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Trung Quốc xử lý kỷ luật nhiều quan chức

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đã điều tra 800.000 vụ vi phạm, xử lý kỷ luật 680.000 người.

Trung Quốc xử lý kỷ luật nhiều quan chức - Ảnh 2.

Trung Quốc đã xử lý kỷ luật nhiều quan chức trong 9 tháng đầu năm nay - Ảnh: REUTERS

Ngày 27-10, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc thông báo trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát của nước này đã lập hồ sơ điều tra 800.000 vụ việc, xử lý kỷ luật 680.000 người.

Số liệu được công bố cho thấy từ tháng 1 đến tháng 9-2026, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát Trung Quốc tiếp nhận tổng cộng 3.506 triệu lượt đơn thư phản ánh, tố cáo, trong đó có 847.000 lượt thuộc diện tố cáo, khiếu nại liên quan đến các hành vi sai phạm.

Các cơ quan đã xử lý 2.149 triệu manh mối về vấn đề vi phạm và lập hồ sơ điều tra 800.000 vụ việc. 

Trong số các đối tượng bị lập hồ sơ điều tra, có 73 cán bộ cấp tỉnh, bộ trở lên; 4.203 cán bộ cấp sở, cục; 34.000 cán bộ cấp huyện, phòng và 114.000 cán bộ cấp xã. 

Ngoài ra, 79.000 bí thư chi bộ thôn, làng và trưởng thôn, làng đương nhiệm hoặc đã thôi giữ chức vụ cũng bị lập hồ sơ điều tra.

Về phương thức xử lý, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát Trung Quốc áp dụng cơ chế "bốn hình thái" để giáo dục, phê bình và xử lý đối với tổng cộng 1,385 triệu lượt người. 

Đây là phương thức xử lý theo các mức độ khác nhau, từ nhắc nhở, phê bình, giáo dục, kiểm điểm đến cảnh cáo nghiêm khắc, xử lý về mặt tổ chức, cách chức, khai trừ đảng hoặc chuyển cơ quan tư pháp.

Số liệu trên cho thấy công tác kiểm tra kỷ luật, giám sát và xử lý vi phạm tại Trung Quốc tiếp tục được triển khai trên phạm vi rộng, từ các cấp lãnh đạo đến cơ sở, đồng thời bao gồm cả khu vực nông thôn và doanh nghiệp. 

Việc xử lý cả người nhận và người đưa hối lộ cũng phản ánh phạm vi thực thi chính sách chống tham nhũng không chỉ giới hạn ở cán bộ, công chức mà còn hướng tới các chủ thể tham gia vào hành vi hối lộ.

- Ảnh 1.Truyền thông Trung Quốc nêu 'bốn thách thức, bốn nguy cơ' giữa Hội nghị Trung ương 5

Nhân Dân Nhật Báo khẳng định thành tựu chính trị lớn nhất kể từ Đại hội XVIII là xác lập địa vị hạt nhân và tư tưởng chỉ đạo của ông Tập Cận Bình, nêu bốn thách thức, bốn nguy cơ mà Trung Quốc luôn phải đối diện.

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    Chủ đề: sai phạm kỷ luật quan chức Trung Quốc

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