Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cục Hàng không đề nghị mở mới, tăng cường khai thác các đường bay nội địa

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Cùng với việc khôi phục mở mới các đường bay nội địa, các hãng được đề nghị xem xét tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

- Ảnh 1.

Máy bay cất cánh tại sân bay Nội Bài - Ảnh: HỒNG QUANG

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Sun PhuQuoc Airways, đề nghị nghiên cứu triển khai, khôi phục và tăng cường khai thác các đường bay đến các cảng hàng không nội địa.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa.

Nghiên cứu phương án khôi phục các đường bay có tiềm năng

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc khôi phục và phát triển các đường bay nội địa kết nối trực tiếp giữa các địa phương giúp tạo thêm động lực phát triển và nâng cao hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không. Do vậy, đơn vị này đề nghị các hãng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa.

Yêu cầu đặt ra là rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay đang khai thác và những đường bay đã tạm dừng, nghiên cứu phương án khôi phục các đường bay có tiềm năng.

Cùng với việc khôi phục đường bay, các hãng được đề nghị xem xét tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Một nội dung đáng chú ý khác là nghiên cứu mở mới các đường bay kết nối trực tiếp giữa các địa phương, đặc biệt là những tuyến kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm.

Việc phát triển các đường bay này được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian và chi phí đi lại, hạn chế sự phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối.

Từ đó, mạng bay nội địa có thêm cơ hội phát triển theo hướng tăng khả năng kết nối trực tiếp, phục vụ nhu cầu đi lại và tạo động lực phát triển.

Để triển khai hiệu quả các phương án khai thác, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các hãng phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển và phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng.

Xây dựng kế hoạch và báo cáo trước ngày 10-11

Bên cạnh việc nghiên cứu phương án khai thác, Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các hãng hàng không với chính quyền địa phương, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan.

Các bên cần phối hợp nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường; xây dựng chương trình hợp tác xúc tiến, quảng bá điểm đến; phát triển sản phẩm du lịch, kết nối vận tải và triển khai các giải pháp thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Đồng thời, các hãng và đơn vị liên quan được đề nghị nghiên cứu cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Việc tăng cường phối hợp giữa các bên được đặt trong mối liên hệ với nhu cầu thị trường và điều kiện khai thác thực tế, nhằm tạo cơ sở cho việc duy trì, khôi phục và phát triển các đường bay nội địa một cách phù hợp.

Các hãng hàng không được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo cơ quan này trước ngày 10-11. Báo cáo cần xác định rõ các đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất khai thác; kế hoạch, lộ trình và thời gian dự kiến triển khai trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027.

Bên cạnh đó, các hãng phải đánh giá nhu cầu thị trường, phương án bố trí đội tàu bay và khả năng duy trì khai thác. Những khó khăn, vướng mắc cùng các đề xuất, kiến nghị liên quan đến điều kiện hạ tầng, dịch vụ hàng không, cơ chế phối hợp với địa phương và giải pháp hỗ trợ phát triển đường bay cũng cần được làm rõ trong báo cáo.

- Ảnh 3.Sân bay Long Thành lập đường dây nóng 24/24 giờ xử lý thiết bị bay không người lái

Sân bay Long Thành sẽ lập đường dây nóng 24/24 giờ để xử lý khi phát hiện thiết bị bay không người lái hoạt động trong khu vực.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HỒNG QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mở mới đường bay Hàng không đường bay nội địa sân bay Cục Hàng không

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất