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Trường cao đẳng Lý Tự Trọng bị phạt, đình chỉ đào tạo liên thông 18 tháng vì 14 vi phạm

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt Trường cao đẳng Lý Tự Trọng tổng cộng 284 triệu đồng do 14 hành vi vi phạm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trường cao đẳng Lý Tự Trọng bị phạt 284 triệu đồng vì 14 vi phạm giáo dục - Ảnh 1.

Trường cao đẳng Lý Tự Trọng, TP.HCM bị phạt 284 triệu đồng vì 14 vi phạm - Ảnh: LTTC

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Tấn Phát vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM (phường Tân Sơn Nhất).

Quyết định được ban hành căn cứ kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của trường, biên bản vi phạm hành chính lập ngày 16-10 và biên bản xác minh ngày 29-10.

Theo quyết định, nhà trường có 14 hành vi vi phạm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, với tổng số tiền xử phạt 284 triệu đồng.

Trong đó, hành vi "Tổ chức đào tạo liên thông không đủ điều kiện theo quy định" bị phạt 45 triệu đồng, mức cao nhất trong số 14 hành vi.

Với vi phạm này, trường còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động đào tạo liên thông có thời hạn 18 tháng đối với ngành, nghề đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn 4 tháng đối với ngành, nghề đào tạo khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu trường bảo đảm đủ điều kiện đào tạo liên thông hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định, trong đó có việc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, kết quả học tập, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, thu hồi văn bằng tốt nghiệp đã cấp và hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học.

Vi phạm "Xét công nhận tốt nghiệp cho người học khi chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định" bị phạt 25 triệu đồng. Trường bị buộc hủy bỏ kết quả xét công nhận tốt nghiệp đối với hành vi này.

Nhà trường còn bị phạt 26 triệu đồng do "Tổ chức chấm kiểm tra, chấm thi sai quy định nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự"

Đối với hoạt động giảng dạy, trường bị phạt 15 triệu đồng vì bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng; phạt 17,5 triệu đồng vì sử dụng nhà giáo, người dạy không phù hợp với chuyên môn được đào tạo khi giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng.

Trường cũng bị phạt 22,5 triệu đồng do xây dựng, ban hành chương trình đào tạo không đúng mục tiêu, cấu trúc, nội dung, không bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. 

Trường phải cập nhật, xây dựng, ban hành chương trình đào tạo theo quy định và giảng dạy bổ sung nội dung, khối lượng kiến thức còn thiếu.

Một số vi phạm khác gồm không thực hiện chế độ báo cáo (25 triệu đồng); không thực hiện đúng quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình đào tạo (25 triệu đồng); không xây dựng, không sử dụng các loại kế hoạch, sổ sách quản lý đào tạo theo quy định (35 triệu đồng)...

Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM bị phạt 284 triệu đồng vì 14 vi phạm - Ảnh 3.UBND TP.HCM ra chỉ đạo về vụ việc tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc các tin bài liên quan đến Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

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TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: Lý Tự Trọng Cao đẳng

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