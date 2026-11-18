Món chim bồ câu "da thủy tinh" kiểu Quảng Đông ở nhà hàng Yuehedong. Bồ câu được ngâm nước muối rồi chiên giòn, tạo lớp da mỏng, giòn và bóng trong khi phần thịt vẫn mọng nước - Ảnh: Allen Wan/Bloomberg



Từ một làng chài lạc hậu những năm 1980, Thâm Quyến đã trở thành thành phố 18 triệu dân, trung tâm sản xuất và đổi mới công nghệ, nơi đặt trụ sở của Huawei Technologies, Tencent Holdings và BYD.

Sự phát triển này cũng tạo nên một thành phố có đời sống ẩm thực đa dạng. Trang Bloomberg giới thiệu 5 địa điểm tiêu biểu cho bức tranh ẩm thực phong phú của Thâm Quyến.

3 phong cách ẩm thực Trung Hoa ở nhà hàng Yuehedong

Tọa lạc trên tầng 23 khách sạn Hilton, Yuehedong phục vụ ba phong cách ẩm thực gồm Quảng Đông, Thuận Đức và Triều Châu. Nhà hàng mở cửa từ cuối năm 2025 và nhanh chóng trở thành địa chỉ quen thuộc của giới kinh doanh địa phương.



Một số món nổi bật gồm cá chỉ vàng kiểu Triều Châu giá 98 nhân dân tệ (khoảng 378.000 đồng), da cá giòn giá 68 nhân dân tệ (khoảng 262.000 đồng) và bánh hàu Triều Châu giá 68 nhân dân tệ.

Món chim bồ câu "da thủy tinh" kiểu Quảng Đông giá 68 nhân dân tệ được ngâm nước muối rồi chiên giòn, tạo lớp da mỏng, giòn và bóng trong khi phần thịt vẫn mọng nước.

Hải sản tại nhà hàng Yuehedong - Ảnh: Yuehedong



Ẩm thực Khách Gia bình dân ở nhà hàng Hakka Wei

Hakka Wei phục vụ các món ăn Khách Gia mang hương vị mặn, đậm đà và được chế biến theo phong cách đơn giản. Đậu phụ nhồi thịt giá 36 nhân dân tệ (khoảng 139.000 đồng), gà quay lò giá 108 nhân dân tệ (khoảng 417.000 đồng) và tôm sông xào hẹ giá 49 nhân dân tệ (khoảng 189.000 đồng) là những món nổi bật tại đây.

Chuỗi này hiện có nhiều cơ sở tại Thâm Quyến. Nhà hàng chính nằm trong một trung tâm thương mại, cách ga Futian khoảng 5 phút đi bộ.

Đậu phụ nhồi thịt giá 36 nhân dân tệ (khoảng 139.000 đồng), gà quay lò giá 108 nhân dân tệ (khoảng 417.000 đồng) và tôm sông xào hẹ giá 49 nhân dân tệ (khoảng 189.000 đồng) - Ảnh: Allen Wan/Bloomberg

Súp tôm hùm ở nhà hàng hai sao Michelin Yun Jing

Nằm trên tầng 70 của Raffles Shenzhen, Yun Jing là một trong hai nhà hàng hai sao Michelin tại Thâm Quyến. Nhà hàng có tầm nhìn toàn cảnh thành phố, dịch vụ được đánh giá cao và khoảng cách giữa các bàn đủ để khách có những cuộc trò chuyện riêng tư.



Thực khách có thể gọi món riêng thay vì chỉ dùng thực đơn cố định. Các món được giới thiệu gồm súp tôm hùm giá 288 nhân dân tệ (khoảng 1,1 triệu đồng), da vịt quay với trứng cá muối giá 198 nhân dân tệ (khoảng 764.000 đồng) và mì khoai mỡ thủ công sốt nấm truffle đen giá 88 nhân dân tệ (khoảng 340.000 đồng).

Súp tôm hùm giá 288 nhân dân tệ (khoảng 1,1 triệu đồng) - Ảnh: Allen Wan/Bloomberg

Lẩu gà dừa Thâm Quyến ở nhà hàng RYSeasons

Lẩu gà dừa đã trở thành món ăn đặc trưng của Thâm Quyến, và RYSeasons được giới thiệu là nhà hàng tiên phong với món lẩu này từ năm 2009. Nước dùng được nấu từ nước dừa, kết hợp với gà 180 ngày tuổi từ Văn Xương, Hải Nam.



Cách thưởng thức gồm uống nước dùng trước, sau đó ăn thịt gà và cuối cùng cho nấm cùng các loại rau vào nồi. Nhà hàng cũng phục vụ cơm niêu thịt muối giá 85 nhân dân tệ (khoảng 328.000 đồng).

Điểm nhấn dim sum ở nhà hàng Yubaxian

Yubaxian được Dianping, ứng dụng phong cách sống đa năng của Trung Quốc, liệt kê là một nhà hàng nhất định phải trải nghiệm.



Nhà hàng tạo dấu ấn bằng những biến tấu của dim sum truyền thống, như bánh tart trứng tổ yến giá 58 nhân dân tệ (khoảng 224.000 đồng), há cảo tôm giá 32 nhân dân tệ (khoảng 123.000 đồng) và đĩa thịt heo quay hai loại giá 138 nhân dân tệ (khoảng 533.000 đồng).

Những món ăn này góp phần giúp Thâm Quyến ngày càng được biết đến như một điểm đến dim sum đáng chú ý và có mức giá phải chăng.

Nhà hàng Yubaxian tạo dấu ấn bằng những biến tấu của dim sum truyền thống - Ảnh: Allen Wan/Bloomberg