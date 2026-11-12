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Nóng: Ông Jensen Huang vướng thêm nghi vấn ngoại tình với cấp dưới, Nvidia họp ngay để cách chức?

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

CEO Jensen Huang vừa bị khui thêm chuyện ngoại tình với cấp dưới là Phó chủ tịch Nvidia Kimberly Powell. Nvidia được cho là sẽ họp ngay trong ngày để quyết định cách chức ông.

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CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư vào Đức ở Berlin, Đức, ngày 19-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-11, tờ New York Times (NYT) dẫn các nguồn tin cho biết CEO Nvidia Jensen Huang được cho là không chỉ ngoại tình với nữ doanh nhân Alice Huang - người bị Mỹ nghi là gián điệp của Trung Quốc, mà còn từng có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell (48 tuổi) - Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Bà Powell đã có gia đình riêng. Hai người được cho là đã có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn trong khuôn khổ hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển của Nvidia ở San Jose hồi tháng 3.

Một người có mặt tại khách sạn đã ghi lại sự việc, tuy nhiên đội ngũ an ninh của ông Huang sau đó đã đề nghị người này ký một thỏa thuận bảo mật thông tin. Không chỉ vậy, mối quan hệ của hai người cũng gây xôn xao trong nội bộ Nvidia.

Theo bộ quy tắc ứng xử của Nvidia, nhân viên được yêu cầu tránh những tình huống có thể tạo xung đột, trong đó có "các mối quan hệ cá nhân". Nvidia cho biết sẽ nhanh chóng điều tra báo cáo về hành vi sai phạm.

Bà Powell - người gia nhập Nvidia từ 2008 - không phản hồi yêu cầu bình luận.

Nóng: Ông Jensen Huang vướng thêm nghi vấn ngoại tình với cấp dưới, rộ tin Nvidia chuẩn bị bàn chuyện cách chức ông - Ảnh 1.

Bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách sức khỏe của Nvidia - Ảnh: FORTUNE

Ngay sau thông tin ông Jensen Huang tiếp tục vướng vào bê bối ngoại tình, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin thân cận cho biết hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị cách chức CEO Jensen Huang.

Hội đồng quản trị dự kiến sẽ họp ngay trong ngày 11-11 (giờ Mỹ) để quyết định tương lai của ông Huang tại tập đoàn.

Trang tin Axios cho biết cổ phiếu Nvidia đã giảm gần 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 11-11. Vốn hóa thị trường của Nvidia đã sụt giảm khoảng 1.000 tỉ USD kể từ khi NYT đưa tin về vụ ngoại tình giữa ông Huang và bà Alice Huang hôm 29-10.

NYT đã liên hệ với ông Huang để hỏi về mối quan hệ với bà Powell và được hồi đáp: "Tôi không nghĩ các bạn nên trực tiếp trao đổi với tôi về chuyện này". Sau đó ông cúp máy.

Sự nghiệp của bà Powell từng bước thăng tiến tại Nvidia

Theo hồ sơ trên Linkedin, bà được bổ nhiệm làm giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh AI vào năm 2016.

Đến cuối 2017, bà là Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Bà phụ trách chương trình ứng dụng công nghệ chip của Nvidia trong lĩnh vực giáo dục đại học và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế.

- Ảnh 2.Nvidia và CEO Jensen Huang bị kiện tập thể

Một hãng luật tại Mỹ đã đệ đơn kiện tập thể nhằm vào CEO Jensen Huang và Nvidia, cáo buộc họ che giấu thông tin về mối quan hệ giữa ông Huang với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, gây thiệt hại cho cổ đông.


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THANH HIỀN
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    Chủ đề: Nvidia Jensen Huang

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