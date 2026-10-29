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TP.HCM thu hồi 171 cơ sở nhà, đất công, đề xuất giao cho xã, phường

tác giả
CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Thành phố đã quyết định thu hồi 171 nhà, đất và tiếp nhận 129 cơ sở do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao để quản lý, xử lý theo quy định.

TP.HCM thu hồi 171 cơ sở nhà, đất công, đề xuất giao cho xã, phường - Ảnh 2.

TP.HCM thu hồi khu đất 561 Kinh Dương Vương (hiện trạng là bãi xe, chành xe), phường An Lạc, TP.HCM do Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) quản lý - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 29-10, Sở Tài chính TP.HCM có văn bản thông tin cho báo chí về tình hình rà soát, xử lý các cơ sở nhà đất công dôi dư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Tài chính TP.HCM cho biết sau sắp xếp, Sở đã tham mưu UBND TP ban hành quyết định thu hồi 171 nhà, đất của các cơ quan, đơn vị giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Đồng thời, thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn TP.HCM, các bộ, ngành Trung ương cũng đã ban hành quyết định chuyển giao nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư về UBND TP.HCM quản lý, xử lý theo quy định. Tổng số nhà, đất được các bộ, ngành, đơn vị Trung ương quyết định chuyển giao về UBND TP.HCM là 129.

Sở Tài chính cũng đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý đối với 123 địa chỉ nhà, đất. Đối với số cơ sở còn lại, sở đang lấy ý kiến UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan để xác định nhu cầu sử dụng.

Trường hợp nhu cầu sử dụng của địa phương, đơn vị phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, Sở Tài chính sẽ trình UBND TP.HCM giao tài sản cho các phường, xã và đơn vị sử dụng theo quy định. 

Đối với những tài sản còn lại, Sở Tài chính sẽ trình UBND thành phố giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng (Sở Xây dựng) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý, khai thác theo quy định.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, để phòng chống thất thoát, lãng phí tài sản công, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các phường, xã đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đưa tài sản vào khai thác; đồng thời kiên quyết thu hồi hoặc trình cấp có thẩm quyền thu hồi đối với các trường hợp chây ì, vi phạm pháp luật về đất đai.

UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát nhà đất công bỏ trống, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sai mục đích; tham mưu UBND TP.HCM phương án sắp xếp, xử lý phù hợp với nhu cầu sử dụng, tiêu chuẩn, định mức và quy định pháp luật.

Thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tổng hợp, tham mưu UBND TP xem xét phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng; đôn đốc việc triển khai các phương án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, kịp thời tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí theo quy định.

TP.HCM thu hồi 171 cơ sở nhà, đất công - Ảnh 3.TP.HCM đẩy nhanh khai thác nhà đất công, cho thuê đến 10 năm không cần đấu thầu

Triển khai Nghị quyết 31/2026/NQ-CP, TP.HCM lên kế hoạch cho thuê các nhà đất công dôi dư với thời hạn đến 10 năm mà không cần phải đấu thầu, đấu giá.

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CHÂU TUẤN - KỲ PHONG
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    Chủ đề: Sở Tài chính TP.HCM nhà đất công phần đất dôi dư UBND TP.HCM Sở Xây dựng TP.HCM

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