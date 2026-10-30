HĐND TP.HCM chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - phát biểu tại kỳ họp ngày 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau khi được HĐND TP.HCM thông qua, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình không gian phát triển của thành phố trong nhiều thập niên tới. Trong bối cảnh TP.HCM bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn và yêu cầu liên kết, điều phối ngày càng cao.

Quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính TP.HCM với diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 đơn vị hành chính; đồng thời nghiên cứu mối liên hệ với Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các không gian biển liên quan.

Dân số TP.HCM được dự báo khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người vào năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Trong tầm nhìn dài hạn, TP.HCM hướng tới trở thành "Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới".

TP.HCM hướng tới là trung tâm tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu tại kỳ họp ngày 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM phát triển đa cực, đa tâm

Theo quy hoạch, cấu trúc không gian TP.HCM được tổ chức trên 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

5 cực động lực gồm: cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm. Cực đổi mới sáng tạo phía Đông. Cực công nghiệp - logistics phía Bắc. Cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam. Cực đô thị - giáo dục - y tế phía Tây.

5 trung tâm vệ tinh: Côn Đảo; Long Hải - Hồ Tràm; Hóc Môn - Củ Chi; Bàu Bàng; Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.

Không gian TP.HCM sẽ được tổ chức lại. Tổ chức không gian ba chiều: mặt đất, ngầm và trên cao, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao… của TP.HCM. Quy hoạch xác định đến năm 2050 TP.HCM là trung tâm giáo dục đại học, nghề nghiệp, khoa học, công nghệ hàng đầu châu Á.

Dự kiến TP.HCM sẽ có quy mô 2 triệu sinh viên, bổ sung 1.400 - 2.000ha quỹ đất giáo dục đại học giai đoạn 2030 - 2050.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm sẽ tạo động lực, nền tảng để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Trong ảnh: thi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành tháng 10-2026 - Ảnh: T.T.

TP.HCM cũng sẽ tiếp tục phát triển bệnh viện cửa ngõ, cụm y tế chuyên sâu, trục kết nối y tế du lịch, đẩy mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, chuyển đổi số. Đạt 45 giường bệnh và 35 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2045.

Quy hoạch xác định nhiều nội dung về an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2045 TP.HCM là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới…

Quy hoạch xác định các khu chức năng đặc thù với cơ chế vượt trội, làm không gian thử nghiệm chính sách mới để thúc đẩy các động lực mới.

TP.HCM sẽ phát triển các khu đặc thù với cơ chế, chính sách vượt trội nhằm tạo không gian thử nghiệm chính sách mới, thu hút nguồn lực chất lượng cao và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực mũi nhọn….

Về nguồn lực thực hiện, TP.HCM sử dụng vốn nhà nước để dẫn dắt, huy động mạnh nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công tư, khai thác giá trị tăng thêm từ đất gắn với hạ tầng, trái phiếu đô thị. Xác định rõ thứ tự ưu tiên, trách nhiệm, tiến độ và cơ chế giám sát các dự án trọng điểm, ứng dụng dữ liệu, công nghệ số trong theo dõi, đánh giá thực hiện quy hoạch.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng điều hành thông qua nghị quyết tại kỳ họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết ngày 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM xác định quan điểm quy hoạch phát triển thành phố trở thành đô thị toàn cầu, hiện đại, thông minh, năng động và sáng tạo; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một số nội dung theo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm - Đồ họa: NGỌC THÀNH, Dữ liệu: KỲ PHONG