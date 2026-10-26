Hàng không Việt Nam cần người trẻ làm chủ công nghệ, vững ngoại ngữ và chuyên môn

Các diễn giả tại diễn đàn “Khơi nguồn sáng tạo, chinh phục bầu trời” - Ảnh: DUYÊN PHAN

Diễn đàn “Khơi nguồn sáng tạo, chinh phục bầu trời” đã diễn ra chiều 26-10 tại Học viện Hàng không Việt Nam - cơ sở 2 (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Chương trình do Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp cùng Quỹ học bổng Hồ Đắc Cung, Học viện Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) tổ chức.

Trao cơ hội cho người trẻ kiến tạo tương lai hàng không Việt

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết ngành hàng không Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội phát triển - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết ngành hàng không Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, dữ liệu và nhà quản trị giàu năng lực, sáng tạo.

"Đừng giới hạn ước mơ trong những điều có sẵn. Không phải ai cũng cần là người đầu tiên, nhưng mỗi người đều có thể tạo ra giá trị mới, đóng góp cho đất nước", nhà báo Hoàng Nguyên nói.

Ông nhắn nhủ sinh viên cần học tập nghiêm túc, kiên trì trước khó khăn, dũng cảm đặt câu hỏi, thử nghiệm ý tưởng mới và không sợ thất bại để biến ước mơ thành hiện thực.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ kỳ vọng diễn đàn "Khơi nguồn sáng tạo, chinh phục bầu trời" sẽ mang lại nhiều kết nối, những ý tưởng hợp tác, những cơ hội mới dành cho các bạn sinh viên.

"Tôi mong rằng khi rời diễn đàn hôm nay, mỗi bạn trẻ sẽ mang theo cho mình không chỉ một câu chuyện đáng nhớ, mà còn một câu hỏi dành cho bản thân: "Tôi sẽ làm gì để đóng góp vào tương lai của đất nước?", nhà báo Hoàng Nguyên nhắn nhủ.

Bernard Hồ Đắc Tấn: Bài học từ cha là tinh thần trách nhiệm, táo bạo và kiên trì

Ông Bernard Hồ Đắc Tấn nói cha ông, kỹ sư Hồ Đắc Cung, truyền lại những giá trị quý báu: tinh thần trách nhiệm, sự táo bạo và lòng kiên trì - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Bernard Hồ Đắc Tấn, Chủ tịch Liên hiệp Phát minh Sáng chế Pháp (SYNNOV), Chủ tịch HĐQT sáng lập Tập đoàn Công nghệ OSMOS và Chủ tịch Quỹ Hồ Đắc Cung, cho biết cha ông, kỹ sư Hồ Đắc Cung, truyền lại những giá trị quý báu: tinh thần trách nhiệm, sự táo bạo và lòng kiên trì.

Theo ông Tấn, cha ông giàu trí tưởng tượng, năng động, nhạy bén và quyết đoán khi cần thiết. Ông thường dạy các con: "Nếu một người cứ mãi mơ mộng thì chẳng khác nào ngủ cả đời".

Nhìn lại hành trình nghiên cứu, sáng chế, ông Tấn bày tỏ lòng biết ơn cha. Những bài học về trách nhiệm, tinh thần dám nghĩ dám làm và sự kiên trì đã định hình tư duy, tiếp thêm động lực để ông theo đuổi các phát minh, sáng chế.

Xuất thân từ gia đình nhà nông ở Cai Lậy (Tiền Giang), ông Hồ Đắc Cung sang Pháp học kỹ sư điện rồi về Sài Gòn với ước mơ chế tạo máy bay. Ngày 26-10-1935, ông thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên bằng máy bay do mình chế tạo tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, ông tiếp tục bay thử nghiệm tại nhiều nơi ở Nam Kỳ, được xem là một trong những phi công dân dụng tiên phong ở Đông Dương.

Nhà nghiên cứu lịch sử Trần Hữu Phúc Tiến - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhà nghiên cứu lịch sử Trần Hữu Phúc Tiến nhận định câu chuyện sáng chế máy bay của ông Hồ Đắc Cung đầy sự táo bạo, đặc biệt khi nói đến nền kinh tế kỹ thuật như hàng không, vốn đòi hỏi rất nhiều công nghệ.

“Tinh thần, ý chí của ông Hồ Đắc Cung là viên gạch đầu tiên để chúng ta nhìn lại sự trưởng thành của ngành hàng không Việt Nam. Nhiệm vụ của các bạn trẻ ngày nay không chỉ là ‘chiếm lĩnh’ bầu trời mà còn là vũ trụ, kinh doanh và phát triển hàng không. Liệu chúng ta có thể cạnh tranh với các nước khác không? Chúng ta có thể chế tạo ra chiếc máy bay hoàn toàn ‘Made in Vietnam’ hay không?”, ông Tiến nhắn nhủ.

Cần nhân lực giỏi chuyên môn, vững kỹ năng số

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng nói sinh viên cần trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ số, khả năng phối hợp và tư duy phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết phát triển nguồn nhân lực phải song hành với đầu tư hạ tầng hàng không, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các sân bay trên cả nước.

ACV hiện quản lý, khai thác 22 cảng hàng không trong nước. Khi các dự án hạ tầng lớn đi vào hoạt động, nhu cầu nhân lực sẽ tăng. Cảng Long Thành đang được chuẩn bị đưa vào khai thác, mở ra nhiều cơ hội việc làm. Trong các đợt tuyển dụng vừa qua, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam chiếm tỷ lệ đáng kể. ACV sẽ tiếp tục tuyển dụng theo từng giai đoạn phát triển của sân bay.

Theo bà Phượng, bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên cần trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ số, khả năng phối hợp và tư duy phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bà nhấn mạnh doanh nghiệp và nhà trường cần tăng cường phối hợp trong đào tạo, định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm, mở rộng cơ hội cho sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam và các cơ sở đào tạo liên quan, đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân lực; Giáo viên - Cơ trưởng Airbus A350, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân lực và là giáo viên - Cơ trưởng Airbus A350, Tổng công ty Hàng không Việt Nam nhớ lại chuyến bay đầu tiên cách đây 32 năm, nhưng những ký ức chưa bao giờ phai nhạt.

“Chúng tôi luôn đau đáu niềm tin và hy vọng trong tương lai có thể đào tạo ra nhiều phi công ‘Made in Việt Nam’ nhiều hơn. Riêng lĩnh vực đào tạo phi công, tính đến 2035 số lượng phi công mà Việt Nam Airlines cần đào tạo là 2.300 phi công nhưng hiện nay chỉ mới đáp ứng đào tạo được 1.100. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ nếu muốn đồng hành cùng chúng tôi”, ông Đức chia sẻ.

Ông Đức nhắn nhủ các bạn cần trang bị cho mình tiếng Anh đủ để mở tất cả các chìa khóa về kiến thức trong ngành, đồng thời bổ sung hiểu biết về công nghệ số. Bầu trời luôn luôn rộng mở đón chào các bạn.

Ý chí làm nên những chiến công trên bầu trời

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nghĩa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nghĩa kể ước mơ trở thành phi công chiến đấu nhen nhóm từ thời học sinh, khi ông đọc những câu chuyện về các phi công anh hùng Liên Xô giai đoạn 1941-1945. Những chiến công ấy khơi dậy trong ông khát vọng bảo vệ vùng trời Tổ quốc.

Năm 1965, ông tham gia tuyển chọn phi công chiến đấu. Trong khoảng 200 người dự tuyển, chỉ mình ông trúng tuyển.

Cùng năm, ông sang Liên Xô học tập, huấn luyện. Dù chỉ có ba tháng học tiếng Nga, ông và đồng đội phải trực tiếp nghe giảng, tiếp thu kiến thức chuyên môn mà không có phiên dịch.

Năm 1968, ông về nước, tham gia chiến đấu tại các Trung đoàn Không quân 921 và 927. Trong năm 1972, ông lái MiG-21 bắn hạ 6 máy bay Mỹ, trong đó có chiếc F-4 Phantom bị ông bắn rơi ngày 23-12, mở đầu chiến công bắn rơi máy bay đối phương của Không quân nhân dân Việt Nam trong chiến dịch 12 ngày đêm.

Ông cũng là phi công MiG-21 đầu tiên của Việt Nam lái máy bay F-5 thu được và giáo viên bay đầu tiên trên loại máy bay này. Năm 1992, ông chuyển sang hàng không dân dụng, đặt nền móng cho cơ sở đào tạo chuyên ngành và trở thành giám đốc đầu tiên của Học viện Hàng không Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa nhắn nhủ thế hệ trẻ: “Bên cạnh sức khỏe, ý chí, nghị lực và niềm tin là những yếu tố quan trọng để đi đến thành công”. Ông mong các bạn trẻ phát huy tài năng, trí tuệ, tiếp nối truyền thống và đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 367 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 367 cho rằng tinh thần tự chủ có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn phát triển công nghệ số.

“Tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo là yêu cầu ở tất cả các ngành nói chung và hàng không nói riêng. Tôi tin rằng các bạn sinh viên sẽ góp phần hiện thực hóa ước mơ, để ngành hàng không Việt Nam đủ sức cạnh tranh với các quốc gia phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, thượng tá Bình nói.

Chương trình đào tạo phải liên tục cập nhật trước làn sóng công nghệ

PGS.TS Cổ Tấn Anh Vũ, Phó giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam nói sinh viên hàng không cần chủ động tự học, tiếp cận nguồn tri thức rộng lớn và hình thành tinh thần học tập suốt đời - Ảnh: DUYÊN PHAN

PGS.TS Cổ Tấn Anh Vũ, Phó giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, cho rằng các cơ sở đào tạo hàng không có ba nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai đồng bộ.

Thứ nhất, liên tục rà soát, cập nhật chương trình đào tạo. Sự phát triển của công nghệ số khiến kiến thức giảng dạy cách đây vài năm có thể trở nên lạc hậu.

"Cần bổ sung kiến thức mới, cập nhật xu hướng công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, đồng thời bảo đảm chương trình đào tạo gắn với tri thức và yêu cầu hội nhập quốc tế", thầy Vũ nói.

Thứ hai, đổi mới môi trường và phương pháp học tập. Học viện đang từng bước xây dựng mô hình đại học thông minh, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động, đồng thời hướng tới đầu tư hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm chuyên biệt, đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành hàng không.

"Sinh viên cần chủ động tự học, tiếp cận nguồn tri thức rộng lớn và hình thành tinh thần học tập suốt đời", thầy Vũ cho hay.

Thứ ba, tăng cường liên kết giữa 3 nhà (nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp). Sự phối hợp này giúp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trước mắt của thị trường lao động, đồng thời trang bị cho sinh viên năng lực thích ứng, học hỏi và phát triển liên tục trong tương lai.

Ông Lê Thắng Lợi - Trưởng Đại diện - Trưởng Văn phòng Bộ GD&ĐT TPHCM; Giám đốc Trung tâm phát triển GD-ĐT Phía Nam cho biết trong thời gian tới, cơ hội mở ra cho sinh viên ngành hàng không vô cùng nhiều. Để chuẩn bị, các bạn trẻ cần học thật tốt, và hiểu rằng chinh phục bầu trời không chỉ là phi công mà còn rất nhiều ngành khác. “Học bổng của quỹ Hồ Đắc Cung nói riêng và những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình hôm nay vừa gợi nhắc quá khứ, nhưng cũng kết nối hiện tại. Ngành hàng không sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ khi các bạn sinh viên có đủ quyết tâm và nhà trường có lộ trình đào tạo rõ ràng”, ông nói.

Ông Lê Thắng Lợi, Trưởng Văn phòng Đại diện tại TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Ảnh: DUYÊN PHAN



Trao quà cho các diễn giả của diễn đàn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sinh viên tham dự Diễn đàn “Khơi nguồn sáng tạo, chinh phục bầu trời” chiều 26-10 tại Học viện Hàng không Việt Nam - cơ sở 2 (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Diễn đàn “Khơi nguồn sáng tạo, chinh phục bầu trời” diễn ra chiều 26-10 tại Học viện Hàng không Việt Nam - cơ sở 2 (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM)