Sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào trường ở Cần Thơ

Trụ sở Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ - Ảnh: Trường cung cấp

Ngày 10-11, đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào trường này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9-11-2026.

Theo Quyết định số 3271/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký ban hành, sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tiếp tục là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Quyết định yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, viên chức và người lao động sau sáp nhập.

Theo đó, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi tốt nghiệp. Hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ không được gián đoạn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ và dữ liệu. Việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy phải bảo đảm hoạt động của nhà trường diễn ra bình thường.