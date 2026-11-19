Các robot hình người của AI2 Robotics phục vụ khách hàng tại một quầy kem tự động ở Thâm Quyến vào ngày 8-11 - Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg

Thành phố Thâm Quyến đang trở thành biểu tượng cho sự phát triển công nghệ của Trung Quốc, khiến bất kỳ ai đặt chân đến đều có cảm giác như đang du hành vào tương lai. Từ drone giao thức ăn, các trạm sạc và TV công cộng đến taxi bay đều hiện đại đầy ấn tượng.

Thâm Quyến chạy đua với chính mình trong lĩnh vực công nghệ

Dưới những tòa nhà chọc trời là trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ lớn Trung Quốc, một nhóm du khách nước ngoài hướng điện thoại lên bầu trời để ghi hình một chiếc drone giao trà sữa.

Họ trả khoảng 90 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) mỗi người cho chuyến tham quan công nghệ do Sean Zhang, 27 tuổi, tổ chức.

Các tour của Zhang giới thiệu nhiều công nghệ như robotaxi bay, bộ khung trợ lực đeo trên người và những tòa nhà có hình dáng giống AirPods khổng lồ.

Thâm Quyến đang tiếp tục chạy đua với chính mình trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt về robot và trí tuệ nhân tạo.

Thành phố liên tục xuất hiện những trung tâm mua sắm, doanh nghiệp và công nghệ mới, trong khi các doanh nghiệp cũng chịu sức ép phải liên tục tiến lên để không bị bỏ lại phía sau.

Trong lĩnh vực robot, Thâm Quyến sản xuất gần 8 triệu robot dịch vụ, tương đương 43% sản lượng của Trung Quốc trong năm trước.

Du khách trải nghiệm dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái Meituan - Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg

Một thiết bị quét đường tự hành trên vỉa hè bên ngoài một tòa nhà văn phòng - Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg

Một khách hàng sử dụng robot hỗ trợ tại một nhà ga tàu điện ngầm ở Thâm Quyến - Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg

Nhiều công nghệ hiện đại khiến du khách choáng ngợp

Theo People's Daily Online, đến Thâm Quyến, du khách cũng có thể bắt gặp robot tuần tra, máy tự động thu gom rác và xe buýt tự hành. Đồ uống, thức ăn mang đi cũng có thể được giao bằng máy bay không người lái (UAV).

Đổi mới công nghệ cũng được ứng dụng trong giáo dục. Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Thâm Quyến có nhiều khu trưng bày tương tác và phòng mô phỏng. Trong đó AI Evolution Touch Wall giới thiệu các dấu mốc phát triển của trí tuệ nhân tạo và cho phép khách tham quan bỏ phiếu về những vấn đề đạo đức liên quan AI.

Trong lĩnh vực AI, Thâm Quyến đang đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng. Bên cạnh nhiều startup phát triển robot hình người, các doanh nghiệp tại đây tìm cách đưa AI vào nhiều ngành và hoạt động đời sống.

Tại bệnh viện, bác sĩ sử dụng các công cụ AI như phân tích ảnh chụp CT và robot phẫu thuật nhằm hỗ trợ chẩn đoán bệnh, cũng như thực hiện thủ thuật chính xác và hiệu quả hơn.

Công nghệ số và AI cũng được đưa vào những lĩnh vực truyền thống. Jubaohui sử dụng ứng dụng giúp khách hàng tùy chỉnh trang sức vàng và cung cấp dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng thông minh cho nhà bán lẻ. Mô hình AI giúp dự báo thời tiết chi tiết hơn theo từng quận. Cảnh sát sử dụng drone để phát hiện vi phạm và cải thiện lưu thông giao thông.

Ngay cả hoạt động đọc sách cũng được tích hợp công nghệ. Cửa hàng Eyes of Bay Area thuộc Shenzhen Book City sử dụng hỏi đáp bằng AI, trải nghiệm VR và công nghệ để phát triển kho sách cùng hệ thống tìm kiếm thông minh, cũng như các khu đọc sách và phòng đọc ứng dụng AI.