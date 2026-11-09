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Cổ phiếu Nvidia thêm sóng gió vì bê bối ngoại tình của CEO Jensen Huang

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Bê bối ngoại tình của CEO Jensen Huang khiến cổ phiếu Nvidia sụt giảm, phơi bày cái gọi là rủi ro về nhân sự chủ chốt và những sức ép ngày càng lớn đối với ngành AI.

Cổ phiếu Nvidia thêm sóng gió vì bê bối ngoại tình của CEO Jensen Huang - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ video CTI do AFPTV thu thập cho thấy bà Alice Huang (giữa) dự tiệc tối do CEO Nvidia Jensen Huang (phải, áo đen) tổ chức tại Đài Bắc ngày 22-5-2025 - Ảnh: AFP

Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 9-11, sau khi tập đoàn công nghệ này mở cuộc điều tra về mối quan hệ giữa CEO Jensen Huang và nữ doanh nhân Alice Huang - người bị các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc là gián điệp của Trung Quốc.

Vụ ngoại tình phơi bày nhiều rủi ro

Nvidia khẳng định chưa có dấu hiệu an ninh quốc gia hay bí mật thương mại bị xâm phạm, bê bối đời tư của CEO vẫn có thể gây chấn động Phố Wall, nếu xét đến tầm ảnh hưởng của tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), theo tờ New York Times.

Đây là diễn biến mới nhất trong một năm đầy biến động của cổ phiếu công nghệ. Giới đầu tư đã trải qua đợt bán tháo mạnh cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ thúc đẩy sự phát triển của AI, trong đó có Nvidia.

Vào tuần trước, các nhà đầu tư lại chịu cú sốc khi thị trường thoạt đầu khởi sắc hậu kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, nhưng nhanh chóng đảo chiều sang bán tháo. 

Chiến thắng của Đảng Dân chủ khiến nhà đầu tư lo ngại tiến độ triển khai các dự án hạ tầng AI sẽ bị cản trở tại các bang do đảng này kiểm soát.

Cổ phiếu Nvidia giảm gần 9% trong tuần trước và hiện thấp hơn 21% so với mức đỉnh hồi đầu tháng 10. Đà sụt giảm này đã làm bốc hơi khoảng 1.000 tỉ USD vốn hóa thị trường. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Nvidia gần như đi ngang.

Các nhà phân tích của Bernstein nhận định nhu cầu đối với sản phẩm của Nvidia khó bị ảnh hưởng sau khi vụ ngoại tình của ông Jensen Huang bị phanh phui. 

Điều đáng lo ngại là những rủi ro đối với đà phát triển của ngành AI khi các dự án xây dựng hạ tầng trong lĩnh vực này ngày càng trở thành vấn đề chính trị.

Vụ bê bối liên quan đến ông Huang cũng làm nổi bật cái gọi là "rủi ro phụ thuộc vào nhân sự chủ chốt", bởi vị CEO của Nvidia đã gắn bó mật thiết với công ty mà ông đồng sáng lập hơn 30 năm trước.

"Nvidia không phải là một công ty bình thường và Jensen cũng không phải là một CEO bình thường", các nhà phân tích của Bernstein nêu.

Trong khi đó ông Dan Ives - Giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives, một nhà phân tích nổi tiếng với sự lạc quan về cổ phiếu công nghệ - cảnh báo vụ lùm xùm sẽ tiếp tục tạo áp lực lên cổ phiếu Nvidia.

"Đây là một vết đen đối với ông Jensen và ít nhất sẽ dẫn đến nhiều cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ", ông nhận định.

Sóng gió của Nvidia

Nvidia lần đầu trở thành công ty đại chúng có vốn hóa lớn nhất thế giới vào năm 2024. Nhờ cơn sốt AI, Nvidia là công ty đầu tiên đạt vốn hóa 4.000 tỉ USD, rồi tiếp tục chạm mốc 5.000 tỉ USD.

Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận năm nay của Nvidia vượt 200 tỉ USD, trong bối cảnh cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu AI đã kéo nhu cầu với chip tăng mạnh.

Tuy nhiên lo ngại về định giá quá cao và các khoản đầu tư mang tính phụ thuộc lẫn nhau trong ngành khiến cổ phiếu Nvidia chững lại. Tuần trước, Nvidia đã để mất vị trí công ty giá trị nhất thế giới vào tay Apple.

Theo dữ liệu tổng hợp của FactSet, hơn 90% chuyên gia phân tích theo dõi cổ phiếu Nvidia vẫn khuyến nghị mua. Mức giá mục tiêu trung bình của họ cao hơn gần 80% so với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 6-11.

Cổ phiếu Nvidia thêm sóng gió vì bê bối ngoại tình của CEO Jensen Huang - Ảnh 3.Người phụ nữ kín tiếng bên CEO Nvidia Jensen Huang

Từng là sinh viên ngành kỹ thuật điện, Lori Huang - vợ của Jensen Huang, hiện giữ vai trò chủ tịch quỹ từ thiện mang tên hai vợ chồng. Bà cũng là người góp phần tạo nên hình ảnh quen thuộc của Jensen Huang với chiếc áo khoác da đen.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: Jensen Huang Nvidia cổ phiếu

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