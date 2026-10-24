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Triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm đường sắt Bến Thành - Cần Giờ vào 30-10

tác giả
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

VinSpeed cho biết sẽ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ từ ngày 30-10.

VinSpeed thông báo khởi công đường sắt Bến Thành - Cần Giờ ngày 30-10 - Ảnh 1.

Trước đó vào ngày 19-12-2025, VinSpeed đã động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (chủ đầu tư) vừa có thông báo gửi UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan về việc sẽ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ từ 30-10.

Theo thông tin VinSpeed công bố, các hạng mục khởi công gồm tuyến đường sắt (hầm, cầu cạn), ga Bến Thành, ga Cần Giờ, depot, trung tâm điều hành vận tải và hệ thống đường sắt, bao gồm cấp điện, thông tin, tín hiệu và thu soát vé.

Dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp. Điểm đầu tuyến tại khu vực chợ Bến Thành, phường Bến Thành; điểm cuối tại khu đất 39ha tiếp giáp dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ.

Tuyến đi qua các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ.

Theo thiết kế, tuyến sẽ đầu tư đường đôi, khổ đường 1.435mm, điện khí hóa. Giai đoạn 1 gồm có ga Bến Thành và ga Cần Giờ, một depot và một trung tâm điều hành vận tải (OCC).

Dự án có tổng chiều dài khoảng 54km, trong đó đoạn đi ngầm khoảng 3,3km, bắt đầu ở ga Bến Thành từ Km0+000 kéo dài đến khoảng Km3+173 (hầm TBM, hầm đào hở, hầm hở chữ U).

Đoạn còn lại từ khoảng Km3+173 đến cuối tuyến, thiết kế đi trên cầu cạn. Ga Cần Giờ, depot và trung tâm OCC được bố trí tại xã Cần Giờ.

VinSpeed thông báo khởi công đường sắt Bến Thành - Cần Giờ ngày 30-10 - Ảnh 2.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed phấn đấu hoàn thành dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ vào tháng 12-2029 - Ảnh: THUẬN VĂN

Tại thông báo, VinSpeed cũng công bố danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ tham gia dự án.

Trong đó, liên danh thi công xây dựng là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng SGC (thành viên đứng đầu) - Công ty cổ phần Vinhomes. Đơn vị giám sát thi công xây dựng là Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO.

VinSpeed thông báo khởi công đường sắt Bến Thành - Cần Giờ ngày 30-10 - Ảnh 3.Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu: Công trình chiến lược và khát vọng vượt giới hạn

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    Chủ đề: TP.HCm VinGroup VinSpeed Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ ga Cần Giờ

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