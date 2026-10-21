Thanh tra Chính phủ công bố tiến hành thanh tra Cục Hàng không

Cục trưởng Cục VII Hoàng Hưng phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra - Ảnh: Thanh tra Chính phủ

Ngày 21-10, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Cục Hàng không Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quyết định do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành, cuộc thanh tra tập trung vào ba nhóm nội dung chính.

Trong đó đoàn thanh tra sẽ làm rõ việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về giá dịch vụ hàng không, việc cấp phép, phê chuẩn và duy trì các điều kiện chuyên môn trong lĩnh vực hàng không.

Cùng với đó đoàn sẽ thanh tra công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và việc thực hiện các kết luận thanh tra tại Cục Hàng không Việt Nam.

Thời kỳ thanh tra kéo dài 5 năm, từ ngày 1-1-2021 đến hết ngày 31-12-2025. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn thanh tra do ông Trần Quốc Dũng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII) thuộc Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Hoàng Hưng, Cục trưởng Cục VII, cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2026 của Thanh tra Chính phủ.

Theo ông Hưng, hàng không là ngành kinh tế đặc thù, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý và có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, an ninh. Vì vậy quá trình thanh tra phải xem xét đầy đủ bối cảnh, điều kiện thực tế và đặc thù của ngành, bảo đảm đánh giá khách quan, đúng bản chất từng vấn đề.

Ông Hưng yêu cầu không chỉ phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn thanh tra còn phải ghi nhận những kết quả tích cực, cách làm hiệu quả của cơ quan được thanh tra.

Đối với những tồn tại, hạn chế được phát hiện, đoàn thanh tra phải phân tích, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm theo quy định và kiến nghị biện pháp khắc phục.

Các kiến nghị sau thanh tra phải có tính khả thi, vừa bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện để ngành hàng không phát triển an toàn, bền vững.

Cục trưởng Cục VII cũng yêu cầu việc thu thập, kiểm tra, xác minh hồ sơ, tài liệu phải được thực hiện chặt chẽ, khách quan, có căn cứ.

Đối với Cục Hàng không Việt Nam, ông Hưng đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, giải trình những nội dung theo yêu cầu. Đồng thời quản lý, bảo quản hồ sơ liên quan, không để thất lạc, hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình thanh tra.

Tại buổi công bố, ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng xác định đây là dịp rà soát công tác quản lý nhà nước, tiếp thu các kiến nghị để khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực hàng không.

Chuyển Bộ Công an điều tra vụ 5.100 trường hợp tàu cá mất kết nối, nguy cơ thất thu gần 128 tỉ Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra việc ban hành các văn bản trái quy định và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản tại Cà Mau. Có tới 5.107 vụ việc liên quan tàu cá mất kết nối giám sát hành trình đã hết thời hiệu xử phạt, với số tiền phạt ước tính khoảng 127,67 tỉ đồng có nguy cơ không thu được.



