Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

35 ngành, nghề nào dự kiến sẽ được miễn học phí?

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Cơ khí, công nghệ thực phẩm, hộ sinh, điều khiển tàu biển… nằm trong danh mục 35 ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, được đề xuất làm căn cứ miễn học phí.

Chi tiết 35 ngành, nghề dự kiến miễn học phí - Ảnh 1.

35 ngành, nghề khó tuyển sinh dự kiến được miễn học phí ở bậc cao đẳng, trung cấp - Ảnh: KHOA NGUYỄN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về danh mục ngành, nghề này và đề nghị các bộ, địa phương gửi góp ý trước ngày 31-10.

Theo dự thảo, ngành, nghề phải có tỉ lệ tuyển sinh bình quân dưới 70% chỉ tiêu trong ba năm liền; có căn cứ về nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai. 

TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ người tốt nghiệp làm việc đúng ngành, nghề phải ở mức cao so với bình quân giáo dục nghề nghiệp, kèm bằng chứng thị trường tiếp tục tuyển dụng.

Với một số ngành, nghề mới chưa đủ dữ liệu tuyển sinh ba năm, dự thảo cho phép xem xét dựa trên dự báo nhu cầu nhân lực và tuyển dụng.

Danh mục dự kiến được rà soát, chỉnh sửa ít nhất một lần trong 5 năm. Các khóa tuyển sinh, tổ chức đào tạo trước ngày thông tư mới có hiệu lực dự kiến tiếp tục áp dụng quy định cũ đến hết khóa.

Danh sách cụ thể 35 ngành nghề và trình độ đào tạo được đề xuất như sau:

Chi tiết 35 ngành, nghề dự kiến miễn học phí - Ảnh 2.

Chi tiết 35 ngành, nghề dự kiến được miễn học phí cho người học trung cấp, cao đẳng - Đồ họa: TRỌNG NHÂN

Chi tiết 35 ngành, nghề dự kiến miễn học phí - Ảnh 3.Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc từng bỏ học đi làm phụ gia đình

Từng gác lại chặng đường đại học để đi làm, cô sinh viên quay lại trường học và bứt phá trở thành tân cử nhân xuất sắc, đồng thời là gương mặt truyền cảm hứng trên sóng livestream.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: học phí ngành nghề cao đẳng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất