Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung: Ông Trump muốn bàn hạt nhân, né vấn đề Ukraine và bê bối Nvidia

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump sẽ thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp với lãnh đạo Nga và Trung Quốc ngày 19-11.

Thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung: Ông Trump muốn bàn chuyện hạt nhân, né bê bối Nvidia - Ảnh 1.

Bức tranh "Shenzhen 26" của họa sĩ Nga Alexey Sergienko, khắc họa ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc trước thềm hội nghị APEC, được ra mắt ở St. Petersburg, Nga ngày 12-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 13-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 19-11, bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ba nhà lãnh đạo, diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du châu Á kéo dài bốn ngày của ông Trump, bắt đầu từ ngày 16-11 và bao gồm điểm dừng chân tại Philippines.

Mỹ muốn Trung Quốc tham gia đàm phán hạt nhân

Phát biểu với các phóng viên ngày 13-11, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales cho biết ông Trump sẽ tập trung thảo luận về vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, bởi nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng sự phổ biến của loại vũ khí này là rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, việc ông Trump liên tục nhấn mạnh vấn đề hạt nhân được cho là khiến Bắc Kinh không hài lòng, trong bối cảnh Trung Quốc đăng cai hội nghị APEC vốn tập trung vào các vấn đề thương mại và kinh tế.

Trung Quốc từ lâu đã phản đối việc tham gia đàm phán hạt nhân ba bên, cho rằng Mỹ và Nga nên trực tiếp thảo luận với nhau do hai nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn hơn nhiều.

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới, tiếp theo là Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Washington và Matxcơva đã hết hiệu lực trong năm nay.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump thừa nhận Washington không kỳ vọng đạt được bất kỳ thỏa thuận nào tại cuộc gặp sắp tới.

Dù vậy, quan chức này cho rằng đã đến lúc Trung Quốc cần thể hiện vai trò của một cường quốc có trách nhiệm và tham gia các cuộc thảo luận nghiêm túc về vấn đề hạt nhân.

"Chúng tôi hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho một tiến trình đối thoại có thể mang lại kết quả tích cực trong tương lai", quan chức trên nói.

Hiện chưa rõ Nga và Trung Quốc có sẵn sàng tham gia thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân hay không.

Thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung: Ông Trump muốn bàn chuyện hạt nhân, né bê bối Nvidia - Ảnh 2.

Nhà Trắng xác nhận ba nhà lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung sẽ có cuộc gặp vào ngày 19-11 bên lề APEC - Ảnh: AP

Không bàn chuyện Ukraine và bê bối Nvidia

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, ông Trump dự kiến đề cập đến cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, nhưng không có kế hoạch thảo luận về chiến sự Nga - Ukraine.

Theo quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cũng không dự kiến gặp riêng ông Putin hoặc bàn về việc Ukraine sử dụng dịch vụ liên lạc vệ tinh của SpaceX, công ty thuộc sở hữu của tỉ phú Elon Musk.

"Gần đây chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp với phía Nga, nhưng Trung Quốc không thực sự tham gia vào tiến trình đối thoại đó. Vì vậy, việc đưa vấn đề Ukraine ra thảo luận tại cuộc gặp này dường như không phù hợp", quan chức này giải thích.

Ông Musk sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến công du Trung Quốc, nhưng không tham dự cuộc gặp ba bên.

Đáng chú ý, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Trump không có kế hoạch đề cập đến bê bối liên quan đến cựu CEO Nvidia Jensen Huang trong cuộc gặp với ông Tập.

Ông Huang bị cáo buộc ngoại tình với nữ doanh nhân Alice Huang, người đang bị giới chức Mỹ nghi ngờ hoạt động gián điệp cho Trung Quốc.

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc trên, trong khi Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định chưa đưa ra kết luận về mối liên hệ giữa nữ doanh nhân này với Chính phủ Trung Quốc.

Một quan chức cấp cao của Mỹ giải thích rằng Washington chưa muốn chia sẻ với Bắc Kinh thông tin về các vấn đề an ninh quốc gia đang được điều tra trong nước.

"Đối với một số vấn đề an ninh quốc gia cũng như các hoạt động rà soát và điều tra đang diễn ra tại Mỹ, có lẽ đây chưa phải là thời điểm chúng tôi chia sẻ thông tin với phía Trung Quốc", người này nói.

Ngoài ra, ông Trump không có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á lần này.

Thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung: Ông Trump muốn bàn chuyện hạt nhân, né bê bối Nvidia - Ảnh 4.Bắc Kinh lần đầu xác nhận thảo luận về tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung

Bắc Kinh lần đầu xác nhận đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp lịch sử giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HÀ ĐÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tổng thống Mỹ Donald Trump Nvidia chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Tổng thống Nga Vladimir Putin Ukraine

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất