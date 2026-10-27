Truyền thông Trung Quốc nêu 'bốn thách thức, bốn nguy cơ' giữa Hội nghị Trung ương 5

Ông Tập Cận Bình tại lễ kỷ niệm 90 năm thắng lợi của cuộc Vạn lý Trường chinh ngày 22-10 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Sáng 24-10, Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đã chính thức khai mạc tại Bắc Kinh, dự kiến kéo dài đến ngày 29-10.

Theo Tân Hoa xã, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo công tác và giải thích dự thảo quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề lớn liên quan đến việc tiếp tục thúc đẩy quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh.

Trong ngày, tờ Nhân Dân Nhật Báo đã đăng bài bình luận gồm bảy phần dưới bút danh Nhậm Trọng Bình - thường được sử dụng cho các bài bình luận quan trọng, khẳng định thành quả chính trị lớn nhất của "thời đại mới" là xác lập địa vị hạt nhân của ông Tập Cận Bình, cùng vai trò chỉ đạo của tư tưởng chỉ đạo mang tên ông.

Theo tờ báo, Hội nghị toàn thể lần thứ 5 diễn ra tại giao điểm của ba cột mốc quan trọng: kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, giai đoạn then chốt phục hưng dân tộc Trung Hoa và năm khởi đầu Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Điều này khẳng định tầm quan trọng của các nội dung thảo luận đối với việc củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng và hoàn thành các mục tiêu chiến lược đề ra.

Bài viết nhấn mạnh quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh là công việc phải được duy trì thường xuyên trước "bốn thách thức" gồm duy trì quyền lãnh đạo lâu dài của Đảng, cải cách phát triển, kinh tế thị trường và môi trường bên ngoài, cùng "bốn nguy cơ" là thiếu ý chí, năng lực quản trị yếu, xa rời quần chúng và tham nhũng.

Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào ngày 23-10, Bộ Chính trị Trung Quốc đã họp xem xét báo cáo tổng hợp đợt kiểm tra thứ bảy của Trung ương khóa XX, nhấn mạnh yêu cầu kiên trì phòng, chống tham nhũng và đề cao trách nhiệm chính trị trong công tác xây dựng, quản lý Đảng.

Ngày 15-10, tạp chí Cầu Thị đã có bài viết về bài phát biểu của ông Tập Cận Bình cảnh báo tình trạng cán bộ hô khẩu hiệu suông, nói một đằng làm một nẻo.

Ông Tập cũng yêu cầu không để những cán bộ "hai mặt" hoặc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung lọt vào đội ngũ cán bộ qua quá trình lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự.

Điều này cho thấy trọng tâm siết chặt quản lý và kỷ luật Đảng của Bắc Kinh có thể không chỉ liên quan đến xử lý tham nhũng, mà cũng bao gồm giám sát và xử lý các trường hợp thực thi chính sách yếu, không nhất quán trong lời nói và hành động, và thiếu trách nhiệm trong công tác.

Các biện pháp cụ thể để tăng cường quản lý và kỷ luật Đảng sẽ được công bố trong thông cáo hội nghị những ngày tới.