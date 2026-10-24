Đề xuất y sĩ đa khoa, chống khủng bố thuộc danh mục ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực hành trong phòng thí nghiệm - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Dự thảo đề xuất danh mục ngành, nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục nghề nghiệp và trình độ sơ cấp.

Trong đó, với danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, ở nhóm ngành sức khỏe có các ngành như: y sĩ đa khoa, dược học, kỹ thuật dược, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, dinh dưỡng...

Ở nhóm ngành an ninh quốc phòng có các ngành thuộc danh mục như: trinh sát biên phòng, trinh sát đặc nhiệm, đặc công bộ, đặc công nước - nhái, chống khủng bố, tên lửa phòng không...

Nhóm ngành nghệ thuật gồm mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn xiếc, diễn viên múa, chạm khắc đá, đúc, dát đồng mỹ nghệ...

Với danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu có sự xuất hiện của nhiều ngành như: nghệ thuật biểu diễn dân ca, đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ, quản lý khai thác công trình thủy lợi, sinh học ứng dụng, công nghệ sơn ô tô, cơ khí xây dựng, khoa học cây trồng, chăn nuôi - thú y, hộ sinh, công tác xã hội...

Bên cạnh đó, bộ cũng dự kiến những tiêu chí xác định ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; quy định về cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung danh mục định kỳ ít nhất 1 lần trong 5 năm.

Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đánh giá việc thực hiện danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu. Trên cơ sở đó, trình Bộ trưởng xem xét chỉnh sửa, bổ sung ngành, nghề vào danh mục theo quy định.