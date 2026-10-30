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Làm rõ cơ sở dự báo dân số TP.HCM đạt 18 triệu dân vào 2030

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BÁ SƠN
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BÁ SƠN
BÁ SƠN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Ngày 30-10, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-3031 kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) tiếp tục ngày làm việc thứ hai, thảo luận tại hội trường và sẽ thông qua các nghị quyết, bế mạc.

Đề nghị làm rõ cơ sở dự báo dân số TP.HCM đạt 18 triệu dân vào 2030 - Ảnh 1.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tham dự kỳ họp có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tham dự kỳ họp còn có các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND TP.HCM, lãnh đạo các sở, ngành cùng phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố. 

Ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM - báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu tại thảo luận tổ.

Đối với quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, đại biểu đề nghị sau khi quy hoạch được phê duyệt, cần khẩn trương có kế hoạch phân kỳ thực hiện và triển khai lập quy hoạch phân khu tại các phường.

Về cực tăng trưởng, đại biểu kiến nghị bổ sung phường Bình Dương vào Cực đổi mới sáng tạo phía Đông kết nối Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên - Bắc Tân Uyên với sân bay Long Thành. Về phân vùng, đại biểu đề nghị tách Tây Bắc và Tây Nam thành hai tiểu vùng do khác biệt địa chất, thủy văn, kinh tế và kết nối.

Bổ sung các phường thuộc quận 12 cũ vào liên kết đô thị vệ tinh Hóc Môn - Củ Chi, xác định chức năng công nghiệp công nghệ cao tại Củ Chi trên cơ sở các khu công nghiệp hiện hữu và dự kiến. 

Đại biểu cũng đề nghị vùng lõi lịch sử cần giảm áp lực dân số, từng bước di dời chức năng cư trú mật độ cao… Khu vực Nhà Bè, Hiệp Phước phải gắn với bảo tồn rừng ngập mặn Cần Giờ…

Về dân số, đại biểu đề nghị giải trình cơ sở khoa học của dự báo TP.HCM đạt 16 - 18 triệu người vào năm 2030, 23 - 27 triệu người năm 2050 trong bối cảnh mức sinh thấp, già hóa nhanh, tránh phân bổ đất, hạ tầng vượt nhu cầu.

Về hạ tầng, cần xác định lộ trình di dời cơ sở công nghiệp, kho bãi ô nhiễm khỏi vùng lõi để tái thiết không gian công cộng; quy hoạch cảng, bến du lịch đường thủy, bến du thuyền gắn kinh tế đêm ven sông Sài Gòn…

Đề nghị làm rõ cơ sở dự báo dân số TP.HCM đạt 18 triệu dân vào 2030 - Ảnh 2.

Ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM - báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu tại tổ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại thảo luận tổ, đại biểu cũng đề nghị sớm công bố quỹ nhà tái định cư cụ thể, ưu tiên địa bàn có diện tích giải tỏa lớn, tiêu biểu như phường Chánh Hưng có 5 dự án với trên 4.000 trường hợp giải tỏa toàn phần. Tháo gỡ thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội, tái định cư tại chỗ.

Hoàn thiện chính sách thưởng bàn giao mặt bằng sớm, hỗ trợ tiền để người dân tự lo chỗ ở và quy định chuyển tiếp giữa dự án liền kề, hạn chế chênh lệch gây khiếu kiện.

Đề nghị tập trung xóa 28 điểm ùn tắc, tổ chức khởi công các tuyến metro đầu năm 2027 đúng theo kế hoạch; tiếp tục phát triển xe buýt xanh.

Đối với chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế, đại biểu đề nghị đánh giá kết quả thu hút bác sĩ trẻ về trạm y tế; gắn hỗ trợ tài chính với đào tạo, luân phiên nâng cao tay nghề.

Nghiên cứu bỏ giới hạn không quá 5 bác sĩ/trạm, bố trí nhân lực theo quy mô dân số, địa bàn, khối lượng nhiệm vụ, nhất là tại các phường, xã có dân số đông (trên 80.000 dân)…

Đề nghị làm rõ cơ sở dự báo dân số TP.HCM đạt 18 triệu dân vào 2030 - Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM (bên phải) - tham dự kỳ họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

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Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu tại kỳ họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đề nghị làm rõ cơ sở dự báo dân số TP.HCM đạt 18 triệu dân vào 2030 - Ảnh 5.

Đại biểu linh mục Trần Quang Vinh phát biểu tại hội trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đề nghị làm rõ cơ sở dự báo dân số TP.HCM đạt 18 triệu dân vào 2030 - Ảnh 6.

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội trường ngày 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

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Đại biểu Trần Thành Trọng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

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Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM - trả lời làm rõ ý kiến của đại biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

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Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

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Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Trương Trung Kiên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đề nghị làm rõ cơ sở dự báo dân số TP.HCM đạt 18 triệu dân vào 2030 - Ảnh 12.HĐND xem xét quy hoạch tổng thể TP.HCM, với 18 triệu dân dự kiến vào 2030

Ngày 29-10, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề). Nhiều nội dung quan trọng được xem xét, trong đó có quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

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BÁ SƠN - CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: HĐND TP.HCM TP.HCM Quy hoạch

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