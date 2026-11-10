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Giảm 110 trường cao đẳng, trung cấp, mạng lưới giáo dục nghề nghiệp thay đổi ra sao?

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Đến cuối tháng 10-2026, cả nước giảm 110 trường cao đẳng, trung cấp công lập, tương đương gần 32%.

Mạng lưới trường nghề thay đổi ra sao sau sáp nhập? - Ảnh 1.

Sinh viên thực hành ở Trường cao đẳng Lý Thái Tổ với máy móc hiện đại, phân chia dây chuyền như tại doanh nghiệp - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo báo cáo của Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tại thời điểm ngày 1-7-2025, cả nước có 344 trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc các bộ, ngành và địa phương quản lý, gồm 251 trường cao đẳng và 93 trường trung cấp.

Đến ngày 31-10-2026, số trường giảm còn 234, gồm 190 trường cao đẳng và 44 trường trung cấp. 

Như vậy, cả nước giảm 110 trường, tương đương gần 32%, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28-7-2026 của Bộ Chính trị.

Trong đó số trường trung cấp giảm 49 trường, tương đương gần 53%; số trường cao đẳng giảm 61 trường, khoảng 24%.

Xét theo cơ quan quản lý, số trường trực thuộc các bộ, ngành giảm từ 95 xuống còn 62 trường. Khối địa phương giảm từ 249 xuống còn 172 trường. 

Đáng chú ý, các địa phương đã tiếp nhận 12 trường từ các bộ, ngành, đồng thời giảm thực chất 89 trường, tương đương khoảng 34%.

Theo chủ trương sắp xếp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành được chuyển về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù. 

Sáu lĩnh vực đặc thù gồm đào tạo giáo viên, pháp luật, sức khỏe, nghệ thuật, thể dục - thể thao và an ninh - quốc phòng.

Tuy nhiên báo cáo của Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện.

Một số địa phương thực hiện hình thức tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đúng quy định. 

Nguy cơ sáp nhập cơ học vẫn tồn tại, khi một số phương án chưa tính đến khoảng cách giữa trụ sở chính và các địa điểm đào tạo sau sáp nhập. 

Quy mô tuyển sinh quá lớn cũng gây khó khăn cho việc quản trị và tổ chức đào tạo.

Việc tinh gọn phòng, khoa, tổ chức bộ máy và biên chế bên trong chưa được triển khai đồng thời, đầy đủ ở nhiều cơ sở.

Mạng lưới trường nghề thay đổi ra sao sau sáp nhập? - Ảnh 2.

Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng đầu tư nhiều trường cao đẳng trọng điểm từ đây đến năm 2030 - Ảnh: KHOA NGUYỄN

Quá trình chuyển giao trường từ các bộ, ngành về địa phương còn vướng mắc. Một số đơn vị chưa thống nhất phương án chuyển giao, trong khi có nguy cơ trường sau khi chuyển về địa phương nhanh chóng bị giải thể, làm giảm quy mô giáo dục nghề nghiệp.

Báo cáo cũng thừa nhận một số bộ, ngành, địa phương còn nặng về đạt chỉ tiêu giảm đầu mối, chưa gắn phương án sắp xếp với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành, địa phương và vùng.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng tiếp tục rà soát, tổ chức lại mạng lưới, tập trung vào tinh gọn bộ máy bên trong, điều chỉnh ngành nghề đào tạo và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất.

Các trường sau sắp xếp phải đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 6 điều kiện bảo đảm chất lượng và 10 chỉ số hoạt động. 

Trong đó tỉ lệ nhập học phải đạt từ 50% chỉ tiêu, nhà giáo cơ hữu đảm nhiệm ít nhất 60% thời lượng giảng dạy và tỉ lệ người học tốt nghiệp có việc làm phù hợp đạt từ 70%.

Đến năm 2030, ngành giáo dục định hướng đầu tư trọng điểm cho 18 trường cao đẳng thực hiện chức năng trung tâm quốc gia và vùng, cùng khoảng 30 trường cao đẳng đào tạo các ngành, nghề trọng điểm của vùng, địa phương.

Việc sắp xếp tiếp theo được yêu cầu không làm gián đoạn tuyển sinh, bảo đảm quyền lợi người học, nhà giáo và người lao động, đồng thời không chuyển đổi mục đích sử dụng đất giáo dục.

Mạng lưới trường cao đẳng, trung cấp thay đổi ra sao sau sáp nhập? - Ảnh 4.Thêm 4 trường cao đẳng được sáp nhập trong tháng 11

Đầu tháng 11, thêm 4 trường cao đẳng được sáp nhập. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đẩy nhanh việc sắp xếp, hoàn thành trước ngày 20-11.

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TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: Trung cấp sắp xếp cao đẳng

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

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