Cựu Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông qua đời ở tuổi 80

Cựu Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông - Ảnh: REUTERS

Theo báo South China Morning Post (SCMP), bà Lưu Diên Đông là một trong những nữ lãnh đạo nổi bật nhất Trung Quốc, đóng vai trò then chốt trong công tác mặt trận thống nhất.

Cáo phó chính thức trên Tân Hoa xã gọi bà Lưu là “nhà lãnh đạo xuất sắc trong công tác mặt trận thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế, công tác phụ nữ và trẻ em tại Trung Quốc”.

Bà Lưu giữ chức Phó thủ tướng Trung Quốc giai đoạn 2013 - 2018. Bà là người phụ nữ thứ tư đảm nhiệm cương vị này.

Bà cũng từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XVII và XVIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), đồng thời giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Toàn quốc khóa X của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, bà Lưu có mối quan hệ sâu sắc với Hong Kong và từng nhiều lần đến thăm thành phố này trong suốt sự nghiệp.

Trên trường quốc tế, bà Lưu là một trong những nhà kiến tạo chủ chốt của hoạt động ngoại giao văn hóa Trung - Mỹ.

Không chỉ vậy, bà cũng là một trong những chính trị gia cấp cao của Trung Quốc xuất hiện nhiều và thường xuyên nhất trước công chúng và giới chính trị Mỹ trong suốt thập niên 2010.