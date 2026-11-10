Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào trường ở Cần Thơ

tác giả
PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ. Quyền lợi người học và hoạt động đào tạo được bảo đảm liên tục.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ - Ảnh 1.

Trụ sở Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ - Ảnh: Trường cung cấp

Ngày 10-11, đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào trường này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9-11-2026.

Theo Quyết định số 3271/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký ban hành, sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tiếp tục là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Quyết định yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, viên chức và người lao động sau sáp nhập.

Theo đó, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi tốt nghiệp. Hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ không được gián đoạn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ và dữ liệu. Việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy phải bảo đảm hoạt động của nhà trường diễn ra bình thường.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ - Ảnh 3.Sáp nhập trường cao đẳng vào Đại học Cần Thơ và Trường đại học Khoa học

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký các quyết định của Thủ tướng về việc thành lập phân hiệu và sáp nhập một số trường cao đẳng vào đại học.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
PHẠM DIỄM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vũng tàu sáp nhập trường Cần Thơ cao đẳng Du Lịch

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất