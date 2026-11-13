Phản ứng của ông Trump sau khi CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) phát biểu bên cạnh CEO Nvidia Jensen Huang trong cuộc gặp với các lãnh đạo ngành công nghệ tại Nhà Trắng ngày 29-9-2026 - Ảnh: AFP

"Giờ đây khi CEO Nvidia Jensen Huang - người đã làm rất tốt công việc của mình - từ chức, thì chỉ có một người có thể thay thế ông ấy, đó là Tim Cook của Apple", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social vào khoảng 22h30 tối 12-11 (giờ Việt Nam).

Nhà lãnh đạo Mỹ bình luận: "Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!".

Bài đăng của ông Trump được chia sẻ không lâu sau khi Tập đoàn Nvidia cùng ngày thông báo CEO Jensen Huang từ chức. Giám đốc tài chính, bà Colette Kress, sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm thời trong lúc công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Cuối tuần qua, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa tỉ phú người Mỹ gốc Đài Loan Jensen Huang (63 tuổi) và bà Alice Huang - nữ doanh nhân Trung Quốc, lãnh đạo Công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore, và là người bị Mỹ nghi làm gián điệp cho Trung Quốc.

Trong thư gửi nhân viên Tập đoàn Nvidia hôm 8-11, tỉ phú Jensen Huang thừa nhận mình không chung thủy với vợ và xin lỗi gia đình, đồng nghiệp, các đối tác, cổ đông khắp thế giới. Ông cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia.

Thời điểm đó, ông Trump vẫn gọi ông Jensen Huang là một người đáng kính trọng và ca ngợi những đóng góp của ông cho nước Mỹ. "Tôi chỉ biết ông ấy là một người tốt, nhưng không ai biết được chuyện gì đang xảy ra" - ông Trump nói với các phóng viên hôm 8-11.

Hiện không rõ vì sao ông Trump đề xuất cựu CEO Apple Tim Cook thay thế vị trí của ông Jensen Huang.

Apple và ông Cook chưa bình luận.

Ông Cook rời vị trí CEO Apple hồi tháng 9, sau 15 năm đảm nhiệm vị trí này. Hiện ông giữ chức chủ tịch điều hành (executive chairman) tại công ty.

Năm ngoái, ông Cook đã trao tặng ông Trump một món quà đặc biệt, là tấm kính thủy tinh sản xuất tại Mỹ, được khắc tên Tổng thống Mỹ và đặt trên một đế bằng vàng 24K. Apple còn tuyên bố sẽ đầu tư thêm 100 tỉ USD vào hoạt động sản xuất trong nước.

Quan hệ thân thiết với các lãnh đạo công nghệ Ông Trump đã duy trì quan hệ thân thiết với các lãnh đạo công nghệ hàng đầu của Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Hôm 9-11, Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với ông Jensen Huang và vị CEO này nói với Tổng thống rằng mình không biết người phụ nữ có liên quan đến ông bị cáo buộc là gián điệp. Ông Jensen Huang là một trong những đồng minh thân thiết nhất của ông Trump tại Thung lũng Silicon. Mối quan hệ giữa hai người có từ ít nhất năm 2025. Trong hai năm qua, ông Jensen Huang liên tục bày tỏ ủng hộ chương trình nghị sự của chính quyền ông Trump và thường xuyên có mặt tại Washington D.C, trong bối cảnh Tập đoàn Nvidia tìm cách bán chip tiên tiến cho thị trường Trung Quốc.