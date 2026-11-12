NÓNG: CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang trong một cuộc họp báo ở Paris, Pháp ngày 13-10-2026 - Ảnh: AFP

Vào khoảng 20h50 tối 12-11 (giờ Việt Nam), Hãng tin Reuters tường thuật: "CEO Nvidia Jensen Huang từ chức, bổ nhiệm Colette Kress làm quyền CEO".

Hãng tin Reuters bình luận việc CEO Nvidia Jensen Huang từ chức khiến ngành công nghiệp AI mất đi nhân vật ủng hộ mạnh mẽ nhất, đồng thời làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của hãng sản xuất chip mà ông đã đưa lên vị thế hàng đầu.

Trong thông báo hôm nay, Tập đoàn Nvidia nói rõ Giám đốc tài chính, bà Colette Kress, sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm thời trong khi công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Công ty cũng bổ nhiệm ông Harvey Jones, cựu CEO công ty Synopsys và là thành viên hội đồng quản trị Nvidia, làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông Huang - người đồng sáng lập Nvidia và là cổ đông lớn của công ty với tỉ lệ sở hữu khoảng 3,61% - cũng sẽ rời hội đồng quản trị. Giá cổ phiếu Nvidia giảm hơn 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa, kéo thị trường chung đi xuống.

Cuối tuần qua, Hội đồng quản trị Nvidia đã thông báo mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa tỉ phú người Mỹ gốc Đài Loan Jensen Huang (63 tuổi) và bà Alice Huang - công dân Trung Quốc và là lãnh đạo công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Mỹ từng nghi ngờ công ty này hỗ trợ Trung Quốc lách các lệnh cấm bán chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong thư gửi nhân viên Tập đoàn Nvidia của Mỹ hôm 8-1, tỉ phú Jensen Huang thừa nhận mình không chung thủy với vợ và xin lỗi gia đình, đồng nghiệp, các đối tác, cổ đông khắp thế giới. Ông cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia.

Bê bối tình ái của tỉ phú Jensen Huang đã làm dấy lên hàng loạt câu hỏi. Các nghị sĩ Mỹ đang kêu gọi điều tra mối quan hệ trên, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu chính quyền Tổng thống Donald Trump đã biết những gì về vụ việc.

Ngày 12-11, báo New York Times dẫn các nguồn tin cho biết CEO Nvidia Jensen Huang được cho là không chỉ ngoại tình với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, mà còn từng có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell (48 tuổi), Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Tại cuộc họp báo ngày 12-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Mỹ nên ngừng bịa đặt những câu chuyện "gián điệp" như vụ CEO Nvidia Jensen Huang để lấy cớ áp lệnh phong tỏa công nghệ.

Ông Jensen Huang từ chức sẽ tác động như thế nào? Việc ông Jensen Huang rời đi đẩy công ty trị giá 4.000 tỉ USD này vào tình trạng bất định, đồng thời có nguy cơ làm gián đoạn hệ sinh thái AI mà ông góp phần xây dựng bằng cách rót số tiền khổng lồ của Nvidia vào các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, các nhà cung ứng và những phòng nghiên cứu AI hàng đầu thế giới. "Rủi ro không nằm ở chỗ Nvidia đột ngột mất đi lộ trình phát triển công nghệ, bởi lộ trình này về cơ bản đã được xác định cho vài năm tới. Rủi ro nằm ở khâu thực thi. Ông Jensen là người chỉ huy chính của một hệ thống cực kỳ phức tạp" - ông Michael Feldman, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty ClearBridge Investments, nhận định. Vị này chỉ ra: "Trong bối cảnh tồn tại những nút thắt thực sự, bản thân khả năng điều phối đó đã là một lợi thế cạnh tranh". Việc ông Jensen Huang rời đi cũng có thể gây ra những hệ quả sâu rộng đối với chính sách xuất khẩu chip của Mỹ, xét đến nỗ lực của ông nhằm duy trì quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc và mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump.