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Singapore quyết định nâng tuổi nghỉ hưu lên 65, tuổi tái tuyển dụng lên 70 từ năm 2029

tác giả
LONG VŨ
LONG VŨ
LONG VŨ

Singapore dự kiến nâng tuổi nghỉ hưu và tái tuyển dụng lần lượt lên 65 và 70 kể từ ngày 1-1-2029, sớm hơn một năm so với dự tính nhằm mở rộng cơ hội làm việc cho người cao tuổi.

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Ngày càng nhiều người cao tuổi ở Singapore mong muốn được tiếp tục làm việc. Ảnh: REUTERS

Ngày 26-10, Nhóm Công tác ba bên về việc làm cho người cao tuổi công bố sáu khuyến nghị, trong đó có việc đẩy sớm lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu và tuổi tái tuyển dụng, nhằm giúp người lớn tuổi duy trì việc làm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Chính phủ Singapore đã chấp thuận toàn bộ các khuyến nghị này.

Tại Singapore, tuổi nghỉ hưu là mốc tuổi theo luật mà người lao động có thể nghỉ hưu, đồng thời được bảo vệ khỏi việc bị sa thải vì tuổi tác trước mốc này. 

Tuổi tái tuyển dụng là giới hạn độ tuổi tối đa mà người sử dụng lao động có trách nhiệm hoặc được khuyến khích tiếp tục ký hợp đồng, thuê lại người lao động lớn tuổi (đã đến hoặc qua tuổi nghỉ hưu theo quy định) làm việc tiếp nếu họ có nguyện vọng và đủ sức khỏe. 

Trước đó, vào tháng 7-2026, Singapore đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 64 và tuổi tái tuyển dụng lên 69.

Đối phó với bài toán dân số già

Các chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh Singapore đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh chóng. 

Theo Cơ quan Dân số và Nhân tài Singapore, tỉ lệ công dân từ 65 tuổi trở lên tăng từ 13,7% năm 2016 lên 21,4% năm 2026, đưa nước này vào nhóm xã hội siêu già. Đến năm 2035, ước tính hơn 1/4 dân số Singapore sẽ thuộc nhóm tuổi này.

Khảo sát do Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore (NTUC) thực hiện trong tháng 9 và tháng 10-2025 cho thấy hơn 46% người tham gia muốn tiếp tục làm việc sau 70 tuổi, vượt mốc tuổi tái tuyển dụng mới.

Theo khảo sát, động lực hàng đầu khiến người lao động muốn tiếp tục làm việc là duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.

Xu hướng này cũng phản ánh sự hiện diện ngày càng lớn của người cao tuổi trong lực lượng lao động Singapore. 

Theo Đài CNA, người từ 50 tuổi trở lên chiếm khoảng 40% lực lượng lao động nước này năm 2025, tăng so với mức 34% năm 2015.

Theo Bộ Nhân lực Singapore (MOM), tỉ lệ có việc làm ở nhóm từ 65 tuổi trở lên cũng tăng từ 24,7% năm 2015 lên 31,5% năm 2025.

CNA dẫn lời Phó chủ tịch Liên đoàn Nhà tuyển dụng quốc gia Singapore (SNEF) nhận định đầu tư vào lực lượng lao động lớn tuổi đang trở thành "nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp", trong bối cảnh thị trường lao động khan hiếm và tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động chậm lại.

Quốc vụ khanh Bộ Nhân lực Singapore Dinesh Vasu Dash cho biết các chính sách mới sẽ tạo thêm cơ hội cho những người cao tuổi muốn kéo dài thời gian làm việc.

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Phó tổng thư ký NTUC Desmond Tan, Quốc vụ khanh Bộ Nhân lực Singapore Dinesh Vasu Dash và Phó chủ tịch SNEF Tan Hwee Bin tại lễ ra mắt báo cáo của Nhóm công tác ba bên về việc làm cho người cao tuổi ngày 26-10. Ảnh: CNA

Thêm lựa chọn việc làm, tăng hỗ trợ tài chính

Một trong sáu khuyến nghị của Nhóm Công tác ba bên là triển khai Chương trình việc làm linh hoạt theo khối lượng công việc (FLP), nhằm mở rộng cơ hội làm việc phù hợp với khả năng và nhu cầu của người lao động lớn tuổi.

Chương trình ra đời trong bối cảnh các lựa chọn việc làm có khối lượng công việc linh hoạt dành cho nhóm này vẫn còn hạn chế.

Theo CNA, FLP sẽ hỗ trợ nhà tuyển dụng tạo ra và mở rộng các vị trí có khối lượng công việc linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của người lao động lớn tuổi.

Chương trình dành cho người từ 50 tuổi trở lên, thay thế Trợ cấp Tái tuyển dụng bán thời gian hiện hành, dự kiến kết thúc vào cuối năm 2027.

Singapore cũng sẽ thành lập văn phòng chuyên trách về kéo dài sự nghiệp, do Cơ quan Phát triển Kỹ năng và Lực lượng lao động chủ trì.

Văn phòng sẽ hỗ trợ người lao động hoạch định nghề nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp thiết kế công việc phù hợp hơn với lao động lớn tuổi.

Nhóm công tác còn đề xuất tăng khoản hỗ trợ một lần dành cho người lao động đủ điều kiện nhưng không được tái tuyển dụng. Hiện khoản hỗ trợ này tương đương 3,5 tháng lương, tối thiểu 4.900 USD và tối đa 11.500 USD.

Người tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu và tuổi tái tuyển dụng cũng sẽ được tăng mức giảm trừ thuế thu nhập từ tiền lương.

Nhóm Công tác ba bên về việc làm cho người cao tuổi gồm đại diện của ba bên: Bộ Nhân lực Singapore (MOM), Đại hội Công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC) và Liên đoàn Nhà tuyển dụng quốc gia Singapore (SNEF).

Nhóm công tác được thành lập vào tháng 7-2025 nhằm rà soát và đưa ra chiến lược việc làm cho lực lượng lao động lớn tuổi ở Singapore.

- Ảnh 3.Singapore cấm chơi pickleball gần khu dân cư vì quá ồn

Singapore tiếp tục mở rộng các biện pháp cấm và hạn chế pickleball tại nhiều khu dân cư, khi tiếng ồn từ môn thể thao đang thịnh hành này trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng.

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LONG VŨ
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    Chủ đề: nghỉ hưu Singapore

    Dòng sự kiện: Việc làm

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