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Cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo từ trần, Trung Quốc chia buồn 'người bạn cũ'

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản vừa ra thông báo cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo đã từ trần ngày 22-10, hưởng thọ 90 tuổi.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo từ trần - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo đã từ trần ngày 22-10, hưởng thọ 90 tuổi - Ảnh: AP

Ông Fukuda qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Tokyo do suy tim. Lễ tang được tổ chức riêng tư chỉ dành cho các thành viên gia đình thân thiết, và lễ tưởng niệm công khai được tổ chức một ngày sau đó.

Ông Fukuda sinh ngày 16-7-1936 tại thành phố Takasaki (tỉnh Gunma). Ông là con trai cả của cựu Thủ tướng Fukuda Takeo. Ông Fukuda trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 9-2007 và từ chức vào tháng 9-2008.

Trong nhiệm kỳ Thủ tướng, ông Fukuda đã nỗ lực cải thiện và phát triển quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản. Năm 2008, hai nước ra Tuyên bố chung Trung Quốc - Nhật Bản về thúc đẩy toàn diện quan hệ chiến lược cùng có lợi.

Theo TTXVN, cựu Thủ tướng Fukuda cũng là chính trị gia rất có thiện cảm với Việt Nam, với những cống hiến rõ nét, không ngừng nghỉ cho việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Trong nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Fukuda, tháng 11-2007, Nhật Bản và Việt Nam đã ký Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, đặt nền móng quan trọng cho việc xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược.

Đây được coi là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt - Nhật.

Sau khi thôi chức vụ Thủ tướng, ông Fukuda vẫn tiếp tục những hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với Việt Nam, trong đó có cả các cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng Takaichi Sanae đã bày tỏ chia buồn sâu sắc, ca ngợi ông Fukuda là một nhà lãnh đạo "đã nỗ lực thể hiện lập trường của Nhật Bản về nhiều vấn đề quốc tế và nâng cao vị thế của nước này trong cộng đồng quốc tế".

Theo Hãng tin Kyodo, trên nền tảng mạng xã hội X, ông Fukuda Tatsuo - con trai ông Fukuda Yasuo - chia sẻ rằng cựu Thủ tướng "đã sống trọn vẹn 90 năm cuộc đời cống hiến cho công việc" và vẫn chủ trì các cuộc họp cho tới tận ngày trước khi qua đời.

Bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn gọi ông Fukuda là "một người bạn cũ của Trung Quốc", người đã có những đóng góp tích cực vào tiến trình cải thiện quan hệ Trung - Nhật, theo Tân Hoa xã.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo từ trần, Trung Quốc chia buồn 'người bạn cũ' - Ảnh 3.Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc 'tôn trọng' Thủ tướng Takaichi Sanae

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc "thể hiện sự tôn trọng đúng mực" sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi thẳng tên bà Takaichi Sanae mà không dùng chức danh thủ tướng.

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: cựu thủ tướng Nhật bản Nhật Bản ông Fukuda Yasuo

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