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Sân bay Long Thành lập đường dây nóng 24/24 giờ xử lý thiết bị bay không người lái

tác giả
A LỘC
A LỘC
A LỘC

Sân bay Long Thành sẽ lập đường dây nóng 24/24 giờ để xử lý khi phát hiện thiết bị bay không người lái hoạt động trong khu vực.

Sân bay Long Thành lập đường dây nóng 24/24h xử lý sự cố UAV - Ảnh 1.

Sân bay Long Thành sẽ lập đường dây nóng 24/24 giờ để xử lý sự cố về thiết bị bay không người lái - Ảnh: A LỘC

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng phường Long Thành (TP Đồng Nai) thiết lập đường dây nóng để xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Cụ thể rút kinh nghiệm từ sân bay Đà Nẵng (TP Đà Nẵng), sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) và sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ phối hợp với UBND phường, Công an phường và Ban Chỉ huy quân sự phường Long Thành thiết lập đường dây thường trực 24/24 giờ.

Theo đó, UBND phường Long Thành sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường Long Thành, Cảng vụ Hàng không miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành thiết lập đầu mối, số điện thoại trực 24/24 giờ để thông tin ngay khi phát hiện thiết bị bay không người lái hoạt động trong khu vực.

UBND phường Long Thành cũng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường và cơ quan có thẩm quyền rà soát, nắm tình hình hoạt động thiết bị bay không người lái trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

Việc thu thập, lập, quản lý hoặc chia sẻ thông tin về tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện khi có căn cứ pháp luật, đúng mục đích và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Không chỉ thiết bị bay không người lái, các đơn vị còn tăng cường kiểm soát những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn bay tại khu vực tiếp cận hai đầu đường cất, hạ cánh sân bay Long Thành.

Trong đó các đơn vị phối hợp kiểm soát việc lắp đặt, sử dụng đèn laser, đèn công suất lớn trong bán kính 18,5km tính từ điểm quy chiếu sân bay (ARP), hạn chế ánh sáng gây ảnh hưởng đến tổ lái khi tiếp cận, hạ cánh.

Sân bay Long Thành lập đường dây nóng 24/24h xử lý sự cố UAV - Ảnh 2.

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 24-12 tới - Ảnh: A LỘC

UBND phường Long Thành phối hợp với Công an phường, Cảng vụ Hàng không miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành rà soát các bãi tập kết vật liệu, công trường, bãi rác tự phát và cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh khói, bụi làm giảm tầm nhìn, nhất là khu vực giáp ranh hàng rào sân bay.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ cung cấp cho địa phương các sơ đồ về vùng ảnh hưởng của đèn laser, đèn công suất lớn và bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không.

Các công trình, thiết bị có chiều cao lớn như cần cẩu tháp, giàn giáo, cột ăng ten, biển quảng cáo, cây xanh, cây lâu năm tại khu vực lân cận phải được kiểm soát, tránh xâm phạm tĩnh không, ảnh hưởng đến an toàn bay.

Phối hợp khai thác sân bay Long Thành

Trước đó, UBND phường Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Long Thành ký quy chế phối hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, ứng phó sự cố và chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Theo quy chế, hai bên sẽ kiểm tra hàng rào sân bay, rà soát đường mòn, lối mở và các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, nhất là khu vực cất, hạ cánh.

Hai bên cũng phối hợp về y tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tuyên truyền an toàn hàng không tại khu dân cư, trường học giáp sân bay; cung cấp thông tin tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề để người dân địa phương tiếp cận việc làm tại sân bay.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 24-12 tới.

Sân bay Long Thành lập đường dây nóng 24/24h xử lý sự cố UAV - Ảnh 2.Sân bay Long Thành hoàn thành bay kiểm tra hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu

Sân bay Long Thành vừa hoàn thành các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu, không phát sinh tình huống bất thường.

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    Chủ đề: Sân bay Tân Sơn Nhất sân bay long thành ACV Đồng Nai thiết bị bay không người lái

    Dòng sự kiện: Xây sân bay Long Thành

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