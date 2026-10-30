Vinspeed tăng tốc thi công đồng loạt tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ





Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân tham dự buổi lễ chính thức mở rộng thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh THUẬN VĂN

Ngày 30-10, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed và liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC chính thức mở rộng thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương cùng đại diện nhà đầu tư, nhà thầu triển khai dự án.

10.000 kỹ sư, nhân lực thi công đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương cùng đại diện nhà đầu tư, nhà thầu triển khai dự án thực hiện nghi thức triển khai thi công đồng loạt dự án - Ảnh: THUẬN VĂN

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ dài 54km là dự án đặc biệt quan trọng nằm trong danh mục 8 tuyến đường sắt đô thị đang được thành phố triển khai, với mục tiêu đến năm 2030 có 255km metro.

Hiện tại, dự án chính thức bước sang giai đoạn mới, mở rộng phạm vi thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Các nhà thầu dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật làm việc đồng thời trên công trường trong những giai đoạn cao điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Vân Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, đại diện đơn vị chủ đầu tư - cho biết đây là cột mốc có ý nghĩa lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sát, tinh thần hành động quyết liệt của lãnh đạo thành phố và quyết tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư nhằm sớm đưa công trình trọng điểm này về đích.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, kết nối trực tiếp trung tâm thành phố với Cần Giờ. Dự án sẽ góp phần từng bước hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ, xứng tầm vị thế của một siêu đô thị quốc tế.

Bà Trần Vân Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - phát biểu tại buổi lễ. Theo kế hoạch, dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 4-2028, để sẵn sàng chạy thử và chính thức đưa vào vận hành trong năm 2029 - Ảnh: THUẬN VĂN



Bà Vân Anh cho biết Vingroup và VinSpeed cam kết huy động cao nhất các nguồn lực về tài chính, nhân sự, công nghệ và thiết bị, tổ chức thi công khoa học, quyết liệt, với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Đặc biệt, nhà đầu tư, nhà thầu sẽ kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường, hướng tới một công trình hiện đại, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của thành phố và người dân, góp phần cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố vào cuối năm nay.

Thể hiện quyết tâm hiện thực hóa những công trình giao thông hiện đại

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chia sẻ sự kiện hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai dự án - Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nói rằng sự kiện hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai dự án, thể hiện quyết tâm của thành phố và nhà đầu tư trong việc hiện thực hóa những công trình giao thông hiện đại, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi thành phố phải huy động hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Trong đó phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, có tính kết nối và sức lan tỏa cao được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trong định hướng ấy, Cần Giờ giữ vị trí quan trọng với tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ. Tuyến đường sắt khi hoàn thành sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về kết nối giao thông, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của khu vực.

Đặc biệt, sự phát triển đồng bộ giữa hạ tầng giao thông với các công trình đô thị, thương mại và dịch vụ được kỳ vọng tạo sức lan tỏa, góp phần hình thành một không gian kinh tế năng động, một động lực tăng trưởng mới ở phía Nam thành phố.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, thành phố xác định việc triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và nhà đầu tư, cùng sự đồng thuận của Nhân dân.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân (thứ hai từ trái), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng chủ đầu tư, đơn vị thi công khảo sát khu vực đúc dầm dự án - Ảnh: THUẬN VĂN

Đối với Tập đoàn Vingroup và Công ty VinSpeed, lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng với năng lực, kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, công nghệ, nhà đầu tư sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn công trình, mỹ quan đô thị và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

"Mỗi công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai hôm nay đều mang theo kỳ vọng về những cơ hội phát triển mới, góp phần từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng kết nối và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương; sự đồng thuận của Nhân dân cùng năng lực và quyết tâm của nhà đầu tư, tôi tin tưởng dự án sẽ được triển khai thành công, công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ trở thành một công trình hạ tầng tiêu biểu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Giám đốc Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm (bìa trái) trao đổi với đơn vị thi công dự án. Tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ vận hành với tần suất 5 phút/chuyến, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến khu vực Cần Giờ chỉ còn từ 13 phút- - Ảnh: THUẬN VĂN



Theo kế hoạch, 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được triển khai thi công tại 3 bãi đúc dầm trên tuyến trong khoảng 15 tháng, với năng lực sản xuất bình quân 1-2 nhịp/ngày tại mỗi bãi. Chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm 32m cùng thiết bị vận chuyển, lao lắp 900 tấn để phục vụ hạng mục này - Ảnh: THUẬN VĂN

Kết quả của sự nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cho mục tiêu tăng trưởng TP.HCM đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Thời gian qua, thành phố liên tục tổ chức các cuộc làm việc, hội nghị chuyên đề nhằm rà soát và đề ra giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng. Cụ thể ngày 15-10, TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và triển khai các giải pháp kích cầu. Ngày 17-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với sự tham dự của đại diện nhiều sở, ngành và 34 tập đoàn, doanh nghiệp đang triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố. Sự kiện đồng loạt triển khai thi công dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ hôm nay là một bước cụ thể hóa những nỗ lực trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, mở rộng không gian đô thị và tạo thêm động lực tăng trưởng cho TP.HCM. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 8 tuyến metro để nâng chiều dài mạng lưới lên 255km - Lập bảng: ĐỨC PHÚ