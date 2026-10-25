Cưỡng ép con trai chạy marathon, người cha Trung Quốc trả giá

Hình ảnh vụ việc gây phẫn nộ ở giải marathon tại Trung Quốc - Ảnh: JIUPAI

Ngày 23-10, ban tổ chức giải marathon Trịnh Châu (Trung Quốc) xác nhận đã xử phạt một nam vận động viên vì tự ý đưa trẻ nhỏ vào đường đua trong cuộc thi diễn ra ngày 18-10.

Dắt con trai vào dây, cưỡng ép chạy marathon tại Trung Quốc?

Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông chạy cùng một bé trai trên đường đua. Đáng chú ý, giữa hai người có một sợi dây được buộc cố định quanh vùng bụng, nối từ người cha sang đứa trẻ.

Trong video, người đàn ông chạy phía trước, còn bé trai di chuyển theo sau với sợi dây nối giữa hai người. Hình ảnh này gây tranh cãi vì nguy cơ mất an toàn đối với đứa trẻ.

Một người tham dự giải cho biết đã bắt gặp hai cha con chạy cùng nhau và xác định cậu bé mới 9 tuổi.

Theo báo Cửu Phái (Jiupai News), sau khi hình ảnh được lan truyền, nhiều người đặt câu hỏi vì sao một đứa trẻ chưa đủ tuổi lại có thể xuất hiện trên đường chạy marathon, cũng như trách nhiệm của ban tổ chức trong việc kiểm soát vận động viên.

Trả lời báo chí ngày 23-10, đại diện ban tổ chức marathon Trịnh Châu xác nhận đã hủy thành tích của người đàn ông và cấm ông tham dự giải trong ba năm.

Theo điều lệ marathon Trịnh Châu 2026, vận động viên tham gia cự ly marathon 42,195km phải đủ 20 tuổi tính đến ngày 1-1-2026. Với cự ly bán marathon 21,0975km, độ tuổi tối thiểu là 18.

Như vậy, cậu bé 9 tuổi hoàn toàn không đủ điều kiện tham gia hai nội dung thi đấu này. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh marathon là hoạt động thể thao có cường độ cao, đòi hỏi người tham gia phải có nền tảng thể lực, sức khỏe phù hợp và quá trình tập luyện thường xuyên.

Hiện chưa có thông tin chính thức về quãng đường mà hai cha con đã chạy, cũng như việc đứa trẻ có hoàn thành cuộc đua hay không.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng cậu bé bị cưỡng ép, và việc "buộc dây" có thể là hành vi người cha tìm cách thúc ép, buộc con mình phải theo ông. Nhưng đây mới chỉ là suy đoán.

Báo Cửu Phái khi viết về vụ việc dùng chữ "khiên lạp", nghĩa là lôi đi, cho thấy cậu bé không hoàn toàn tự nguyện trong cuộc chạy.

Không phải trường hợp cá biệt

Vụ việc tại Trịnh Châu tiếp tục làm dấy lên tranh luận ở Trung Quốc về tình trạng phụ huynh tự ý đưa trẻ nhỏ vào các giải chạy đường dài.

Ngày 27-9, tại marathon Thái Nguyên (Trung Quốc), một nam vận động viên bị phát hiện đưa số báo danh cho trẻ vị thành niên sử dụng và dẫn em vào đường đua. Ban tổ chức sau đó hủy thành tích, đồng thời cấm người này tham dự giải trong hai năm.

Trước đó, tại một giải marathon ở huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây vào tháng 12-2024, một người cha cũng gây tranh cãi khi để con gái 6 tuổi tiếp tục chạy sau khi bản thân không đủ sức hoàn thành cuộc đua. Người này bị hủy thành tích và cấm thi đấu ba năm.

Trẻ em thường chỉ được tham gia các cự ly chạy 5-10km ở nhiều giải chạy - Ảnh: SHANGHAI ONLINE

Tại Hong Kong Marathon tháng 1-2026, một người đàn ông thậm chí còn bế theo em bé trong lúc chạy marathon. Ban tổ chức xác định đây là hành vi vi phạm quy định, yêu cầu ông dừng thi đấu và đưa đứa trẻ rời khỏi đường chạy.

Theo các chuyên gia y học thể thao Trung Quốc, việc trẻ em tham gia những cuộc chạy đường dài vượt quá khả năng thể chất có thể gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe.

Giáo sư Quách Kiến Quân thuộc Học viện Thể thao Thủ đô cho biết hệ cơ xương của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, vì vậy vận động quá sức có thể làm tăng nguy cơ tổn thương xương.

Trong khi đó, bác sĩ Trần Tuyết Lệ, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Thế Kỷ Đàn Bắc Kinh, cảnh báo khả năng điều hòa thân nhiệt của trẻ em còn hạn chế. Khi chạy đường dài, thân nhiệt tăng cao có thể ảnh hưởng đến nhiều chức năng cơ thể.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc khuyến khích trẻ vận động là cần thiết, nhưng cường độ và quãng đường phải phù hợp với độ tuổi, thể trạng và mức độ phát triển của từng em.