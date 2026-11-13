Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Phản ứng của ông Trump sau khi CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận cựu giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Apple Tim Cook nên thay thế ông Jensen Huang ở vị trí CEO Tập đoàn Nvidia.

Phản ứng của ông Trump sau khi CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) phát biểu bên cạnh CEO Nvidia Jensen Huang trong cuộc gặp với các lãnh đạo ngành công nghệ tại Nhà Trắng ngày 29-9-2026 - Ảnh: AFP

"Giờ đây khi CEO Nvidia Jensen Huang - người đã làm rất tốt công việc của mình - từ chức, thì chỉ có một người có thể thay thế ông ấy, đó là Tim Cook của Apple", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social vào khoảng 22h30 tối 12-11 (giờ Việt Nam).

Nhà lãnh đạo Mỹ bình luận: "Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!".

Bài đăng của ông Trump được chia sẻ không lâu sau khi Tập đoàn Nvidia cùng ngày thông báo CEO Jensen Huang từ chức. Giám đốc tài chính, bà Colette Kress, sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm thời trong lúc công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Cuối tuần qua, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa tỉ phú người Mỹ gốc Đài Loan Jensen Huang (63 tuổi) và bà Alice Huang - nữ doanh nhân Trung Quốc, lãnh đạo Công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore, và là người bị Mỹ nghi làm gián điệp cho Trung Quốc.

Trong thư gửi nhân viên Tập đoàn Nvidia hôm 8-11, tỉ phú Jensen Huang thừa nhận mình không chung thủy với vợ và xin lỗi gia đình, đồng nghiệp, các đối tác, cổ đông khắp thế giới. Ông cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia.

Thời điểm đó, ông Trump vẫn gọi ông Jensen Huang là một người đáng kính trọng và ca ngợi những đóng góp của ông cho nước Mỹ. "Tôi chỉ biết ông ấy là một người tốt, nhưng không ai biết được chuyện gì đang xảy ra" - ông Trump nói với các phóng viên hôm 8-11.

Hiện không rõ vì sao ông Trump đề xuất cựu CEO Apple Tim Cook thay thế vị trí của ông Jensen Huang. 

Apple và ông Cook chưa bình luận.

Ông Cook rời vị trí CEO Apple hồi tháng 9, sau 15 năm đảm nhiệm vị trí này. Hiện ông giữ chức chủ tịch điều hành (executive chairman) tại công ty.

Năm ngoái, ông Cook đã trao tặng ông Trump một món quà đặc biệt, là tấm kính thủy tinh sản xuất tại Mỹ, được khắc tên Tổng thống Mỹ và đặt trên một đế bằng vàng 24K. Apple còn tuyên bố sẽ đầu tư thêm 100 tỉ USD vào hoạt động sản xuất trong nước.

Quan hệ thân thiết với các lãnh đạo công nghệ

Ông Trump đã duy trì quan hệ thân thiết với các lãnh đạo công nghệ hàng đầu của Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Hôm 9-11, Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với ông Jensen Huang và vị CEO này nói với Tổng thống rằng mình không biết người phụ nữ có liên quan đến ông bị cáo buộc là gián điệp.

Ông Jensen Huang là một trong những đồng minh thân thiết nhất của ông Trump tại Thung lũng Silicon. Mối quan hệ giữa hai người có từ ít nhất năm 2025.

Trong hai năm qua, ông Jensen Huang liên tục bày tỏ ủng hộ chương trình nghị sự của chính quyền ông Trump và thường xuyên có mặt tại Washington D.C, trong bối cảnh Tập đoàn Nvidia tìm cách bán chip tiên tiến cho thị trường Trung Quốc.

Phản ứng của ông Trump sau khi CEO Nvidia Jensen Huang từ chức - Ảnh 3.NÓNG: CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

Tỉ phú Mỹ Jensen Huang quyết định từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn sản xuất chip Nvidia sau bê bối tình ái.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: phản ứng Donald Trump Jensen Huang Nvidia từ chức

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất