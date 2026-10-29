35 ngành, nghề nào dự kiến sẽ được miễn học phí?

35 ngành, nghề khó tuyển sinh dự kiến được miễn học phí ở bậc cao đẳng, trung cấp - Ảnh: KHOA NGUYỄN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về danh mục ngành, nghề này và đề nghị các bộ, địa phương gửi góp ý trước ngày 31-10.



Theo dự thảo, ngành, nghề phải có tỉ lệ tuyển sinh bình quân dưới 70% chỉ tiêu trong ba năm liền; có căn cứ về nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai.

Tỉ lệ người tốt nghiệp làm việc đúng ngành, nghề phải ở mức cao so với bình quân giáo dục nghề nghiệp, kèm bằng chứng thị trường tiếp tục tuyển dụng.

Với một số ngành, nghề mới chưa đủ dữ liệu tuyển sinh ba năm, dự thảo cho phép xem xét dựa trên dự báo nhu cầu nhân lực và tuyển dụng.

Danh mục dự kiến được rà soát, chỉnh sửa ít nhất một lần trong 5 năm. Các khóa tuyển sinh, tổ chức đào tạo trước ngày thông tư mới có hiệu lực dự kiến tiếp tục áp dụng quy định cũ đến hết khóa.

Danh sách cụ thể 35 ngành nghề và trình độ đào tạo được đề xuất như sau:

Chi tiết 35 ngành, nghề dự kiến được miễn học phí cho người học trung cấp, cao đẳng - Đồ họa: TRỌNG NHÂN