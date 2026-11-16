Ông Trump có thể làm nên lịch sử tại Thâm Quyến

Ông Trump sẽ có cuộc gặp lịch sử với hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc tại Thâm Quyến vào ngày 19-11 - Ảnh: AP

Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đang thu hút sự chú ý của thế giới khi chuẩn bị đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào ngày 18 và 19-11.

Theo Đài CNN, ông Donald Trump có thể trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc.

Từ làng chài nghèo đến trung tâm công nghệ

Cách đây khoảng 50 năm, Thâm Quyến chỉ là một vùng quê nghèo, với những cánh đồng nông nghiệp và nhiều gia đình chật vật kiếm sống.

Bước ngoặt đến vào năm 1980, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình lựa chọn Thâm Quyến làm một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên của đất nước, cho phép thử nghiệm các chính sách kinh tế thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài.

Vị trí gần Hong Kong giúp thành phố tiếp cận nguồn vốn, kinh nghiệm kinh doanh và thị trường quốc tế.

Chỉ sau hơn bốn thập niên, Thâm Quyến đã trở thành siêu đô thị với hơn 18 triệu dân, sở hữu số lượng nhà chọc trời nhiều hơn cả New York.

Đây cũng là nơi đặt trụ sở của hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc như Huawei, Hãng xe điện BYD, Tập đoàn Internet Tencent và nhà sản xuất máy bay không người lái DJI.

Đáng chú ý, Huawei và BYD đều được thành lập tại Thâm Quyến trong giai đoạn thành phố đẩy mạnh cải cách kinh tế.

Theo CNN, các mẫu xe BYD hiện đại, được trang bị công nghệ của Huawei, sẽ được sử dụng làm phương tiện phục vụ chính thức tại Hội nghị cấp cao APEC.

Năm 2020, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến, Chủ tịch Tập Cận Bình từng mô tả sự phát triển của thành phố là "một kỳ tích trong lịch sử phát triển thế giới".

Các tòa nhà được trang trí biểu tượng APEC tại Thâm Quyến ngày 15-11, trước thềm Hội nghị cấp cao APEC 2026 - Ảnh: AFP

Biểu tượng cho tham vọng của Trung Quốc

Ngày nay, Thâm Quyến được ví như Thung lũng Silicon của Trung Quốc, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu và là trung tâm phát triển các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), robot và phương tiện tự lái.

Theo Hãng tin AP, trên đường phố Thâm Quyến, người dân có thể bắt gặp taxi không người lái, máy bay không người lái giao đồ ăn và nhiều công nghệ tiên tiến khác.

Trong đó Pony.ai là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ taxi tự lái, với đội xe gần 2.000 chiếc hoạt động tại Thâm Quyến và ba thành phố khác của Trung Quốc.

Thành phố cũng là nơi đặt trụ sở của Pudu Robotics, doanh nghiệp chuyên phát triển robot phục vụ nhà hàng, vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ hoạt động trong các nhà kho.

Tuy nhiên điều khiến Thâm Quyến trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu không chỉ nằm ở những sản phẩm hiện đại, mà còn ở môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển.

Ông Guo Cong, đồng sáng lập Pudu Robotics, cho biết mạng lưới nhà cung cấp tập trung tại Thâm Quyến giúp doanh nghiệp có thể nhận được sự hỗ trợ về linh kiện và công nghệ chỉ trong nửa ngày.

Trong khi đó chuyên gia Gary Ng của Ngân hàng Natixis nhận định các chính sách linh hoạt của chính quyền, cùng lợi thế nằm gần trung tâm tài chính quốc tế Hong Kong, đã giúp Thâm Quyến thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm kinh doanh và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Sự phát triển của thành phố càng đáng chú ý, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang cạnh tranh quyết liệt nhằm giành vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là AI và chip tiên tiến.



Vì vậy, Hội nghị cấp cao APEC sắp tới không chỉ đưa Thâm Quyến trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế, mà còn là dịp để Trung Quốc giới thiệu những thành tựu công nghệ của mình trước lãnh đạo các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có Tổng thống Donald Trump - người đứng đầu cường quốc đối thủ của Bắc Kinh.