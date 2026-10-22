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Pháp luật

Dàn khí tài hiện đại ngăn UAV xâm nhập sân bay Đà Nẵng

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Từ cuối tháng 10 này, nhiều khí tài hiện đại được Quân chủng Phòng không - Không quân trang bị cho các đơn vị thuộc Sư đoàn 375, Sư đoàn 372 để bảo đảm an toàn bay, ngăn UAV xâm nhập sân bay Đà Nẵng.

Đưa vào trực chiến dàn khí tài chống UAV quanh sân bay Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khí tài phát hiện phương tiện bay trên vùng trời Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Tại một tòa nhà của Trung đoàn tên lửa 282 sáng 22-10, thiết bị theo dõi vật thể bay trên vùng trời được đưa vào trực chiến để đảm bảo an ninh, an toàn trên vùng trời quanh sân bay Đà Nẵng. Hệ thống này gồm ra đa tầm thấp, camera đặc chủng cùng hệ thống nhận tín hiệu, thể hiện các thông số trên màn hình.

Thượng úy Lê Duy Quảng, Đại đội 10, Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375), cho biết hệ thống đơn vị vừa tiếp nhận có thể phát hiện tất cả các vật thể bay trên bầu trời Đà Nẵng, đặc biệt là flycam và drone.

"Khi có mục tiêu, hệ thống ra đa sẽ truyền dữ liệu qua camera để truy tìm. Tiếp theo sẽ chuyển qua chế độ gây nhiễu, ép hạ cánh" - Thượng úy Quảng nói.

Đưa vào trực chiến dàn khí tài chống UAV quanh sân bay Đà Nẵng - Ảnh 2.

Khí tài được trang bị tại Sở chỉ huy Trung đoàn 282 - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngoài khí tài đặt tại Sở chỉ huy Trung đoàn 282, hệ thống chống UAV cũng được Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai về một số đơn vị đóng chân ở quanh TP Đà Nẵng để hiệp đồng chiến đấu, tăng cường năng lực kiểm soát, bảo vệ an toàn không phận thành phố.

Tại khu vực bán đảo Sơn Trà, khí tài cũng được lắp đặt, sẵn sàng đi vào vận hành, trực chiến từ ngày 19-10. Bộ đội Trung đoàn 224, Sư đoàn 375 đã nhanh chóng tiếp nhận, lĩnh hội kiến thức để sử dụng thành thục hệ thống.

Trong khu vực sân bay Đà Nẵng, ngoài Sư đoàn 375 thì các đơn vị thuộc Sư đoàn không quân 372 cũng đã được Quân chủng Phòng không - Không quân trang bị hệ thống khí tài hiện đại này.

Ngoài việc tăng cường thiết bị theo dõi bầu trời, thời gian qua các đơn vị của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cũng tăng cường các hoạt động theo dõi, nắm bắt quản lý vùng trời.

Đưa vào trực chiến dàn khí tài chống UAV quanh sân bay Đà Nẵng - Ảnh 3.

Bộ đội Trung đoàn 282 vận hành, bảo trì hệ thống chống UAV - Ảnh: BÁ DŨNG

Tại các phường xã trong vùng cất hạ cánh của máy bay dân sự, bộ đội liên tục tuần tra, sử dụng thiết bị gây nhiễu để truy vết, ép hạ cánh nhiều flycam bay trái phép. Nhiều chủ sở hữu cũng bị mời lên làm việc, bị cơ quan chức năng xử phạt.

Flycam xâm nhập khu vực cấm quanh sân bay Đà Nẵng

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, sân bay quốc tế Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ thiết bị bay không người lái (UAV, flycam) xâm nhập trái phép vùng cấm bay.

Từ ngày 17 đến 24-2, cơ quan chức năng ghi nhận 6 vụ vi phạm, ảnh hưởng hơn 83 chuyến bay. Nhiều máy bay phải bay chờ, hoãn cất cánh hoặc chuyển hướng hạ cánh, gây xáo trộn lịch trình của hàng ngàn hành khách.

Trước tình trạng này, Đà Nẵng tăng cường tuần tra, truy vết, xử lý vi phạm và lắp đặt biển cảnh báo cấm bay quanh sân bay nhằm bảo đảm an toàn hàng không.

Đưa vào trực chiến dàn khí tài chống UAV quanh sân bay Đà Nẵng - Ảnh 4.

Mắt thần khí tài chống UAV - Ảnh: BÁ DŨNG

Đưa vào trực chiến dàn khí tài chống UAV quanh sân bay Đà Nẵng - Ảnh 5.

Thiết bị thu tín hiệu, điều hướng - Ảnh: BÁ DŨNG

Đưa vào trực chiến dàn khí tài chống UAV quanh sân bay Đà Nẵng - Ảnh 6.

Bộ đội Trung đoàn 282 tăng cường theo dõi bầu trời bằng ống nhòm - Ảnh: BÁ DŨNG

Đưa vào trực chiến dàn khí tài chống UAV quanh sân bay Đà Nẵng - Ảnh 7.

Ra đa thu tín hiệu của hệ thống chống UAV - Ảnh: BÁ DŨNG

Đưa vào trực chiến dàn khí tài chống UAV quanh sân bay Đà Nẵng - Ảnh 8.

Khí tài lắp đặt ở Đà Nẵng để bảo vệ khu vực cất, hạ cánh máy bay dân sự - Ảnh: BÁ DŨNG

Đưa vào trực chiến dàn khí tài chống UAV quanh sân bay Đà Nẵng - Ảnh 9.Sư đoàn 375 họp bàn giải pháp xử lý flycam xâm nhập sân bay Đà Nẵng, đề xuất đặt bảng cấm UAV

Sau nhiều vụ flycam bay trái phép làm gián đoạn hoạt động hàng không dịp Tết, các đơn vị quân đội, công an và ngành hàng không tại Đà Nẵng ngồi lại bàn cách siết quản lý, rút ngắn quy trình xử lý và tăng cường giám sát vùng cấm bay.

THÁI BÁ DŨNG
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    Chủ đề: cấm bay flycam Đà Nẵng Bán đảo sơn trà Quân khu 5 Sư đoàn 375

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