quy hoạch không gian biển, hạ tầng kết nối liên vùng, khu thương mại tự do và các trung tâm logistics, làm cơ sở phát triển cảng biển và khu chức năng ven biển.

Về du lịch, TP.HCM sẽ kết nối Cần Giờ, Vũng Tàu và Côn Đảo thành chuỗi điểm đến biển, đảo; ưu tiên du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao và kinh tế đêm. Chương trình dự kiến bắt đầu từ năm 2027, làm trong giai đoạn 2027-2030.

Trong lĩnh vực thủy sản, kế hoạch định hướng phát triển nuôi biển công nghệ cao, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc. Đến năm 2030, giá trị sản xuất nuôi biển phấn đấu tăng bình quân 8% mỗi năm, tỉ trọng đạt 15% tổng giá trị sản xuất thủy sản. Tổng thu du lịch biển, đảo chỉ tiêu tăng bình quân 14% mỗi năm.

Đồng thời rà soát tiềm năng điện gió ngoài khơi, hydrogen xanh và dịch vụ kỹ thuật năng lượng biển, khử mặn nước biển…

TP.HCM đặt yêu cầu bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, phục hồi hệ sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu. Đến năm 2030, thành phố đặt chỉ tiêu xử lý 100% rác thải nhựa ven biển; số hóa, tích hợp và chia sẻ 100% dữ liệu về tài nguyên, môi trường, hạ tầng và hoạt động biển.

Kế hoạch hướng đến bảo đảm 100% người dân ven biển và hải đảo được tiếp cận điện, nước sạch, Internet băng rộng, dịch vụ y tế và giáo dục đạt chất lượng.

HĐND TP.HCM chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm Ngày 30-10, kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (kỳ họp chuyên đề) đã chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.



