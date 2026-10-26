Singapore cấm chơi pickleball gần khu dân cư vì quá ồn

Một khu dân cư đặt bảng cấm pickleball ở Singapore - Ảnh: NST

Theo báo The Straits Times, cuối tuần rồi Hội đồng quản lý khu dân cư Sengkang (Singapore) vừa công bố quy định mới, cấm chơi pickleball tại những sân nằm quá gần các tòa nhà dân cư hoặc có nhiều người phản đối.

Singapore cấm pickleball ở nhiều nơi

Quy định có hiệu lực từ ngày 1-11-2026. Theo đó, toàn bộ khu vực do Hội đồng Sengkang quản lý chỉ còn 9 sân được phép tổ chức hoạt động pickleball, trong khung giờ 10h đến 19h30 mỗi ngày.

Những sân bị cấm sẽ được gắn biển thông báo và xóa vạch kẻ dành cho pickleball. Chính quyền cũng căn cứ khoảng cách từ sân đến nhà ở, đặc điểm địa hình, tần số âm thanh và ý kiến cư dân để quyết định địa điểm được phép chơi.

Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra sau cuộc khảo sát 2.092 cư dân. Có tới 55,1% người tham gia cho biết hoạt động pickleball ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ.

Nguyên nhân gây khó chịu nhiều nhất là tiếng bóng va vào mặt vợt, tiếp đến là tiếng hò hét của người chơi, tình trạng xả rác và chiếm dụng sân công cộng.

Trong nhóm người tham gia khảo sát có chơi pickleball, 90,5% không sử dụng thiết bị giảm tiếng ồn.

Đây không phải lần đầu Singapore áp dụng biện pháp mạnh đối với môn thể thao đang phát triển nhanh chóng này.

Tháng 9-2025, Hội đồng Holland–Bukit Panjang đã cấm pickleball tại sân cầu lông cộng đồng sau những phản ánh của cư dân về tiếng ồn. Biển cấm được dựng ngay tại khu vực thi đấu.

Trước đó, ít nhất bốn hội đồng quản lý khu dân cư ở Singapore đã triển khai những biện pháp hạn chế pickleball, từ rút ngắn thời gian hoạt động đến khóa cổng sân.

Tại Marine Parade-Braddell Heights, nhà chức trách cho tắt đèn một số sân sớm hơn để ngăn hoạt động chơi thể thao vào ban đêm. Một số sân ở Ang Mo Kio chỉ được sử dụng từ 9h đến 21h.

Sang năm 2026, Singapore tiếp tục thử nghiệm những giải pháp đặc biệt. Tháng 1, khu Mountbatten triển khai mô hình "pickleball im lặng", thay bóng nhựa cứng bằng bóng xốp nhằm giảm tiếng ồn.

Từ ngày 1-10, Hội đồng Chua Chu Kang cũng bắt đầu chương trình thử nghiệm kéo dài sáu tháng, bắt buộc sử dụng bóng xốp tại một sân đa năng.

Pickleball luôn là môn thể thao gây tranh cãi - Ảnh tư liệu

Mức độ phiền hà của pickleball còn thể hiện qua những con số đáng chú ý.

Theo số liệu Bộ Phát triển quốc gia Singapore công bố trước Quốc hội, từ tháng 1-2024 đến tháng 8-2025, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 701 đơn phản ánh tiếng ồn do pickleball tại các khu nhà ở công cộng.

Các khiếu nại không chỉ liên quan âm thanh bóng đập vào vợt mà còn xuất phát từ việc người chơi tập trung đông, hoạt động quá sớm hoặc quá muộn, ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của cư dân.

Vì sao tiếng ồn pickleball đặc biệt khó chịu?

Về mặt khoa học, tiếng ồn pickleball có những đặc tính khác biệt so với nhiều môn thể thao dùng vợt.

Nghiên cứu của chuyên gia âm học Braxton Boren, được công bố trên Journal of the Acoustical Society of America tháng 8-2026, chỉ ra rằng sự va chạm giữa bóng nhựa cứng và mặt vợt tạo ra những xung âm tần số cao, xuất hiện đột ngột.

Khác với tiếng ồn đều đặn, những âm thanh ngắn, sắc và liên tục lặp lại dễ thu hút sự chú ý, gây cảm giác khó chịu. Khi nhiều sân hoạt động cùng lúc, người sống gần đó có thể phải nghe hàng nghìn tiếng bóng va chạm.

Theo The Straits Times, tiếng bóng pickleball thông thường có thể đạt khoảng 70-80 decibel, trong khi bóng xốp giúp giảm âm thanh xuống khoảng 60 decibel.

Vì sao pickleball gây khó chịu - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo việc tiếp xúc tiếng ồn môi trường quá mức có thể gây căng thẳng, rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng sức khỏe tim mạch khi kéo dài.

Tuy nhiên, cần phân biệt sự khó chịu do tiếng ồn với tổn thương thính giác. Một nghiên cứu năm 2024 trên các sân pickleball tại Mỹ chưa ghi nhận mức phơi nhiễm vượt ngưỡng nguy cơ mất thính lực do tiếng ồn theo tiêu chuẩn nghề nghiệp. Những tác động sức khỏe lâu dài riêng biệt từ tiếng pickleball vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Không chỉ Singapore, tình trạng cấm pickleball vì tiếng ồn cũng xuất hiện tại Bắc Mỹ.

Tháng 1-2026, thành phố Carmel-by-the-Sea, bang California (Mỹ), chính thức thông qua lệnh cấm pickleball tại công viên Forest Hill sau nhiều năm cư dân khiếu nại. Việc vi phạm quy định có thể bị xử lý như một hành vi phạm pháp mức nhẹ.

Tháng 3-2026, chính quyền thành phố Martinez, cũng thuộc California, quyết định đóng cửa các sân pickleball tại công viên Hidden Valley vì tiếng ồn, rác thải và tình trạng đậu xe gây phiền hà.

Tại Canada, chính quyền Niagara-on-the-Lake tiếp tục đóng các sân pickleball ở công viên Virgil trong năm 2026 sau tranh chấp kéo dài về tiếng ồn với cư dân.

Dù vậy, những lệnh cấm này chỉ áp dụng tại một số địa điểm hoặc địa phương, không phải lệnh cấm pickleball trên phạm vi toàn quốc.

Các quyết định cho thấy một nghịch lý: môn thể thao được ưa chuộng vì dễ tiếp cận, khuyến khích vận động và giao lưu cộng đồng lại trở thành nguồn gây xung đột khi phát triển quá nhanh tại những khu dân cư đông đúc.