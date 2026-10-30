Trung Quốc bác cáo buộc đang có âm mưu tình báo nhắm vào CEO Nvidia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ Nvidia (Mỹ) Jensen Huang là mục tiêu của một hoạt động tình báo Trung Quốc, sau khi tờ New York Times đăng tải bài điều tra liên quan vụ việc.

"Bài báo được nhắc đến hoàn toàn dựa trên những suy đoán vô căn cứ và không gì khác ngoài nỗ lực nhằm bôi nhọ Trung Quốc" - Hãng AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn.

Trước đó, New York Times dẫn các nguồn thạo tin (không tiết lộ danh tin) cho biết giới tình báo Mỹ nghi ngờ bà Alice Huang, nữ giám đốc người Trung Quốc có liên hệ với công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed (trụ sở tại Singapore), hoạt động như một đặc vụ tình báo nhằm thu thập và chuyển thông tin về Bắc Kinh.

Theo bài báo, Megaspeed đang bị giới chức Mỹ giám sát chặt chẽ vì nghi vấn tìm cách đưa trái phép các dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc.

Bà Alice Huang được cho là đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Jensen Huang. Hai người không có quan hệ họ hàng dù cùng mang họ Huang.

Theo bài báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về những phát hiện của tình báo Mỹ cách đây khoảng một năm, nhưng quyết định không có hành động nào dựa trên thông tin này.

Trước những thông tin trên, Nvidia lên tiếng bảo vệ mối quan hệ giữa CEO Jensen Huang và bà Alice Huang, đồng thời bác bỏ nghi vấn liên quan hoạt động buôn lậu chip.

Công ty khẳng định Megaspeed là một khách hàng tại khu vực như nhiều doanh nghiệp khác. Nvidia cũng cho biết đã từng tiến hành điều tra và không tìm thấy cơ sở cho cáo buộc Megaspeed tuồn chip sang Trung Quốc.

"Những lần tiếp xúc giữa ông Jensen và bà Huang không có gì bất thường hay nằm ngoài dự kiến. Gặp gỡ khách hàng là một phần công việc của CEO. Mỗi năm, ông Jensen Huang trò chuyện với hàng ngàn lãnh đạo doanh nghiệp là khách hàng của Nvidia" - người phát ngôn Nvidia John Rizzo nói.

Nvidia khẳng định với AFP rằng các khách hàng trong khu vực chỉ nhận được thông tin kinh doanh thông thường, không được tiếp cận bí mật thương mại của hãng hay thông tin liên quan an ninh quốc gia.

Phía Mỹ chưa tiếng tiếng về thông tin nói trên.