Cục Hàng không đề nghị mở mới, tăng cường khai thác các đường bay nội địa

Máy bay cất cánh tại sân bay Nội Bài - Ảnh: HỒNG QUANG

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Sun PhuQuoc Airways, đề nghị nghiên cứu triển khai, khôi phục và tăng cường khai thác các đường bay đến các cảng hàng không nội địa.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa.

Nghiên cứu phương án khôi phục các đường bay có tiềm năng

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc khôi phục và phát triển các đường bay nội địa kết nối trực tiếp giữa các địa phương giúp tạo thêm động lực phát triển và nâng cao hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không. Do vậy, đơn vị này đề nghị các hãng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa.

Yêu cầu đặt ra là rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay đang khai thác và những đường bay đã tạm dừng, nghiên cứu phương án khôi phục các đường bay có tiềm năng.

Cùng với việc khôi phục đường bay, các hãng được đề nghị xem xét tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Một nội dung đáng chú ý khác là nghiên cứu mở mới các đường bay kết nối trực tiếp giữa các địa phương, đặc biệt là những tuyến kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm.

Việc phát triển các đường bay này được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian và chi phí đi lại, hạn chế sự phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối.

Từ đó, mạng bay nội địa có thêm cơ hội phát triển theo hướng tăng khả năng kết nối trực tiếp, phục vụ nhu cầu đi lại và tạo động lực phát triển.

Để triển khai hiệu quả các phương án khai thác, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các hãng phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển và phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng.

Xây dựng kế hoạch và báo cáo trước ngày 10-11

Bên cạnh việc nghiên cứu phương án khai thác, Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các hãng hàng không với chính quyền địa phương, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan.

Các bên cần phối hợp nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường; xây dựng chương trình hợp tác xúc tiến, quảng bá điểm đến; phát triển sản phẩm du lịch, kết nối vận tải và triển khai các giải pháp thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Đồng thời, các hãng và đơn vị liên quan được đề nghị nghiên cứu cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Việc tăng cường phối hợp giữa các bên được đặt trong mối liên hệ với nhu cầu thị trường và điều kiện khai thác thực tế, nhằm tạo cơ sở cho việc duy trì, khôi phục và phát triển các đường bay nội địa một cách phù hợp.

Các hãng hàng không được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo cơ quan này trước ngày 10-11. Báo cáo cần xác định rõ các đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất khai thác; kế hoạch, lộ trình và thời gian dự kiến triển khai trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027.

Bên cạnh đó, các hãng phải đánh giá nhu cầu thị trường, phương án bố trí đội tàu bay và khả năng duy trì khai thác. Những khó khăn, vướng mắc cùng các đề xuất, kiến nghị liên quan đến điều kiện hạ tầng, dịch vụ hàng không, cơ chế phối hợp với địa phương và giải pháp hỗ trợ phát triển đường bay cũng cần được làm rõ trong báo cáo.