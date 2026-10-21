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Thanh tra 7 năm quản lý nhà đất, góp vốn tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

tác giả
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc phòng chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà đất, liên doanh, góp vốn và thoái vốn tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội trong giai đoạn 2019-2025.

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Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - Ảnh: Thanh tra Chính phủ

Ngày 21-10, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), tập trung vào việc phòng chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất và hoạt động liên doanh, góp vốn, thoái vốn.

Thời kỳ thanh tra kéo dài 7 năm, từ ngày 1-1-2019 đến hết ngày 31-12-2025. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét, làm rõ những nội dung liên quan trước và sau thời kỳ này.

Ngoài HANDICO, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cũng thuộc đối tượng thanh tra theo quyết định.

Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên, do ông Trương Khánh Hải - Phó cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV) thuộc Thanh tra Chính phủ - làm trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra trực tiếp tại đơn vị là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Nếu phát hiện vi phạm phải làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể

Tại buổi công bố quyết định, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm mọi đánh giá, kết luận đều dựa trên hồ sơ, tài liệu được thu thập khách quan, chính xác.

Đáng chú ý, ông Tuấn yêu cầu nếu phát hiện vi phạm, đoàn thanh tra phải chỉ rõ từng hành vi, đồng thời xác định trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, tập thể có liên quan.

Đoàn thanh tra cũng phải tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, không để lộ lọt thông tin khi chưa có kết luận chính thức.

Theo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đây là cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch năm 2026, được triển khai với tinh thần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quá trình thanh tra phải bảo đảm không làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của HANDICO và các đơn vị liên quan.

Đối với UBND TP Hà Nội, các sở, ngành và HANDICO, ông Tuấn yêu cầu phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo đề cương hướng dẫn.

Đặc biệt, các báo cáo và thông tin cung cấp cho đoàn thanh tra phải được người có thẩm quyền, đại diện pháp luật ký duyệt để bảo đảm giá trị pháp lý, làm cơ sở cho việc đánh giá và ban hành kết luận thanh tra.

Thanh tra hoạt động kinh doanh hóa chất, phân bón

Cũng trong ngày 21-10, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo).

Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ xem xét việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất, sản xuất, phân phối và lưu thông các mặt hàng hóa chất, phân bón tại tổng công ty cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2023 đến ngày 30-9-2026. Khi cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này.

Đoàn thanh tra gồm 16 thành viên, do ông Đỗ Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục IX thuộc Thanh tra Chính phủ - làm trưởng đoàn.

- Ảnh 3.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường phát biểu tại buổi công bố quyết định - Ảnh: Thanh tra Chính phủ

Phát biểu tại buổi công bố, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cho biết cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, làm rõ những tồn tại, hạn chế, vi phạm nếu có, cũng như nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên cạnh việc kiến nghị xử lý những vi phạm được phát hiện, đoàn thanh tra còn có nhiệm vụ chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách quản lý lĩnh vực hóa chất, phân bón để kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu hội đồng quản trị và tổng giám đốc PVFCCo trực tiếp chỉ đạo thành lập tổ công tác phối hợp với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, ông Cường đề nghị lãnh đạo tập đoàn chỉ đạo người đại diện phần vốn tại PVFCCo phối hợp, cung cấp các tài liệu, thông tin thuộc phạm vi quản lý, phục vụ cuộc thanh tra.

- Ảnh 4.Thanh tra Chính phủ công bố tiến hành thanh tra Cục Hàng không

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc quản lý giá dịch vụ hàng không, cấp phép, phê chuẩn các điều kiện chuyên môn và thực hiện kết luận thanh tra tại Cục Hàng không Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025.


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THÂN HOÀNG
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    Chủ đề: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Handico Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP Thanh tra chính phủ Cục Hàng không Việt Nam

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