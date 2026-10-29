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Hội nghị Trung ương 5 Trung Quốc: Bầu bổ sung ông Trương Thăng Dân vào Bộ Chính trị

tác giả
LIÊN AN
LIÊN AN
LIÊN AN

Bế mạc sau 4 ngày làm việc kín tại Bắc Kinh, Hội nghị Trung ương 5 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua quyết định lớn về tăng cường quản lý Đảng và ấn định thời điểm tổ chức Đại hội XXI.

Hội nghị Trung ương 5 Trung Quốc: Bầu bổ sung ông Trương Thăng Dân vào Bộ Chính trị - Ảnh 2.

Bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo thông cáo do Tân Hoa xã công bố ngày 29-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXI tại Bắc Kinh vào nửa cuối năm 2027.

Hội nghị cũng xem xét, thông qua quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề quan trọng trong việc kiên trì thúc đẩy quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh.

Quyết định này nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, củng cố sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình làm hạt nhân và nâng cao trách nhiệm trong quản lý Đảng.

Về công tác nhân sự, hội nghị bầu bổ sung ông Trương Thăng Dân, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào Bộ Chính trị.

Đồng thời quyết định bổ sung 10 ủy viên dự khuyết lên làm ủy viên Trung ương chính thức, gồm ông Lư Đông Lượng, ông Bao Cương, bà Hình Thiện Bình, ông Khúc Oánh Phác, ông Lữ Quân, ông Chu Thiên Thư, ông Chu Quốc Hiền, ông Lưu Quân, ông Lưu Tiệp và ông Lưu Cường.

Hội nghị Trung ương 5 Trung Quốc: Bầu bổ sung ông Trương Thăng Dân vào Bộ Chính trị - Ảnh 3.

Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trương Thăng Dân - Ảnh: REUTERS

Hội nghị đã xem xét và thông qua hai báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương về 18 trường hợp và Quân ủy Trung ương về 16 trường hợp, đồng thời xác nhận các quyết định kỷ luật do Bộ Chính trị đưa ra trước đó đối với 34 người có vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

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Trong đó, có 33 người bị khai trừ Đảng, gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thụy, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp, cựu Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Lưu Chấn Lập.

Riêng ông Lý Vân Trạch, người từng đứng đầu Tổng cục Giám sát và Quản lý tài chính quốc gia Trung Quốc, bị cách chức trong Đảng.

Bên cạnh các vấn đề nhân sự và kỷ luật, hội nghị đề ra các nhiệm vụ kinh tế - xã hội cuối năm 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu sử dụng đầy đủ, hiệu quả các chính sách vĩ mô, khai thác tiềm năng nhu cầu trong nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách và mở cửa nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, bảo đảm khởi đầu tốt đẹp cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Hội nghị cũng nhấn mạnh việc bảo đảm an sinh xã hội, an toàn thực phẩm và dược phẩm, cùng công tác phòng ngừa, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai.

Tham dự hội nghị có 162 ủy viên Trung ương chính thức và 117 ủy viên Trung ương dự khuyết, tổng cộng 279 người.

So với 376 người trong danh sách đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, gồm 205 ủy viên chính thức và 171 ủy viên dự khuyết, con số này tương đương khoảng 74,2%.

Trung Quốc: Hội nghị Trung ương 5 xác nhận kỷ luật 34 cán bộ, ấn định Đại hội XXI vào năm 2027 - Ảnh 3.Trung Quốc tính toán gì trước thềm Đại hội XXI?

Ngày 26-10, Hội nghị Trung ương 5 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức khai mạc tại Bắc Kinh và kéo dài cho đến ngày 29-10.

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    Chủ đề: Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình Trung Quốc hội nghị trung ương 5

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